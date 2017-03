Dikan Radeljak je uspio, dobio je presudu za onu impresivnu ostavštinu Aksela Petkovića u dubrovačkoj jezgri

Iznimno vrijedna imovina pokojnog dubrovačkog ugostitelja, intelektualca, kolekcionara i bonvivana Aksela Petkovića ostaje u vlasništvu poduzetnika Josipa Radeljaka, dubrovačkog javnog bilježnika Nikše Viđena i zagrebačkog odvjetnika Dragana Suše. Odlučio je tako prije nekoliko dana Općinski sud u Dubrovniku. U nepravomoćnoj presudi sud je odbio poništiti Petkovićevu oporuku što ju je svega 20 dana prije smrti, u veljači 2009., potpisao u uredu javne bilježnice Renate Kutije Kušpalić.

Poništenje oporuke tražila je Petkovićeva sestra Vanda Petković, uvjerena kako je riječ o prijevari. Nije vjerovala da je brat u posljednjim trenucima života bio svjestan što potpisuje te da je ostavio rodnu kuću ljudima koje ona i ne poznaje. Malo tko u Dubrovniku mogao je u to vrijeme prihvatiti činjenicu da je imućni gospar Petković oporučno svoju imovinu ostavio Radeljaku, Viđanu i Suši, a njegova sestra zbog toga ih je i tužila. Sudski proces u kojem je traženo poništenje oporuke, okončan je ovih dana. Telegram ga je detaljno rekonstruirao.

Što je pisalo u spornoj oporuci Aksela Petkovića?

Prema spornoj oporuci koja je sastavljena i ovjerena 15. siječnja 2009. godine, trojica nasljednika dobila su luksuzno uređenu kamenu palaču od 400 četvornih metara u Karmenu, staroj dubrovačkoj jezgri. Dobili su i stan na Lapadu u kojem, kako je odredio sam Petković, njegova sestra ima pravo živjeti do smrti. Ni palača u Ulici Ilije Sarake nije bezuvjetno otišla u vlasništvo poduzetnika, bilježnika i odvjetnika.

Naime, svojim oporučnim nasljednicima Petković je, među ostalim, naložio da iz te imovine njegovoj sestri osiguraju sredstva za normalan život u iznosu od dvije prosječne hrvatske plaće mjesečno. Nakon Vandine smrti, od 90 posto preostale imovine moraju osnovati zakladu za stipendiranje najboljih dubrovačkih studenata, a 10 posto podijeliti među sobom kao nagradu za uloženi trud. No, budući da je oporuka osporena, na palaču je stavljena plomba. Svih ovih godina, doznajemo, nitko ju ne koristi.

Petković je pokušao prodati vrijednu palaču

Vanda Petković u izjavama nakon bratove smrti i otvaranja oporuke, tvrdila je kako je odluka prema kojoj su Radeljak i ostali trebali skrbiti o njoj, sumanuta i neprirodna. Zato joj se činila sumnjvom te ju nije prihvaćala. Do prije par godina o Petkovićevoj je sestri računa vodila posebna skrbnica i njezina prijateljica Seka Kisić. U međuvremenu je Vandi Petković vraćena radna sposobnost, ali je unatoč tome godinama nezaposlena i živi u teškim uvjetima.

Zbog bratove oporuke našla se u središtu jedne od najkontroverznijih afera s vrijednim dubrovačkim nekretninama. Petkovićeva imovina, naime, procijenjena je na nekoliko milijuna eura. Najvrjednija među njima je upravo luksuzno opremljena palača nedaleko dubrovačke katedrale. Petković ju je, nakon uređenja, pokušao prodati nekoliko godina prije smrti. Tražio je tada za nju tri i pol milijuna eura, ali nije pronašao kupca.

