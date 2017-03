Ministar Butković smatra da je OK to što je u pošti zaposlen direktor koji je već dobio otkaz i otpremninu

Oleg Butković, ministar mora, prometa i infrastrukture, ne vidi ništa sporno što je za jednog od direktora u HP Hrvatskoj pošti u veljači ove godine došao njegov stranački kolega i aktualni savjetnik premijera Plenkovića za skore lokalne izbore, bivši pomoćnik ministra rada i mirovinskog sustava, Mario Bebić. Kao što je Telegram pisao, a što je potom prenijela i većina važnijih medija u Hrvatskoj, Mario Bebić već je radio u Hrvatskoj pošti, ali je ondje dobio otkaz i uz to solidnu otpremninu. Međutim, to nije bila prepreka da se ondje ponovno zaposli na direktorskom mjestu.

Suprotno govorkanjima u Hrvatskoj pošti kako je nakon tog skandala ministar Butković zatražio izvješće, iz njegova kabineta to su opovrgnuli. Na upit Telegrama odgovorili su kako je ”ministar Oleg Butković upoznat s imenovanjem gospodina Maria Bebića na jednu od rukovodećih funkcija u Hrvatskoj pošti d.o.o., nakon što se isto dogodilo”. Kažu kako prije toga ”od resornog ministarstva nije zatraženo mišljenje, niti je ministarstvo unaprijed obaviješteno o prijedlogu imenovanja”. No, dodaju da to nije ni bilo potrebno jer je ”uprava samostalna u donošenju odluka te imenovanju kadrova na pozicije unutar tvrtke”.

Ministar je pritom predsjednik Glavne skupštine

U obrazloženju iz kabineta ministra Butkovića kaže se kako se to ministarstvo o kadrovskim pitanjima očituje isključivo kad je u pitanju izbor ili imenovanje predsjednika i članova uprave, pa ”slijedom toga ministar Butković nije imao obvezu, niti potrebu tražiti prethodnu provjeru podataka o gospodinu Mariu Bebiću”, a s obzirom da se uprava Hrvatske pošte ”rukovodila temeljem njima dostupnih relevantnih podataka na osnovu kojih su se odlučili imenovati gospodine Bebića”, ministar Oleg Butković nije imao razloga ”niti naknadno tražiti ikakve provjere u tom smislu”.

Odgovor iz kabineta ministra Olega Butkovića dvojben je bar iz dva razloga. Prvo, što je ministar Butković predsjednik Glavne skupštine Hrvatske pošte, pa bi mu i zbog toga trebalo biti važno znati kako je moguće da se Mario Bebić vraća na direktorsko mjesto u državnu tvrtku iz koje je otišao s otpremninom. Drugo, Mario Bebić postavljen je na mjesto direktora važnog dijela Hrvatske pošte, Divizija mreže, koja ima godišnji promet od oko 1,1 milijardu kuna!

Iz Hrvatskih pošta uvjeravali su Telegram kako je Bebić prava osoba za to mjesto jer ima iznimne menadžerske sposobnosti, te kako Hrvatska pošta ”kontinuirano posluje s rizikom pronalaska menadžerskog kadra”. Tvrdili su da Bebić ”izuzetno dobro poznaje sustav poslovanja tvrtke, te je svojim prijašnjim radom uvelike pridonio poslovanju i najvećoj transformaciji tvrtke koja je opstala na tržištu”.

S 12 godina starim Chivasom nije lako izaći na kraj

Tu su, međutim, nejasne najmanje dvije stvari, zašto je Bebić kao takav stručnjak dobio otkaz u Hrvatskim poštama, te otkud mu takve menadžerske sposobnosti kada je po struci diplomirani psiholog. Telegram je u posjedu nekoliko postova s Bebićevog Facebook porila iz srpnja, kolovoza i rujna prošle godine u vrijeme dok je bio pomoćnik ministrice rada i mirovinskog sustava Nade Šikić, u Vladi Tihomira Oreškovića. Te postove Bebić je u međuvremenu uklonio, jer je vjerojatno shvatio kako ga kompromitiraju, budući da ga prikazuju kao osobu iznimno sklonu hedonizmu i lagodnom životu.

Na jednom od, u međuvremenu obrisanih postova, Bebić se hvali kako s nekoliko litara 12 godina starog viskija Chivas Regal ”nije lako izaći na kraj”, na drugom od 27. rujna prošle godine u 20.17 sati najavljuje kako je ”konačno izašao” te da ”ide piti s društvom”. Sve tegobe mukotrpnog rada na mjestu pomoćnika ministra Bebić riječju i slikom opisuje i u postu od 17. rujna. ”Zagreb i ja…rano smo počeli dan…a sada je vrijeme za malo opuštanja u Samoboru…idem u bazen”, piše Bebić i objavljuje nekoliko fotografija tog teškog radnog dana.

Imenovanje iz doba Vlade Tihomira Oreškovića

Ništa lakše Bebiću nije bilo ni 8. kolovoza prošle godine kada se također požalio na težak posao koji je tada obnašao. Bivši ministar pomoćnice rada i mirovinskog sustava uz slike janjeta na ražnju i predjela (sir, panceta, grožđe) žali se na mukotrpan posao koji obavlja. ”Čudno je ovo radno ljeto… je radno ali i sadržajno”, piše bivši pomoćnik ministra i tekst zaključe sličicom čaše pune crnog vina.

Još je jedna zanimljivost vezana uz bivšeg pomoćnika ministrice Nade Šikić i ministra Tomislava Ćorića, koja govori o njegovu mogućem sukobu interesa. Naime, dok je Mario Bebić bio u Vladi Tihomira Oreškovića, na sjednici Vlade 13. travnja prošle godine, imenovan je za člana upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. U tome ne bi bilo ništa neobičnog da supruga Maria Bebića, kako piše u njegovoj imovinskoj kartici, nije zaposlena upravo u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ). Na tom mjestu, kako stoji na službenim stranicama HZZ-a, Mario Bebić je i danas.