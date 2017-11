Društveni eksperiment našeg novinara nedavno je bio hit pa ga je ponovio. Sad je bilo još zabavnije

Kad sam prije tri tjedna prošetao centrom Zagreba, držeći u rukama natpis ‘Upoznaj me. Nećeš požaliti’, nisam znao što mogu očekivati od svog društvenog eksperimenta. Hoće li mi netko prići, ismijavati me, ili, još gore, izvrijeđati me? Ili će ljudi stvarno stati na trenutak i popričati sa mnom, ne znajući da ću im za nagradu na kraju pokloniti bocu Panonske? No, bilo je super: tijekom dva dana prišlo mi je nekoliko desetaka ljudi, pričali smo, zezali se i, zapravo, odlično zabavili.

Kako se cijela stvar simpatično zarolala nadruštvenim mrežama, gdje sam postao poznat kao onaj “tip s Telegrama s natpisom”, prošle subote odlučio sam napraviti istu stvar. S tim da sam ovaj put najavio na svim platformama svoj dolazak u grad, zbog čega sam se nadao još više ljudi. Zato sam uzeo i više boca piva, među kojima su bila sva tri nova okusa: APA,Wheat i Dark lager. I ovaj put je prošlo još bolje i zabavnije nego prvi put.

Malo mi je proradio ego

Među prvima mi je s leđa prišao jedan simpatični tata, nosio je svog klinca u nosiljci na prsima i veselo mi udario petaka, nakon čega je nastavio do svog društva. No, vratio se brzo, da vidi o čemu se radi. Kad sam mu rekao da želim upoznati što više ljudi, oduševio se. A kad je dobio pivo, ne samo da sam dobio high five, već i fistbump i zagrljaj, kao da nosim natpis “free hugs”. Uskoro je došao i ostatak društva, a jedan od njih mi je simpatično dobacio: “lagao bih ti kad bih ti rekao da će pivo izdržati do ručka, mislim da neće ni do doma”, nakon čega su veselo nastavili dalje.

Brzo sam se ufurao, ljudi su mi počeli sve češće prilaziti, pružati mi ruku i započinjati razgovor. U nekom trenutku vidio sam dvije cure kako me mjerkaju i fotkaju, bio sam uvjeren da šalju frendicama s captionom ‘gle debila’, ali pogriješio sam. Jedna mi je napokon prišla i objasnila da su morale javiti frendicama da je na Cvjetnom ‘opet onaj lik s Telegrama s natpisom’. Priznajem, malo mi je proradio ego. Ljudi su me sve više prepoznavali, a kroz nekoliko sati, šetajući gradom, podijelio sam više od 60 boca, upoznao neke jako kul ljude i otišao kući s prilično dobrim osjećajem. Tko zna, možda se vidimo opet.

Producirano u radionici TG Studija, Telegramove in-house agencije za nativni marketing, u suradnji s partnerom Panonska pivom, po najvišim uredničkim standardima Telegram Media Grupe.