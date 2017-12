U Zagrebu je počeo Advent, obišli smo svih 12 lokacija. Ovo su prvi dojmovi

Advent, kao, službeno počinje danas, ali zapravo su gotovo sve lokacije, od njih 12, počele s radom u četvrtak i petak. Okej, četvrtak je, s obzirom na kišu, bio dosta mizeran, a nisu ni sve kućice radile, no u petak je sve već polako počelo izgledati kao prava stvar, iako još uvijek neusporedivo s gužvama na koje smo navikli u prosincu. Advent ove godine traje do 7. siječnja; a proteže se od HNK, preko Arheološkog te poteza Varšavska-Cvjetni-Petrićeva-Bogovićeva-Gajeva, zatim Europskog trga, Zrinjevca, Strossmayerovog trga, Tomislavca i Gornjeg grada na kojem su kućice raspoređene po Strossu, Gradecu i Vranicanijevoj poljani (ove zime nema Dvorišta). I da, par kućica će biti i na Trgu žrtava fašizma.

Obišli smo sve lokacije, počevši sa Strossmayerovim trgom na koji se ove godine iz Tomićeve i Kurelčeve prebacilo Fuliranje. I tamo je, očekivano, daleko najveća gužva i najbolja atmosfera. Među dvadesetak ugostitelja koji su zauzeli kućice (neki ih međusobno dijele), primijetili smo par stvari za koje nam se čini da bi mogle biti ovogodišnji hitovi.

Nekoliko potencijalnih hitova

Recimo, fritula Roberta Hromalića iz slastičarnice Time. O njoj su ljudi na internetu počeli pričati i prije nego što je krenulo Fuliranje, a radi se o tijestu punjenim pečenim jabukama i kremom od vanilije koje košta 20 kuna i prema onome što smo mi probali, moglo bi biti jedna od najboljih slatkih stvari ove godine na Adventu.

Na Timeovoj kućici smo probali i chicken ramen za 40 kuna; unutra idu raženi rezanci, pileći zabatak, jaje, shitake, mladi luk, enoki gljive i sušena rajčica. Stvar je genijalna za pojesti s nogu, jedini, mali, problem može biti ako, poput autorice ovog teksta, ne baratate uspješno kineskim štapićima. Ja sam ga na kraju pojela žlicom i divljački sam se zašpricala. Ipak, divno me ugrijalo.

Kućica Murter – vrata Kornata prošle je godine proglašena najboljom, a ove sezone imaju brudet od hobotnice s palentom za 40 kuna ili recimo, za istu cijenu, murtersko sočivo s grahoricama koje poslužuju s mesom ili kobasicama. Prodaju i rakije po 15 kuna.

Jedna stvar na koju se svi živi već danima nabrijavaju je street sarma koju radi kućica T&T. Zapravo se radi o sendviču, odnosno mekanoj žemlji u koju se stavlja sarma. Košta 28 kuna i, iako zvuči malo čudno, zapravo je ukusna, osim što je ovoj falilo malo soli i kiseline. Još jedna stvar koja bi s ove kućice mogla dobro proći je koktel Chill Antique za pristojnih 19 kuna; rade ga od pelinkovca Antique, limunova soka i Harrisin rooibos čaja s čilijem.

Kuhani whiskey sa sokom od jabuke

Zanimljiv se čini i smotani burek (34 kune) na kućici Pod zidom koji se radi od sporo pečene svinjske potrbušine s pivom i aromatiziranim krumpirom. Još par stvari na koje smo naletjeli na Fuliranju; Wurst bar, osim uobičajenih kobasica (cijene su im od 19 do 28 kuna), sad ima i gulasch suppe s govedinom i krumpirom (25 kuna), kod Likote rade X-mas cocktail (25 kuna) od čaja u koji stavljaju rum i limetu, dok su nam u RougeMarinu preporučili svoj pulled pork (38 kuna).

Na Zrinjevcu već tradicionalno možete kupovati đinđarije; nakit, igračke, ukrase…, ali mi smo, naravno, i ovdje obišli klopu i piće. Recimo, na kućici Plavi škarnicl imaju kuhanu medicu za 12 kuna, knedlice (osam komada u porciji) s Nutellom i vanilijom za 18 kuna ili Zimski Jack Daniels, što znači da ga kuhaju pa unutra stavljaju sok od jabuke, kriške naranče i cimet, a košta 18 kuna. Na kućici Stara priša, gdje rade tradicionalna jela, imaju sarmu za 28 kuna (dvije sarme, kiselo zelje i kruh), kuhanu rol šunku s dinstanim zeljem za 25 kuna ili češnjovke za 18 kuna. Meni će, kažu, mijenjati, pa za ponedjeljak spremaju svinjska rebrica, za utorak vratinu, a za srijedu ajngemahtec.