Obiteljska kuća u kojoj se Vanda Petković rodila

Iako su za vrijeme trajanja procesa, pokrenutog zbog oporuke, nasljednici pokušali u dogovoru s Centrom za socijalnu skrb u Dubrovniku organizirati da se nekretnina počne na neki način koristiti, i da se novac uplaćuje Vandi Petković, taj prijedlog nije prihvaćen. Osim stvarne vrijednosti, palača za Vandu Petković ima i sentimentalni značaj. Naime, riječ je o obiteljskoj kući u kojoj je živio još i djed Aksela Petković, a Vanda se u njoj rodila.

Njihovi roditelji – otac Hrvoje, ugledni liječnik, i majka Mirjana, kći poznatog mostarskog liječnika, svojoj su djeci željeli omogućiti bezbrižno odrastanje i najbolje školovanje. Bez dijela imovine ostali su nakon dolaska partizanske vlasti pa su na kraju morali prodavati i vrijedne umjetničke predmete i antikni namještaj iz svog doma. Sada je kuća formalno u vlasništvu tvrtke Aksel Petković d.o.o. čiji su osnivači trojica oporučnih nasljednika bogatog Dubrovčana.

Detalji sudskog procesa u kojem je rušena oporuka

“Moj brat u trenutku pisanja oporuke nije bio sposoban za rasuđivanje. Nije bio u stanju izjaviti svoju posljednju volju i zato njegova oporuka nije valjana. Aksel je umro 6. veljače 2009. godine od metastaza raka kostiju, a njegovo zdravstveno stanje počelo se pogoršavati još 2007. godine. Tada je već počeo uzimati jake lijekove. Na kraju je uzimao i morfij”, tvrdila je u sudskom procesu Vanda Petković.

Dragan Suša i Josip Radeljak odgovorili su da je tijekom potpisivanja oporuke u bolnici bila nazočna i anesteziologinja koja je i potvrdila da je Petković bio svjestan svojih postupaka. I obiteljski liječnik Petkovićevih, Teo Depolo, prisjetio se svog zadnjeg susreta s Akselom, desetak dana prije njegove smrti. “Trpio je jake bolove, no prepoznao me. Aksel je uvijek bio psihički zdrav”, ustvrdio je liječnik.

Kako je Aksel Petković potpisao svoju oporuku

Javna bilježnica Renata Kutija Kušpalić opisala je kako je Petkovićevu oporuku sastavljala na zahtjev odvjetnice Zorane Živković. “Otišla sam k Akselu Petkoviću koji je u to vrijeme ležao u bolnici na Rebru. Razgovarali smo čekajući da dođe netko od liječnika. Izgledao mi je normalno, prisebno. Doduše, nije mogao pisati jer su mu prsti bili natečeni pa je ostavio otisak kažiprsta”, svjedočila je javna bilježnica.

I anesteziologinja Kaća Ilakovac-Tomljenović, koja je bila uz Petkovića dok je potpisivao oporuku, također je na sudu potvrdila da je bio priseban. “Sjećam se da ga je javna bilježnica još jednom nakon sastavljanja oporuke pitala je li to njegova želja, a on je odgovorio potvrdno”, rekla je na sudu liječnica koja je Petkovića viđala svakodnevno, sve do njegove smrti.

Vještaci utvrdili da je bio sposoban rasuđivati

Tijekom sudskog procesa pročitan je i nalaz vještaka psihijatara iz Centra za forenzičnu psihijatriju iz Vrapča. To vještačenje provedeno je nakon što je Vanda Petković USKOK-u podnijela prijave protiv nasljednika svog brata i javne bilježnice. Zbog sumnje da su zlorabili svoje položaje bili su neko vrijeme pod istragom, no prijava je na kraju odbačena.

Ključno je, kao i u ovom slučaju, bilo mišljenje psihijatara koji su utvrdili da je Aksel Petković, unatoč teškoj bolesti, bio sposoban za rasuđivanje. Odnosno, da je u trenutku potpisivanja oporuke shvaćao značenje tog svog poteza, kao i njegove posljedice. Zato njegova oporuka nije poništena. Na ovu odluku suda Vanda Petković može se žaliti.