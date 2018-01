Miroslav Škoro, lakoglazbeni pjevač i jedna od ikona hrvatske desnice, u velikom intervju Večernjem listu prošle nedjelje, teško je optužio Osijek, grad u kojem je rođen, za maćehinski odnos prema njemu. ”Bajaga i Đorđe Balašević u Osijeku mogu dobiti dvoranu gratis, a ja moram platiti mjesec dana unaprijed. Mi smo malo zbunjen narod i zato nam je tako kako jest”, rekao je Škoro.

Valjda po onoj da stotinu puta izgovorena laž postaje istina, Škorina tvrdnja kako osječki Športski objekti, u vlasništvu Grada Osijeka, favoriziraju Momčila Bajagića i Đorđa Balaševića, tako da im besplatno ustupaju dvoranu, ponovljena je sljedećeg dana, prošlog ponedjeljka, i u vrlo gledanoj emisiji Nove TV, In magazin.

Činjenice međutim, govore posve drugačije. I Đorđe Balašević i Momčilo Bajagić uredno su platili najam dvorane za svoje nastupe u Osijeku. Jedina istina u citiranoj rečenici iz velikog Škorinog intervjua jest da je on platio najam unaprijed. Ali svojom voljom, jer je tako dobio 15 posto popusta.

Škoro je platio unaprijed kako bi dobio popust

Iz dokumenata u Telegramovu posjedu vidljivo je da je i Bajagin i Balaševićev osječki koncert organizirala tvrtka Koncert i da su prije nastupa obojice pjevača iz Srbije uredno potpisani ugovori, ispostavljene fakture, a iznos plaćen prije početka njihovih nastupa. Za Bajagin koncert 9. prosinca prošle godine, sklopljen je ugovor po modelu kakav i inače nude Sportski objekti – 15.000 kuna (plus PDV) najkasnije na dan koncerta, te nakon koncerta još četiri kune po svakoj prodanoj ulaznici, što je u konkretnom slučaju iznosilo još 8.628 kuna. Za Bajagin koncert tako je ukupno uplaćeno 23.628 kuna, odnosno s PDV-om 29.535 kuna.

Za gostovanje Đorđa Balaševića u Osijeku, 22. prosinca 2017. tvrtka Koncert d.d.o. iz Osijeka dogovorila je drugačiji model, koje također nude Sportski objekti. Uplaćeno je 32.000 kuna (plus 8.000 kuna PDV-a) i to prije početka Balaševićevog koncerta. Dakle, potpuna je neistina da su dvojica pjevača iz Srbije, kako to kaže Škoro, dobila dvoranu gratis, dok je on najam morao platiti unaprijed. Njegova je želja, naime, bila da tako postupi jer je, kako smo rekli, na taj način ostvario popust i uštedio 15 posto, odnosno 2.625 kuna.

Kako je Škoro pokušao postati gradonačelnik Osijeka

Škoro je u Osijeku nastupio 16. travnja prošle godine, no za razliku od Bajage i Balaševića, odlučio se za manju dvoranu i isključivo sjedeća mjesta, dok su pjevači iz Srbije nastupili u većoj. Najam male dvorane, prema cjeniku Sportskih objekata, iznosi 17.500 kuna, no kako je Škoro platio mjesec dana ranije odobren mu je popust od 15 posto, pa ga je njam stajao 14.875 kuna, odnosno s PDV-om 18,539,75 kuna.

“Iznenađen sam da osoba koja cijelo vrijeme govori kako voli Osijek, na taj način konstruira i izmišlja i govori na najgori mogući način o svom gradu, samo zato da bi mu naštetio”, kaže za Telegram Ivica Vrkić, gradonačelnik Osijeka. Inače, Miroslav Škoro svojedobno je pokušao postati gradonačelnik Osijeka, bio je HDZ-ov kandidat na prijevremenim izborima 2008. godine. HDZ-ova lista čiji je bio nositelj dobila je samo 8.837 glasova i bila je treća, iza HSP-a i Ante Đapića s 13.755 osvojenih glasova i HDSSB-a (čiju je listu predvodio Vladimir Šišljagić) s 10.383 osvojena glasa.

Gradonačelnik je tada postao Anto Đapić, a Škoro, koji je u to vrijeme bio i saborski zastupnik HDZ-a, ali samo osam mjeseci, prema vlastitom priznaju politiku je napustio 2012., kada je vratio člansku iskaznicu HDZ-a. Nejasno je zašto se Škoro upustio u iznošenje neistina koje je lako demantirati, osim ako po srijedi nije pjevačeva ljubomora. I Balašević i Bajaga u Osijeku su na svojim koncertima imali značajno više posjetitelja od Miroslava Škore.