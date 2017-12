Kad su mi prvi put, prije neka dva mjeseca, u redakciji rekli da bismo trebali napraviti društveni eksperiment u kojem ja stojim u gradu s natpisom i žicam ljude da mi priđu kako bi me upoznali, bio sam, neću lagati, malo prestravljen. Jer, moglo je završiti bilo kako; ruganjem, vrijeđanjem, susretom s nekom bivšom simpatijom (što se, btw, i dogodilo).

Ipak, nisam ovo očekivao. Nisam očekivao da ću na kraju zbog predivnih anegdota tri puta izlaziti na ulice Zagreba s istim natpisom, provodeći se genijalno. Da će mi ljudi neprekidno prilaziti, da će imati tako simpatične reakcije i da će me na kraju gomila njih prepoznati kao ‘tipa s Telegrama s natpisom’.

Panika da mi nitko neće prići tijekom Facebook livea

A, naravno, cijela stvar nije mogla završiti bez Adventa. Za treći i zadnji izlazak prošlog petka odabrao sam Strossmayerov trg, odnosno Fuliranje, Trg bana Jelačića, Gajevu i još nekoliko adventskih punktova. Uzeo sam svoj karton na kojem piše ‘Upoznaj me. Nećeš požaliti’, još više boca Panonske nego prva dva puta, među kojima su bila sva tri nova okusa: APA,Wheat i Dark lager, kako bih mogao nagraditi svaku osobu koja mi priđe, te – ništa manje važno – svoje sobovske rogove. Ipak je božićno vrijeme.

Razina nelagode, u odnosu na onaj prvi put iz listopada, bila je gotovo nezamjetna. Okej, malo me uhvatila panika da ću, dok snimam Facebook live, stajati posve sam 20 minuta i osramotiti se kao svinja, ali su mi Zagrepčani opet pokazali da dramim bez veze. Čim smo počeli streamati skužio sam da me gleda jedna mama s kćeri, a kad su mi one prišle cijela stvar je odjednom samo krenula. Evo kako je bilo ostatak dana koji sam proveo u gradu i podijelio jako puno piva:

Kako je bilo možete vidjeti i u našem videu:

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s partnerom Panonska pivom, po najvišim uredničkim standardima Telegram Media Grupe.