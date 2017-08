Odnosi Kine i Indije već su neko vrijeme napeti zbog graničnog spora na strateški važnoj himalajskoj visoravni, na koju pravo polažu obje zemlje. Spor je počeo u lipnju, kada je Indija na područje poslala vojsku da spriječi kineske vojnike u gradnji ceste. Od tada, povremeno, s područja dolaze vijesti o povišenim tenzijama.

Mediji su 15. kolovoza izvještavali o sukobu iz kojeg je bilo jasno da je stvar eskalirala do pomalo neuobičajenih granica, a sada se pojavila i video snimka. Naime, kineski su vojnici toga dana dva puta pokušali ući u indijski teritorij. Oba puta su zaustavljeni, na što su odgovorili bacanjem kamenja na indijske vojnike. Indijske novine The Print objavile su i snimku ovog incidenta.

#FirstOnThePrint Video of Indian & Chinese soldiers clashing at Pangong lake in Ladakh on August 15. @manupubby pic.twitter.com/qzZvVYFfjX

— ThePrint (@ThePrintIndia) August 19, 2017