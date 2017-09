Nakon Modrića i Lovren je promijenio iskaz. Usporedili smo što su pričali USKOK-u, a što na sudu

Dakle, Luka Modrić i Dejan Lovren odlučili su promijeniti svoja svjedočenja u postupku protiv Zdravka Mamića i suoptuženih za izvlačenje 117 milijuna kuna iz Dinama. Tijekom istrage oba nogometaša potvrdila su sumnje USKOK-a, te opisala kako su sporne anekse ugovora o podjeli novca od transfera potpisala već nakon prelaska u nove klubove – Tottenham i Lyon, da bi sada, na glavnoj raspravi pred sudskim vijećem svjedočili drugačije.

Njihovi iskazi u istrazi koju je vodio USKOK nisu snimani, već je sastavljen zapisnik, zbog čega je Luka Modrić promjenu svjedočenja pokušao objasniti nesporazumom, nerazumijevanjem od strane tužiteljstva. Čak se spominjala mogućnost da je netko i ubacio sporne rečenice u njegov iskaz iz istrage. Međutim, u međuvremenu se zbog promjene svjedočenja i sam našao pod istragom. On tvrdi da da mu je savjest čista. Evo što su Modrić i Lovren iskazivali u istrazi.

1. Iskaz Luke Modrića iz istražnog postupka

U USKOK-u je Modrić u ljeto 2015. potvrdio ključnu stvar da je aneks ugovora o profesionalnom igranju, prema kojemu mu pripada 50 posto od transfera, potpisan tek nakon njegova prelaska u Tottenham, a ne s ranijim datumom navedenim u samom aneksu.

“Negdje krajem travnja 2008. dogovoren je moj transfer iz NK Dinama u Tottenham. Iznos transfera bio je 21 milijun eura, s time da je cjelokupan iznos transfera temeljem ugovora između NK Dinama i Tottenhama pripao Dinamu, a isplate od strane Tottenhama su vršene u više rata. Prije odlaska u Tottenham potpisao sam zapisnik o raskidu ugovora s NK Dinamom, u kojem je navedeno kako ja nemam više nikakvih materijalnih i financijskih potraživanja prema Dinamu.

Budući sam u to vrijeme bio presretan što odlazim u novi klub i u najbolju nogometnu ligu na svijetu, a uzimajući u obzir da sam imao bezgranično povjerenje u Zdravka Mamića, navedeni sam zapisnik temeljem njegova naloga potpisao a da nisam čitao što je u njemu navedeno”, svjedočio je u istrazi Modrić. Prisjetio se i kako je više puta s Mamićem razgovarao o tome koliko će on, s obzirom na sve što je dao za Dinamo, dobiti od transfera.

2. Što je Modrić pričao na sudu u Osijeku

Kada mu je na sudu predočen aneks ugovora iz srpnja 2004. godine Modrić je rekao da ga je potpisao kad je odlazio iz Dinama 2008. Na pitanje zašto je na njemu datum iz 2004., Modrić je objasnio kako je razlog tome što je po ranijem ugovoru novac iz transfera trebao ići u inozemstvo, ali je on tražio da ide u Hrvatsku.

Na aneksu iz svibnja 2005. nogometaš je također prepoznao svoj potpis, i rekao pred sudskim vijećem kako misli da je njime bila predviđena isplata transfernog obeštećenja koje mu je pripalo. “Mislim da je njime bila predviđena isplata transfernog obeštećenja koja je pripala meni, kao što je bilo potpisano i onim drugim aneksom ugovora, a koji je zamijenjen ugovorom iz 2008.”, rekao je u konfuznom svjedočenju Modrić.

“Prvi aneks je iz 2004. i drugi iz 2005. a kasnije ste, 2008,. kod odlaska ponovno potpisali taj aneks ugovora, s tim da je ostao datum iz 2004.”, pokušao je u sudskom zapisniku rezimirati sudac, nakon čega se dogodio već poznati Mamićev ispad i odlazak iz sudnice.

3. Modrić je 52 milijuna kuna predao Mamiću

Prema sumnjama USKOK-a Modriću je u periodu od rujna 2009. do srpnja 2012. godine po nalogu Zdravka Mamića, koji je tada bio izvršni predsjednik Dinama, iz klupske blagajne na račun u Hypo Alpe Adria banci isplaćeno nešto više od 80 milijuna kuna. Nakon obračuna poreza igraču je na račun sjelo gotovo 67 milijuna kuna.

Prema Mamićevim uputama Modrić je navodno podigao 52 milijuna kuna i predao ga izvršnom predsjedniku Dinama koji je pravo na taj novac polagao na temelju “Aneksa ugovora o profesionalnom igranju”. Prema tom aneksu Modrić je Mamiću morao plaćati 50 posto budućeg transfera, a prvi je bio u londonski Tottenham Hotspur u travnju 2008. godine.

Zbog mijenjanja iskaza protiv Luke Modrića je pokrenut postupak za lažno svjedočenje za što zakon predviđa šest mjeseci da pet godina zatvora. Modrić je u tom postupku već ispitan u sjedištu osječkog tužiteljstva koje i vodi istragu protiv njega. O tome kako je Mamić trošio novac koji je dobio od Modrića Telegram je već detaljno pisao.

4. Iskaz Dejana Lovrena

Dejan Lovren je, kao i Modrić, potvrdio da je sporni aneks ugovora sa Zdravkom Mamićem potpisao nešto prije prelaska u Olimpique Lyon 2010., a ne 2007., kako je označeno na dokumentu. Prema aneksu ugovora novac od transfera dijelio je u omjeru 50:50 s Dinamom.

