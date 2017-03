Bivši ključni čovjek Trumpove kampanje bliži je Rusima nego što se mislilo. Radio je za Putinove interese

Paul Manafort, bivši suradnik američkog predsjednika Donalda Trumpa potajno je radio za ruskog milijardera kako bi unaprijedio interese ruskog predsjednika Vladimira Putina prije deset godina te je predložio ambicioznu političku strategiju kako bi ugrozio antirusku opoziciju diljem bivših sovjetskih republika, ekskluzivno doznaje AP.

Manafort je bio Trumpov voditelj kampanje neko vrijeme, a ova su nova saznjanja u suprotnostima s tvrdnjama Trumpove administracije, ali i samog Manaforta, da nikada nije radio za ruske interese.

His own words: Former Trump campaign chairman Manafort offered 2005 plan "to greatly benefit the Putin Government" https://t.co/CfvzlOuoNH' pic.twitter.com/piD4hHXAqo — The Associated Press (@AP) March 22, 2017

Dogovor težak deset milijuna godišnje

Manafort je u povjerljivom strateškom planu od lipnja 2005. predložio kako će utjecati na politiku, poslovanje i vijesti u Sjedinjenim Državama, Europi i bivšim sovjetskim republikama u korist Putinove vlade. Manafort je svoje planove izložio ruskom aluminijskom magnatu Olegu Deripaski, bliskom Putinovom savezniku, s kojim je Manafort na kraju potpisao ugovor težak 10 milijuna dolara godišnje s početkom 2006.

To je za AP potvrdilo nekoliko ljudi upoznatih s tim isplatama, a AP je na uvid dobio i poslovne evidencije. Manafort i Deropaska su poslovni odnos održavali najmanje do 2009., prema tvrdnjama jednog od izvora. “Sada smo u uvjerenju kako ovaj model može značajno pomoći Putinovoj vladi ako se primijeni na ispravnim razinama i s odgovarajućom predanošću uspjehu”, napisao je Manafort 2005. u dopisu Deripaski. To će omogućiti “vrhunsku uslugu koja će moći vratiti u fokus, kako interno tako i eksterno, politiku Putinove vlade”.

Suradnja s ruskim milijarderom

Manafortovi planovi bili su izloženi u dokumentima koji su uključivali strateške sporazume i evidencije, na kojima su devizne doznake za milijune dolara, piše AP. Koliko je posla Manafort obavio ostaje nejasno. Do ovih prilično važnih otkrića dolazi baš u vrijeme kada su Trumpovi savjetnici iz kampanje predmet istrage FBI-a i dvaju kongresnih odbora. Istražitelji razmatraju jesu li Trumpovi suradnici u kampanji bili koordinirani s Moskvom po pitanja uplitanja u kampanju za predsjedničke izbore.

Manafort je odbacio istragu kao politički motiviranu i pogrešnu te je rekao kako nikad nije radio za ruske interese. No, ova nova otkrića pokazuju nešto sasvim drugo, da je Manafortova povezanost s Rusijom bila veća nego što se to smatralo. Manafort je u izjavi koju je dao za AP potvrdio da je radio za Deripasku u raznim zemljama, ali je rekao kako je njegov rad nepravedno okarakteriziran kao “neprikladan ili zao” te kao dio “prljave kampanje”. “Radio sam s Olegom Deripaskom prije gotovo desetljeće i zastupao ga u poslovnim i osobnim stvarima u zemljama gdje su bile njegove investicije. Moj rad za gospodina Deripasku ne uključuje zastupanje ruskih političkih interesa.”

Ostavka u Trumpovoj kampanji

Deripaska je pod Putinovom vlašću postao jedan od najbogatijih Rusa. U američkim diplomatskim kanalima još od 2006. često ga se nazivalo jednim od 2,3 oligarha prema kojima je Putin blizak. U odgovoru na pitanje o Manafortovoj konzultantskoj firmi, Deripaskin glasnogovornik je 2008., dakle tri godine nakon što su počeli raditi zajedno, rekao kako Deripaska nikada nije angažirao njegovu firmu. Još jedan Deripaskin glasnogovornik u Moskvi prošloga je tjedna odbio odgovoriti AP-u na upit o ovoj suradnji.

Manafort je pak radio kao predsjednik Trumpove kampanje u predizbornoj utrci u periodu od prošlog ožujka do kolovoza. No, Trump je zatražio njegovu ostavku nakon što je otkriveno da je ovaj ranije lobirao za proruske političare. Prema ovim novim saznanjima jasno je da je radio i puno više od toga, i to direktno za Putinove interese. Direktor FBI-a James Comey u Kongresu je ovog tjedna odbio reći je li meta istrage bio Manafort. No, nitko u kontekstu istrage nije spomenuo Deripasku.

Manafortov poznanik u Bijeloj kući

Glasnogovornik Bijele Kuće Sean Spicer u ponedjeljak je rekao kako je Manafort “imao vrlo ograničnu ulogu u ograničenom periodu” u kampanji, iako je vodio Trumpovu kampanju uoči ključne nacionalne konvencije Republikanske stranke. No i nakon toga, prema Manafortovim izjavama, ostao je u telefonskom kontaktu s Trumpom. Manafortov bivši poslovni partner u istočnoj Europi Rick Gates viđen je u Bijeloj kući nekoliko puta.

Gate je pomogao planirati Trumpovu inauguraciju, a sada vodi neprofitnu organizaciju Amerika First Policies koja podržava agendu Bijele kuće. Gates, čije se ime ne spominje u spornim dokumentima koje je dobio AP, rekao je kako se pridružio Manafortovom timu 2006. te da je znao za njegov odnos s Deripaskom. Rekao je kako je njegov rad bio usmjeren na domaće američko lobiranje i političko savjetovanje u Ukrajini. Dodao je da je prestao raditi za Manaforta u ožujku 2016. kada se pridružio Trumpovoj predizbornoj kampanji.

Strategija forsiranja ruskih interesa

Manafort je rekao Deripaski 2005. da gura politike kao dio svog posla u Ukrajini “na najvišim razinama američke vlade, u Bijeloj Kući, na Capitol Hillu i State Departmentu”, razvidno je iz dokumenata. Rekao je kako je angažirao vodeću međunarodnu pravnu firmu blisku tadašnjem američkom predsjedniku Bushu kako bi podržali interese njegovih klijenata. No,nije imenovao o kojoj se firmi radi.

U dokumentima se spominje i lobiranje u Ministarstvu pravosuđa u SAD-u, no nisu navedeni detalji. U strategiji između ostalog stoji i izgradnja dugoročnih odnosa sa zapadnim novinarima i varijacije raznih mjera za poboljšanje zapošljavanja, komunikacija i financijskog planiranja proruskih stranaka u regiji.

Sukob oko novca

Manafortov rad s Deripaskom je trajao godinama, razišli su se 2014. godine u stečajnom postupku o tvrtki za koju je milijarder dao Manafortu gotovo 19 milijuna dolara. Radilo se o firmi Black Sea Cable, a Deripaska je tada rekao kako mu se Manafort nakon što je uzeo novac prestao javljati i govoriti kako je koristio sredstva.

Početkom prošle godine, Deripaskini suradnici otvoreno su optužili Manaforta za prijevaru i tražili povratak novca. Nakon što je Trump osovjio nominaciju i bilo je jasno da ide u finiš predsjedničke kampanje, Deripaskini suradnici više nisu htjeli komentirati ovaj slučaj.