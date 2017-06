Gospodin Vrdoljak malo je, dakle, odigrao Trumpa pa su HNS i HDZ postali priča dana; evo pregleda

Mediji ponovno cijeli dan intenzivno spekuliraju o navodnim pregovorima između HNS-a i HDZ-a. Iako su takve tekstove iz HNS-a nekoliko puta demantirali iz HNS-a, Ivan Vrdoljak noćas je bio pomalo nespretan Twitteru. Njegov istup najmanje konvenira Anki Mrak Taritaš koja je danas, u petak poslijepodne, sazvala presicu da se ogradi od eventualnih planova njezine stranke da se priključi HDZ-ovoj Vladi. Kaže da je o tome samo čitala u medijima, a ako se HNS odluči na taj potez, izaći će iz stranke.

1. HDZ navodno HNS-u nudi četiri ministarstva

Na današnjoj naslovnici Jutarnjeg lista stoji naslov “HDZ-ova ponuda HNS-u.” Piše da je HDZ Vrdoljaku ponudio sva Mostova ministarstva osim MUP-a. U tom slučaju radilo bi se o resoru pravosuđa, zaštite okoliša i uprave. Osim toga, navodno se HDZ spreman odreći ministra obrazovanja Pave Barišića i dati HNS-u Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

2. Neobična noćna objava predsjednika HNS-a

Vrdoljak je noćas oko 3 sata na Twitteru napisao objavu o kurikuralarnoj reformi. “Danas sigurniji nego ikad, na reformi obrazovanja se lomi budućnost RH. Bit će je, makar mi to bilo zadnje što ću učiniti u politici”, napisao je Vrdoljak. To je, očekivano, navelo tviteraše da posumnjaju u dogovoro HNS-a i HDZ-a., odnosno da će HNS svoju potporu uvjetovati kurikularnom reformom. No, Vrdoljak je onda ujutro napisao da HNS “ostaje odan svojim vrijednostima, kako danas, tako i sutra”.

Danas sigurniji nego ikad, na reformi obrazovanja se lomi budućnost RH. Bit će je, makar mi to bilo zadnje što ću učiniti u politici. — Ivan Vrdoljak (@ivanvrdoljak) June 2, 2017

3. Mrak Taritaš bocnula Vrdoljaka…

HNS-ova kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba, Anka Mrak Taritaš, na Twitteru se malo narugala šefu svoje stranke Vrdoljaku. Nakon što je Vrdoljak usred noći tvitao o kurikularnoj reformi, jutros se javila Mrak Taritaš koja je na Twitteru napisala da u 3 ujutro tvita samo Donald Trump.

4. … i poručila da u slučaju suradnje s HDZ-om izlazi iz HNS-a

Mrak Taritaš kasnije je i vrlo jasno rekla da će u slučaju da njena stranka HNS prihvati bilo kakvu koaliciju s HDZ-om, ona otići iz HNS-a. Mrak Taritaš je inače i potpredsjednica HNS-a. “Moj stav je jasan i ja se ne predomišljam. Bila sam protiv preslagivanja s HDZ-om prije tri mjeseca, mjesec dana, jučer, danas, ali i sutra za tjedan, mjesec ili šest mjeseci. Ako HNS u kojem slučaju odluči ući u koaliciju s HDZ-om, ja odlazim iz stranke”, rekla je za 24 sata.

5. Zamjenik predsjednika HNS-a opovrgnuo navode o suradnji

Zamjenik predsjednika HNS-a i varaždinski župan Predrag Štromar, za kojeg se piše kako apsolutno zagovara suradnji s HDZ-om sazvao je konferenciju za medije. Izjavio je kako o koaliciji s HDZ-om uopće ne razmišlja, već je fokus u potpunosti na drugom krugu lokalnih izbora. “Mi smo kao HNS, i ja osobno, na zadnjim dvama izborima za parlament pokazali našu snagu i vrijednost i nismo izdali HNS-ovce i građane naše županije. O koaliciji s HDZ-om uopće ne razgovaramo, ne razmišljamo. Fokusirani smo na izbore koji će biti u nedjelju, ne samo za župana nego i za sve kandidate koji su ušli u drugi krug, a koje mi podržavamo”, odgovorio je Štromar.

6. Istup zastupnika Beusa Richtembergha

Današnje spekulacije o HNS-u i HDZ-u komentirao je i HNS-ov Goran Beus Richembergh. Rekao je kako nema nikakvog govora da bi HNS spašavao ovakvu Vladu. “Spinove i poruke šalju oni koji žele da Taritaš ne pobjedi. Smisao stranke je da provodi svoju politiku. Kada su se razišli Most i HDZ rečeno je da HNS neće s HDZ-om. Uskoro se sastaje Predsjedništvo stranke kako bi se razotkrile teme na dnevnom redu. Činjenica je da je HNS dobio poziv da se pridruži Vladi, ali i mi stalno govorimo “ne, ne i ne”, rekao je Beus Richembergh koji je gostovao na N1 televiziji. Rekao je i da će Predsjedništvo o tome razgovarati, no da su male šanse da promijeni svoju odluku.