“Pravo na polovicu transfera stekao sam temeljem aneksa kojeg sam potpisao 2-3 mjeseca prije nego što sam iz Dinama otišao u Lyon. S njima sam ugovor potpisao u siječnju 2010., pa sam onda ovaj ankes potpisao u rujnu ili listopadu 2009. Tada me je Mario Mamić obavijestio kako su za mene zainteresirani Lyon i Tottenham, pa sam tražio povećanja plaće, koja je tada bila 6.000 eura. Smatrao sam da imam pravo na 250.000 eura godišnje, ali Mamić je to odbio. S obzirom da sam znao da neki igrači imaju dogovor o podjeli transfera, to sam tražio i za sebe, na što je Mamić pristao. Taj aneks mi je na potpis dala tajnica Vlatka Peras i u njenom uredu sam ga potpisao. Ponavljam da sam ga potpisao u rujnu ili listopadu 2009., tri mjeseca prije prelaska u Lyon”.

Tijekom istrage provedeno je i grafološko vještačenje kojim je utvrđeno da je Lovrenov aneks ugovora sastavljen tek u rujnu 2009. godine. To je u svom svjedočenju potvrdio i dobavljač memoradnuma za Dinamo. Zato je USKOK u optužnici zaključio kako nema šanse da je riječ o aneksu iz 2007. godine. Taj aneks bio je temelj za transfer novca s računa Dinama na račun Dejana Lovrena u ožujku 2011. godine. Radilo se o 25,8 milijuna kuna, a da bi Dinamo mogao to isplatiti podigao je par dana ranije 4,4 milijuna eura kredita. Lovren je uplaćeni iznos podigao i predao ga Zoranu Mamiću, koji je novac podijelio sa Zdravkom i Marijem, a Dinamo je vratio kredit.

5. Što je Lovren pričao na sudu

U osječkoj sudnici Lovren je pak svjedočio drugačije. Ustvrdio je da je te 2009. godine u stvari potpisao isti aneks kakav je već imao potpisan 2007. Na pitanje zašto je ponovno potpisivao aneks, ako je isti već imao, Lovren je kazao da je primio poziv da mora doći u klub ponovno potpisati aneks iz 2007. godine u kojem se nalazio izmjenjeni tekst. Objašnjeno mu je, kazao je, da to mora učiniti zbog toga što Zdravko Mamić traži da se dio njegovog dijela transfera isplaćuje na hrvatski račun, a ne na račun u inozemstvu.

“Zato sam 2009. potpisao isti aneks kao i 2007., a razlika između ta dva aneksa bila je upravo u tome gdje će se izvršiti uplata – u RH ili u inozemstvo. Tijekom 2007. nisam imao otvorene račune u inozemstvu”, kazao je Lovren. Kada su mu tužitelji iz USKOK-a pokazali primjerak jednog spornog aneksa Lovren je na sudu danas potvrdio kako je to očito aneks iz 2007. godine, na što je Zdravko Mamić poludio i optužio tužiteljstvo za manipuliranje svjedokom.

6. Lovrenovi SMS-ovi Nikkyju Vuksanu

Tim više što se u sudskom spisu već nalaze poruke iz kojih se čini da je Lovren bio pod pritiskom tijekom istrage. Naime, Lovren je 27. listopada 2015. godine nogometnom menadžeru Nikkyju Vuksanu napisao: “Ne mora se mene j…. na taj način i pravite me idiotom, ali ja kad poludim neće biti dobro i ti to znaš. Pogotovo kada vidim kako me u klubu j…, i kada očito ljudi koji bi trebali biti uz mene nisu kada ih trebam. A kada vama svima dođe situacija do grla u vezi sranja sa Zdravkom i onih prošlosti, onda Dejane budi dobar i izvuci nas…”

7. Neobični susreti Mamića i Lovrena

U lipnju se u medijima pojavila fotografija Lovrena i Marija Mamića koji su se sastali na privatnom ručku u restoranu u središtu Zagreba. Taj susret mnogi su shvatili kao pokušaj utjecanja na Lovrena kako bi promijenio iskaz iz istrage. Nedugo nakon toga Lovren je snimljen u dosta bliskom momentu sa Zdravkom Mamićem na svadbenom slavlju nogometaša Matea Kovačića.

U jednom trenutku Mamić se s Lovrenom popeo na pozornicu te su s bendom razgaljeno pjevali pjesmu koja je već postala zaštitni znak savjetnika Dinama “Ne može nam nitko ništa”. Iako u tom trenutku Mamić nije imao nikakvu formalnu zabranu kontaktiranja sa svjedocima, u javnosti je stvoren dojam da se na Lovrena pokušava utjecati kako bi promijenio iskaz.

8. Vrbanović potvrdio kontakte s Lovrenom

Damir Vrbanović, izvršni direktor HNS-a, koji je suoptužen s Mamićem jer je na sumnjive anekse stavljao potpis kao direktor Dinama, prije svega par dana javno je potvrdio da je kontaktirao s Lovrenom. U izjavi za Novu TV bio je eksplicitan:

“Ja sam razgovarao s Dejanom, on je jedan čestit i hrabar momak koji je rekao da će, ako treba, svjedočiti i na dan utakmice. Naravno, šalio se. On će doći dan ranije, obavit će to što treba, reći će to što ima reći. Mi se duboko nadamo da će nakon ta dva svjedoka završiti ovo suđenje i da ćemo pretrpjeti ovu veliku muku i trud s jednim sretnim rješenjem”.