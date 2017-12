“Prestanite politički silovati HNS”, kazao je na konferenciji za novinare Ivan Vrdoljak, oporbeni zastupnik i šef HNS-a krajem travnja ove godine, najavivši kako će HNS glasati za opozive HDZ-ovih ministara Martine Dalić i Zdravka Marića te Mostovog predsjednika Sabora Bože Petrova. “Dosta je politike alibija, jer kad nešto kažemo, iz toga stojimo, svojim riječima, djelima i ponosni smo na to”, nastavio je. “Nemojte nam dirati ono najvrjednije: dosljednost i jasne poruke”.

U narednih mjesec dana, Vrdoljak je u nebrojenim istupima ponavljao i uvjeravao kako neće, ni pod kojim uvjetima, ni u kojoj varijanti koalirati s HDZ-om.

Pola godine kasnije, nakon raskola njegove stranke, izlaska Mosta iz vlasti i ulaska HNS u koaliciju s HDZ-om i Vladu Andreja Plenkovića, Vrdoljak se vratio u politiku i na čelo HNS-a sa sloganom “Odlučno”. U kratkim crtama, izvukli smo kako je izgledao Vrdoljakov put od izlaska do brzog ulaska u politiku.

1. Uvjeravao da neće koalirati s HDZ-om

“Ne može biti govora o podršci HDZ-u bilo pridruživanjem Vladi ili podrškom manjinskoj Vladi u parlamentu”, izjavio je Vrdoljak u svibnju. U svojim istupima, nije ostavljao niti malo dvojbe oko toga hoće li podržati HDZ-ovu Vladu. Sve smo ih, još u lipnju, pokušali pobrojati ovdje.

2. Tvitom u tri ujutro, najavio ulazak u Vladu

“Danas sigurniji nego ikad, na reformi obrazovanja se lomi budućnost RH. Bit će je, makar mi to bilo zadnje što ću učiniti u politici”, objavio je na Twitteru Vrdoljak početkom lipnja nakon prosvjeda za kurikularnu reformu i tako, zapravo, nagovijestio ulazak HNS-a u Vladu s HDZ-om.

3. Predsjedništvo odlučilo da neće s HDZ-om, Vrdoljak dao ostavku

“Odlučio sam Predsjedništvu predložiti da se ne ide u Vladu s HDZ-om i podnosim ostavku na sve političke funkcije…Stranka je usvojila odluku koju sam predložio Predsjedništvu. Ne ulazimo u Vladu RH”, izjavio je Vrdoljak u lipnju nakon sjednice Predsjedništva. Tada se povukao iz politike.

4. Središnji odbor ipak odlučuje da idu s HDZ-om, dio članova izlazi iz stranke i osniva GLAS

Središnji odbor HNS-a ipak je odlučio kako će stranka pregovarati s HDZ-om o koaliciji u koju su kasnije i ušli. Iako je Predsjedništvo dan prije odlučili da se ne ide u koaliciju, većina od 107 članova Središnjeg odbora mislilo je suprotno. Ubrzo nakon toga, brojni članovi stranke, među kojima i neki od najistaknutijih, saborski zasupnici Anka Mrak Taritaš, Vesna Pusić, Goran Beus Richemberg i Nada Turina Đurić, izašli su iz HNS-a i osnovali GLAS.

5. Kao jedini kandidat izabran za predsjednika HNS-a

Kao jedinog kandidata, HNS je ovog vikenda izabrao Vrdoljaka za predsjednika. On tvrdi kako neće ući u Vladu.

*Na kraju je, barem zasad, ostao jedino bez Twitter profila

Par dana nakon što je HNS odlučio kako ipak ulazi u koaliciju s HDZ-om, Vrdoljak je obrisao svoj Twitter profil. Od dramatične najave kako će provesti reformu obrazovanja “makar mu to bilo zadnje u politici”, Vrdoljak je na kraju u politici ostao, a završio je jedino bez profila na Twitteru. No, možda se i to promijeni.