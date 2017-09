Premijer Andrej Plenković danas je na sjednici Vlade rekao kako će, u skladu s dogovorom s partnerima iz HNS-a, doći do promjene članova Posebnog stručnog povjerenstva za provedbu Strategije obrazovanja. Od ranije je poznato da Dijana Vican više neće biti predsjednica, a na tu poziciju trebao bi doći premijer osobno. No, u medijima danas se pojavila informacija kako Vican neće biti ni članica Povjerenstva. Takvu ponudu navodno je odbila.

Činjenicu da gospođa Vican više neće sudjelovati u radu Povjerenstva, dala je naslutiti i predsjednica Kolinda Grabar Kitarović koja je u intervjuu za N1 rekla kako je “njezino vrijeme isteklo”. Vican je na čelu Povjerenstva bila od početka ove godine, a premijer, koji ju je na tu poziciju i postavio, tijekom njenog mandata više puta ju je hvalio. Unatoč mnogim problemima s radom njezina povjerenstva, Plenković je u nekoliko slučajeva isticao kako je Vican najbolji izbor za tu poziciju. Izvukli smo nekoliko takvih situacija.

1. Podržao ju je nakon afere s akcijskim planom

6. srpnja 2017., sjednica Vlade

Početkom srpnja, nakon što je novinarka srednje.hr otkrila da nacrt prijedloga Akcijskog plana za provedbu Strategije obrazovanja odudara od same Strategije, premijer u tome nije vidio značajan problem. Sazvao je sjednicu Posebnog povjerenstva koje je izradilo taj plan, a nakon sastanka je kazao kako Vican ima njegovo povjerenje. “Povjerenstvo je, kao što znate, u pluralnom sastavu pod predsjedanjem rektorice zadarskog sveučilišta Dijane Vican koja uživa moju punu podršku i potporu u svemu što radi”, rekao je premijer.

2. Opovrgnuo da će biti smjena u Posebnom povjerenstvu

8. kolovoza 2017. intervju za HRT

Početkom kolovoza, prilikom gostovanja na HRT-u, premijera su pitali što je s najavama ministrice obrazovanja Blaženke Divjak da preuzima reformu obrazovanja i znači li to i smjenu Posebnog stručnog povjerenstva. Premijer je još jednom ponovio kako su članovi Posebnog povjerenstva izabrani njegovom voljom. “Posebno stručno povjerenstvo je tijelo koje imenuje premijer. Na moje inzistiranje, ovaj je put sastavljeno na pluralističan način”, kazao je. “Želim da u maksimalnoj koordinaciji ministrice, moga Ureda i Posebnog stručnog povjerenstva iznađemo najbolje rješenje o temama o kojima je u Hrvatskoj potrebno čvrsto, jasno suglasje i na tome ću inzistirati jer je to politika naše Vlade”, poručio je tada.

3. Podrška i nakon afere s izborom šefice kurikularne

14. kolovoza, izjava za HRT;

Negdje sredinom kolovoza u javnost je procurila analiza Ministarstva obrazovanja koja je ukazala na to da šefica Ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu ne ispunjava kriterije za tu poziciju. Radi se o Jasminki Buljan Culej koju imenuje Posebno stručno povjerenstvo kojem je na čelu Vican. Međutim, ni to premijeru nije bilo problematično. “Dijana Vican odlično radi svoj posao, ima moju potporu. Povjerenstvo ima zadaću da do 8. rujna pripremi dogovoreni nacrt akcijskog plana provedbe strategije. Sve ostalo su špekulacije”. Danas je pak premijer otvoreno rekao kako će biti proveden novi natječaj za članove Ekspertne radne skupine za kurikularnu reformu.

4. Početkom rujna prvi je put najavio modifikaciju Povjerenstva

5. rujna 2017.

izjava nakon konferencije Hrvatska obrambena industrija kao izvozni brend; Već početkom rujna u javnosti se počelo spekulirati kako će premijer smijeniti Vican s mjesta šefice Posebnog povjerenstva. No, tad je još jednom ponovio kako su članovi Povjerenstva stvar njegove odluke. “U ovom trenutku na čelu povjerenstva je rektorica Dijana Vican. Povjerenstvo sam svojom voljom sastavio na pluralističan način, te su u njega uključeni bivši SDP-ov ministar, bivši HNS-ov rektor Riječkog sveučilišta i jedan predstavnik MOST-a, za razliku od prethodnog Povjerenstva koje je bilo sastavljeno isključivo od jedne ekipe u tom krugu akademske zajednice.” No, tada je prvi put rekao i kako će doći do modifikacije strukture Povjerenstva. “Nakon predstavljanja Akcijskog plana radit će se na modificiranju strukture PSP-a”, rekao je Plenković.

5. I prošloga je tjedna pohvalio Vican

7. rujna. 2017. press konferencija

Prošloga tjedna članovi Posebnog sturčnog povjerenstva predali su premijeru akcijski plan za provedbu strategije, a Plenković je i tad pohvalio rad gospođe Vican. “Zahvaljujem prof. Dijani Vican i svim članovima povjerenstva koji su sukladno dogovoru iz srpnja dovršili rad na akcijskom planu i predali mi ga. To je dokument od preko 200 stranica, iza kojeg u cjelini mogu stati svi članovi Posebnog stručnog povjerenstva (PSP)”, naglasio je Plenković.