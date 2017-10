Na sudu u Slavonskom Brodu nikad nije dosadno. Sad su, recimo, dva suca iz čista mira deložirana iz svojih sudnica

Sastanak kolegija sudaca Županijskog suda u Slavonskom Brodu prošlog ponedjeljka ponovno je bio na samoj granici fizičkog incidenta. Međuljudski odnosi u toj pravosudnoj ustanovi već su mjesecima duboko poremećeni, a nova kulminacija sukoba uzrokovana je prisilnom deložacijom iz sudnica dvojice sudaca Županijskog suda u Brodu, stalne službe u Požegi.

Sudac Predrag Dragičević, koji je u Županijskom sudu u Požegi već više od 20 godina (jedno vrijeme obavljao je i funkciju predsjednika Županijskog suda u Sl. Brodu) i njegov kolega Nenad Vlašić, bez ikakve najave, doslovce su izbačeni iz svojih sudnica u Požegi. Sve njihove stvari, kako službene, tako i privatne, skupljene su u kartonske kutije i iznesene iz sudnica, a da ih o tome nitko nije obavijestio.

S vrata im skinute pločice s imenima

S vrata sudnica skinute su i pločice s njihovim imenima, a u jednu od ispražnjenih sudnica, odmah potom useljena je sudska savjetnica. Kad su predsjednika Županijskog suda u Slavonskom Brodu Mirka Svirčeviću prošlog ponedjeljka suci upitali kako je moguće da se na takav način prema njima postupa i tko je donio odluku o deložaciji, nisu dobili odgovor.

Ni Telegram nije uspio saznati zašto se suci, koji svaki dan iz Požege putuju u pedesetak kilometara udaljeni Slavonski Brod, nasilno, bez ikakve obavijesti, izbačeni iz sudnica u kojima su godinama radili. Mirko Svirčević, predsjednik Županijskog suda u Slavonskom Brodu, kojem je pripojen Županijski sud u Požegi, nije odgovorio na Telegramov upit je li on taj koji je odlučio da dvojica njegovih kolega sudaca budu na takav način izbačeni iz sudnica.

Znatno povećanje troškova puta

Upravo je Svirčević bio taj koji je donio odluku (o čemu je Telegram pisao u siječnju ove godine) da četvero sudaca i troje službenika iz Županjskog suda svakoga dana putuju iz Požege u Slavonski Brod kako bi ondje sudili. Ta njegova odluka ne samo što je sucima zagorčala život, već je značajno povećala troškove. Sudac Vlašić u predstavci koju je početkom godine napisao sad već bivšem predsjedniku Vrhovnog suda, Branku Hrvatinu procijenio je da će to poskupjeti troškove suda za oko pola milijuna kuna godišnje.

Zbog Svirčevćeve odluke da požeški suci rade u zgradi Županijskog suda u Slavonskom Brodu, a ne u zgradi požeškog suda, događa se apsurdna situacija da pritvorenici iz Kaznionice i zatvora u Požegi, umjesto na tamošnji sud, sada moraju biti dovezeni u 50-ak kilometara udaljeni Slavonski Brod kako bi ih ondje mogli ispitati suci koji su također tog jutra došli iz Požege u Slavonski Brod. Naravno, zatvorenici dolaze u pratnji sudske policije i u policijskom vozilu što stvara potpuno nepotrebne troškove, jer su mogli biti ispitani u Požegi, kao što je to bio slučaj ranije, prije Svirčevićeve odluke.

Razgovor s predsjednikom Vrhovnog suda

Ondje je naime kaznionica od suda udaljena svega dva kilometra. Kako Telegram saznaje, predsjednik Vrhovnog suda Đuro Sessa, obavio je razgovor s predsjednikom Županskog sudu u Slavonskom Brodu i pokušao mu objasniti kako nema potrebe da suci iz Požege svakoga dana putuju u Brod, no bar za sada nije ga uspio u to uvjeriti. Sesa je također sklon mišljenju koje zastupaju i suci Županijskog suda u Požegi, da bi bilo potrebno analizirati mogućnost vraćanja statusa Županijskom sudu Požegi kakav je imao sve do 1998.

Te godina, naime, osnovan je Županijski sud u Slavonskom Brodu. Požeški suci napravili su vrlo uvjerljivu analizu kojom dokazuju prednosti Županijskog suda u Požegi u odnosu na onaj u Slavonskom Brodu. U analizi obrazloženoj na šest gusto kucanih stranica tvrde kako su glavni razlozi zbog čega sjedište Županijskog suda treba biti u Požegi a ne u Brodu tradicija, funkcionalnost, infrastruktura i značajno manji troškovi. Sve to, tvrde, na njihovoj je strani.

Svirčevićeva osveta sucima

S tom idejom upoznali su i ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, kao i državne tajnike u Ministarstvu pravosuđa. No, ta odluka u sferi je politike, a snažni HDZ-ov lobi u Slavonskom Brodu žestoko se protivi mogućnosti da taj grad izgubi Županijski sud. Upravo je politika bila ta koja je 2010. Županski sud u Požegi pripojila onom u Slavonskom Brodu. Od tada između sudaca dvaju sudova stalno vladaju tenzije. U predstavci koja je početkom godine upućena Branku Hrvatinu jedan od požeških sudaca tvrdio je kako je Svirčevićeva odluka da požeški suci umjesto u tamošnjoj zgradi Županijskog suda rade u Slavonskom Brodu bila čin osvete.

Svirčević je, naime, tvrdio da su neki od njih davali informacije novinarima koji su potom o Svirčeviću pisali u negativnom kontekstu. Sada pak, požeški su suci uvjereni da su deložacije iz sudnica u Županijskom sudu u Požegi također čin Svirčevićeve odmazde: ovaj put im osvećuje se što su s problemima narušenih međuljudskih odnosa i loših organizacijskih rješenja upoznali predsjednika Vrhovnog suda i ministra pravosuđa.