Možda se sjećate, Telegram je nedavno otkrio da je, u povodu zakona kojim se uvode naknade i nove povlastice, Ministarstvo iz čista mira povećalo broj nezaposlenih branitelja za oko 60 tisuća. Nedugo nakon što smo objavili taj tekst, iz Ministarstva su nam konačno detaljnije pojasnili kako su došli do te brojke. Jednostavno su od ukupnog broja branitelja oduzeli one koji su u radnom odnosu, i one koji su u mirovini, i sve ostale naprosto proglasili nezaposlenima.

Mali je problem što se broj nezaposlenih jednostavno tako ne računa. Ne samo kod nas, nego u svim zemljama koje su dio Međunarodne organizacije rada, čija je i Hrvatska članica. U toj je organizaciji, usput, 186 od ukupno 193 zemlje članice UN-a. Nisu samo Andora, Butan, Lihtenštajn, Mikronezija, Monako, Nauru i Sjeverna Koreja. Da bi se osoba vodila kao nezaposlena, osim što mora biti bez posla, posao mora tražiti i mora biti za njega dostupna.

Ministarstvo je, dakle, na svoju ruku provelo krivi izračun i došlo do 82.889 nezaposlenih branitelja, iako ih je prema podacima HZZ-a 18.152. E sad, Telegramovo bi otkriće možda bilo samo urnebesno da stvar nije postala ozbiljnija. Tih 82.889 ušlo je u obrazloženje novog Zakona o braniteljima koji je prošao prvo Vladu, zatim i Sabor, i uredno stupio na snagu. Dok priču nije objavio Telegram, ta brojka jednostavno nije bila sumnjiva. Prije objave ovog teksta u nekoliko smo navrata slali upite u Vladu sa zamolbom da nam objasne kako je to moguće; odgovor nismo dobili.

Primijenili smo ovu ingenioznu metodu na ukupnu populaciju

Da bismo do kraja demonstrirali ingenioznost metode izračuna koji je provelo ministarstvo gospodina Medveda, prema istim smo parametrima obradili općenitu nezaposlenost u Hrvatskoj. Dakle, prema podacima HZZ-a, Hrvatska ima nešto više od 189.000 nezaposlenih građana, što je i službeni broj koji se uredno komunicira. No, kad bi nezaposlene zbrajali metodom ministarstva branitelja, imali bismo ih više od 777.000.

Izračun je jednostavan. Koristili smo najnovije podatke Državnog zavoda za statistiku i od broja radno sposobnih osoba starih između 25 i 64 godine (kako bismo, pošteno, izbjegli one koji se školuju), oduzeli broj zaposlenih. I onda to izgleda ovako:

Da je takva računica, a samim time i računica Ministarstva branitelja pogrešna, rekli su nam i u Državnom zavodu za statistiku. “Broj nezaposlenih nije moguće dobiti tako da se od radno sposobnog stanovništva oduzme broj zaposlenih osoba. Radno sposobno stanovništvo čini aktivno stanovništvo (zaposlene i nezaposlene osobe) te neaktivno stanovništvo”. Objasnili su i kako osoba, da bi se vodila kao nezaposlena, osim što mora biti bez posla, taj posao mora i tražiti te biti spremna početi ga obavljati u iduća dva tjedna.

104 milijuna kuna za naknadu za nezaposlene branitelje

Što je s novim Zakonom i najavljenim mjerama za nezaposlene? Bez obzira na krivi izračun službene brojke, Ministarstvo očekuje da ću ovu naknadu za nezaposlene primati nešto manje od 8.000 branitelja, a za tu mjeru u proračunu je osigurano 104 milijuna kuna. Osnovica naknade koju će primati nezaposleni branitelji je 1097 kuna, a ona se povećava sukladno broju dana koje je pojedini branitelj proveo na ratištu. Maksimalan iznos koji se može ostvariti je 1800 kuna.

Mjera se odnosi samo na branitelje koji su u ratu proveli minimalno 100 dana, neće je primati oni koji su vlasnici ili suvlasnici nekretnina u kojima ne žive, niti osobe koje ostvaruju prihode veće od 30 posto proračunske osnovice mjesečno po članu kućanstva, odnosno veće od 997 kuna. Uz navedene, korisnici ove naknade morat će ispuniti još neke uvjete.

Ministar Tomo Medved u svojim je istupima tijekom 2016. godine navodio kako su u Hrvatskoj 23.000 branitelja nezaposlene. A onda je u lipnju 2017. iz čista mira počeo komunicirati 82.000. Citiramo njegovu izjavu prilikom predstavljanja novog zakona sredinom prošle godine: “Posebno smo usmjereni na one kategorije branitelja koje do sada nisu bile prepoznate. Sve dosadašnje mjere su bile usmjerne prema stradalnicima iz rata i njihovim obiteljima, ovdje su obuhvaćeni i branitelji koji nisu bili ranjeni i koji danas spadaju u red najranjivijih kategorija, njih je oko 82 tisuće. Uvodi se mjera naknade za nezaposlene branitelje”.

Hoće li tu brojku koristiti i ubuduće i što će to značiti za proračun?

I sam naziv ove zakonske mjere je “naknada za nezaposlene branitelje” pa onda brojka od 83 tisuće, koja stoji u obrazloženju, nedvosmisleno pokazuje kako ministarstvo gospodina Medveda službeno drži da u Hrvatskoj postoji toliki broj nezaposlenih branitelja. Za rashodovnu stranu proračuna u budućnosti bi bilo neizdrživo kada bi se Ministarstvo branitelja vodilo brojkom od 83 tisuće nezaposlenih branitelja pa na temelju nje donosilo neke nove mjere. Stvarna je brojka, ponavljamo, oko 60 tisuća manja. Ovaj graf možda najbolje ilustrira kako je u Hrvatskoj broj nezaposlenih branitelja iznenada skočio za četiri puta: