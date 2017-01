Predsjednica, dakle, večeras gostuje kod Dujmovića pa smo se prisjetili njegovih legendarnih istupa o njoj

Predsjednica Republike, gospođa Kolinda Grabar Kitarović, za svoj prvi istup nakon povratka iz Amerike odabrala je večerašnju emisiju Iza zavjese Tihomira Dujmovića.

U svojim kolumnama u Slobodnoj Dalmaciji i, općenito u javnim istupima, gospodin Dujmović sklon je komentiranju njezinih poteza. O najzabavnijem tekstu, u kojem konstatira “da je nema, predsjednicu bi trebalo izmisliti” detaljno smo pisali krajem studenoga.

Neposredni povod toj kolumni bio je blagi napad bivšeg ministra Mire Kovača na gospođu Kitarović o kojem novinar Dujmović piše: “Vidjevši s kakvim diletantima ima posla, najiskusnija hrvatska diplomatkinja, hrvatska predsjednica, najprije skuplja krhotine nakon demoliranja, shvaćajući kao nitko u zemlji da je sutra novi dan i da se sutra kreće točno odande gdje se jučer stalo, te da je silno važno pokazati da nismo svi Zoran Milanović”.

U tekstu mu se, doduše, potkrala koja greškica

U sljedećem, legendarnom pasusu komentira kako “dakle, Kolinda nije bezgrešna, ali što god joj zamjerili kao grješku u koracima, da je nema, Kolindu Grabar Kitarović bi za naše prilike i naše potrebe trebalo izmisliti!

Tu razinu istinskog razumijevanja ne samo uzusa međunarodne diplomacije, negoli i ticala po kojima oni funkcioniraju, načina proguravanja nacionalnih interesa, načina pridobivanja saveznika, to savršeno čitanje diplomatskog meta jezika, to do Kolinde nismo vidjeli”.

Gospodin Dujmović završava konstatacijom kako “žena vozi taj čudno hrvatski kruzer koji nažalost ide na parni stroj, ali malo pomalo okreće smjer 15-godišnje posve krive vanjske politike”. U tekstu mu se, doduše, potkrala koja greškica pa, recimo, navodi kako je predsjednicu, među ostalima, “na Pantovčaku pohodila engleska kraljica”.

‘Predsjednica Kolinda popularna je kao Beatlesi’

Tihomir Dujmović prati predsjednicu još od kampanje. Na primjer, početkom 2015. godine pisao je kako joj je Zoran Milanović “oteo 100.000 glasova” i zato nije “trijumfalno pobijedila već u prvom krugu”. Nakon sučeljavanja s tadašnjim predsjednikom Ivom Josipovićem dosta je angažirano napadao RTL zbog pristranosti, a u jednoj od zabavnijih kolumni, iz kolovoza 2015., popularnost predsjednice Grabar Kitarović usporedio je s Beatlesima.

Večerašnja emisija Iza zavjese, usput, prva je koja se emitira u prime timeu, u 21.15, što će odsad biti stalni termin, svake srijede.