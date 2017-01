Zagrebački pauk često nelegalno diže aute i građani koji se žale pobjeđuju. Imamo presude koje to dokazuju

Telegram je došao do nekoliko zanimljivih presuda Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Te odluke potvrđuju da pauk ne smije uklanjati nepropisno parkirana vozila, ako ona ne ometaju sigurnost, odnosno tijek prometa, ni ne zaklanjaju vidljivost na cesti.

Dakle, to što je neko vozilo nepropisno parkirano, ne znači automatski da ga se smije premještati. Za intervenciju pauka automobil mora ozbiljno ometati promet. To, uostalom, propisuje i Zakon o sigurnosti prometa na cestama kojeg Zagrebparking, očito je prema broju slučajeva, često ne poštuje. Nepropisno parkiranje dostatno je tek za prekršajno kažnjavanje vozača, iako građanima u takvim situacijama nerijetko odnose vozila.

Jedna od ovih presuda već je postala pravomoćna. Premještanje automobila vozače, ovisno o težini njihovog vozila, stoji između 500 do 800 kuna, dok se dolazak pauka, odnosno početak premještanja, naplaćuje 250 kuna.

Donosimo četiri recentne presude

1. Jedan gospodin 23. rujna 2014. godine nije poštivao znak zabrane parkiranja pa mu je Zagrebparking odnio auto. Vozač nije platio troškove pauka, a na rješenje o ovrsi uložio je prigovor. Slučaj je završio na sudu koji je utvrdio da se parkiranje unatoč postavljenom znaku zabrane ne nalazi na popisu razloga za uklanjanje vozila iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Zbog toga je zahtjev za ovrhom na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu srušen, a tu presudu nedavno je potvrdio i Županijski sud.

2. Drugi gospodin je 13. svibnja 2014. parkirao na nogostupu. Komunalni redari fotografirali su njegov automobil i pozvali pauka. Vozač se u međuvremenu pojavio i taj početak premještanja trebao je platiti 250 kuna. Odbio je pa je i on dobio rješenje o ovrsi. Nakon ulaganja prigovora i ovaj slučaj završio je na sudu jer je Zagrebparking inzistirao na naplati.

U postupku je sud pregledao i fotografije nepropisno parkiranog vozila, ali je utvrdio da u nalogu za premještanje nije bilo navedeno da se nalazilo na udaljenosti manjoj od metra od zgrade ni da je ometalo prolaz pješacima. Zbog tih nedostataka nalog je srušen.

3. Zagrebparking je izgubio spor s još jednim gospodinom koji je zanemario znak zabranjenog parkiranja. Tog 21. svibnja 2015. godine vozač je stigao do svog auta u trenutku kad ga je pauk planirao podići. Gospodinu su ispostavili račun na 250 kuna, no on se žalio.

“Znak zabranjenog parkiranja u Zakonu o sigurnosti prometa na cestama uopće nije naveden kao uvjet za premještaj vozila, a u nalogu se ne navodi je li automobil smanjio preglednost. Zato je njegovo uklanjanje bilo nezakonito”, stoji u ovoj presudi.

4. Slično je prošla i vozačica kojoj je, uz troškove pauka za premještanja auta 15. svibnja 2014. godine, javni bilježnik odredio i zatezne kamate. Zaustavila se na raskrižju, na udaljenosti manjoj od pet metara od najbližeg ruba poprečnog kolnika. Sud je utvrdio kako prometni redar nije naveo da je njezin automobil smanjio preglednost prometa pa je, prema presudi, premješten nelegalno.