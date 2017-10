Zašto je vrlo izgledno da će slučaj mita Sanader Hernadi otići u zastaru

Nakon što je Vrhovni sud RH ukinuo odluku o prekidu sudskog procesa protiv predsjednika Uprave MOL-a Zsolta Hernadija i bivšeg hrvatskog premijera Ive Sanadera optuženih zbog korupcije kod prodaje upravljačkih prava u Ini, suđenje bi trebalo biti nastavljeno na Županijskom sudu u Zagrebu.

Međutim, teško je očekivati da će prije kraja 2019., kada nastupa zastara, biti donijeta pravomoćna presuda. Neslužbeno doznajemo da će Županijski sud sada pokušati razdvojiti slučaj Ina-MOL od afere Hypo, u kojoj je Sanader sam optužen za primanje provizije od Hypo banke od tri i pol milijuna kuna još za vrijeme Domovinskog rata.

Zastara pada krajem 2019. godine

Sud će razdvajanje predložiti ne bi li u zasebnim postupcima pokušao brže riješiti obje korupcijske afere. Postupci su, radi ekonomičnosti, kako je tada objašnjeno, spojeni u prosincu 2015. godine. No, kako postupak protiv Sanadera i Hernadija, koji se ponavlja nakon odluke Ustavnog suda, još nije stigao ni do faze glavne rasprave, malo je vjerojatno da će do kraja 2019. biti donijeta nepravomoćna, a kamo li pravomoćna presuda.

Zato je realno očekivati da će optužbe protiv Sanadera za primanje deset milijuna eura mita, te one protiv Hernadija da mu je to mito osigurao, ostati bez konačnog sudskog pravorijeka – bilo osuđujućeg, bilo oslobađajućeg. Telegram je detaljno analizirao dosadašnji tijek procesa koji nas navodi na zaključak da će slučaj ostati neriješen.

Organizirana isplata dogovorene nagrade

Prema optužnici Hernadi je još na samom startu 2008. godine počeo sa Sanaderom dogovarati deset milijuna eura mita, kako bi ovaj, kao predsjednik hrvatske Vlade, učinio sve da se zaključi Prva izmjena i dopuna Ugovora o međusobnim odnosima dioničara Ine. Tom izmjenom Hrvatska je bez ikakvih osnova trebala MOL-u omogućiti prevladavajući utjecaj nad Inom.

Sanader je trebao dogovoriti i sklapanje Glavnog ugovora o izdvajanju plinskog poslovanja iz Ine, odnosno izdvajanju onog dijela plinskog poslovanja koji stvara gubitke te njegovo preuzimanje od strane Republike Hrvatske.

Sve što je zahtijevao Hernadi i potpisano je 30. siječnja 2009., a do kraja te godine Sanaderu je organizirana isplata dogovorene nagrade od deset milijuna eura mita. S obzirom na takvu formulaciju u optužnici, datum zastare koja u ovom slučaju nastupa nakon deset godina, bit će kraj 2019. godine.

Evo kako je tekao prvi proces

Optužnica protiv Sanadera podignuta je još u rujnu 2011., a u studenom te godine počelo je i suđenje. U to vrijeme Sanader je bio u istražnom zatvoru zbog čega je i tempo suđenja morao biti brži, dok se sada bivši premijer brani sa slobode te ne postoje zakonski rokovi koji bi mogli utjecati na samu dinamiku suđenja.

Nepravomoćna presuda, kojom je Sanader bio kažnjen s deset godina zatvora za optužbe o korupciji u slučajevima Hypo i Ina-MOL, izrečena je u studenom 2012. godine, dok je Vrhovni sud pravomoćnu presudu, kojom mu je kazna smanjena na ukupno osam i pol godina zatvora donio u lipnju 2014. godine. Na tu presudu Sanader je podnio ustavnu tužbu. Ona je u srpnju 2015. prihvaćena te su slučajevi Hypo i Ina-MOL vraćeni na početak – Županijskom sudu u Zagrebu.

A tu je još i Ustavni sud

Osim odluke od spajanju ta dva postupka, budući da je u međuvremenu, u lipnju 2014. podignuta i optužnica protiv Hernadija, odlučeno je da će se šefu MOL-a suditi u odsutnosti. No, Vrhovni sud RH prihvatio je i zahtjev njegove obrane da mu se osigura prijevod ključnih dokumenata iz sudskog spisa. Što će se sve prevoditi i kada će prijevod na mađarski jezik uopće krenuti još nije izvjesno.

Odluku o nužnosti tog prijevoda Vrhovni sud donosio je gotovo godinu i pol – od veljače 2015. do srpnja 2016. godine. Dakle, za najviše dvije godine i dva mjeseca, slučaj Ina-MOL past će u zastaru, a ponovljeno suđenje još nije ni zakazano. A posljednju riječ će ponovno imati Ustavni sud.