Golema ponuda tradicionalne hrane

Na Tomislavcu je, kao i zadnjih godina, oko klizališta raspoređeno dvadesetak kućica. U petak tamo nije bilo gužve, pa smo u miru probali juneći gulaš koji se poslužuje u kruhu na kućici Kascheta, a košta 50 kuna i jako je ukusan. Nekima bi se mogao dopasti Bombardino koji se za 25 kuna prodaje na kućici Ice bara; radi se o likeru od jaja u koji idu šlag i cimet. Zanimljivo zvuči i topli aperol za 30 kuna kojem je, za razliku od običnog aperola kojem je baza prosecco, baza sok od jabuke.

Advent u Arheološkom, odnosno njegov Secret Christmas Garden, zvučao je dobro, no zapravo se uživo ne čini kao nešto posebno. Dapače, djelovalo je malo otužno. Kućice su preobične, bez ukrasa, a od ponude se zanimljiva čini samo kućica Prshurata gdje smo probali nekoliko stvari, od kojih je najbolji bio Peliški pijat. Cijena mu je 45 kuna, a radi se o brusketama s domaćom ribljom paštetom i mariniranim kozicama, inćunima te dimljenom tunjevinom, paprikom i hobotnicom. Odlična nova stvar za probati. Imaju i fritule od blitve za 12 kuna.

Advent na Cvjetnom u petak još nije bio spreman, kao ni kućice u Petrićevoj, ali su zato Bogovićeva i Gajeva u pogonu. I, nažalost, i ove godine taj dio centra malo izgleda kao seoski sajam. U moru kobasica i kuhanog vina najzanimljivije djeluje Lička kuća u Gajevoj. Tamo smo uzeli ličku platu za 40 kuna; kupus je bio savršeno kiseo, buncek sočan i mekan, a uz sve se dobije i velebitska kobasica koja fino paše s hrenom. Inače, porcija je obilna pa ju je možda bolje jesti bez kruha. Ili udvoje.

Živa muzika i veganski lonac

Strossmayerovo je šetalište u petak djelovalo čarobno, ali je još uvijek bilo dosta prazno. Na jednoj od kućica (Ice Bar 2) rade zaseku na kruhu, što je narezani špek i svinjska mast na kruhu za 20 kuna, dok kućica Konoba Težok s Visa ima cvite; suhe trajne kolačiće s aromatičnim travama za 35 kuna, višku pogaču s inćunima za 25 kuna te viški hib od smokava koji se ovisno o veličini, prodaje od 10 do 80 kuna. Probala sam komadić za 10 kuna; taman je slatko i začinjeno, i super je što nemate osjećaj da ste pojeli nešto nezdravo.

U nastavku se nalazi Caffe de Matoš, kod spomenika Matošu gdje nastupaju bendovi i prodaje se hrana. Ovdje sam na kućici Teta Fritulica iz Arke naše primijetila porciju veganskog lonca s povrćem za 30 kuna, no odlučila sam probati ipak nešto mesnato. Na kućici Chico uzela sam za 30 kuna Philly Cheesesteak. To je ramstek u marinadi sa začinskim biljem i sirom narezanim na trakice. Bilo je fino, ali je pecivo bilo užasno suho, a mesa premalo.

Još nismo gotovi s germknedlama

Na platou Gradec operiraju Klovićevi dvori, a neke od kućica su Swanky, Mundoaka, Milky, RougeMarin… Prošle godine su nas malo ubili s germknedlama, ali do ove smo ih se već zaželjeli. Probali smo jednu na kućici RougeMarina, taman je dečko zamutio frišku smjesu. Inače, na puno kućica ćete dobiti već gotovu, smrznutu germknedlu, no ova je bila odlična, a pekmez od šljive prefin. Interesantna je i kućica Morska vila; imaju punč za 13 kuna, kuhano vino za 14, poljički soparnik za 10 i raštiku s hamburgerom i kobasicom u kruhu za 35 kuna.

Vranicanijeva poljana je u petak bila još uvijek relativno praznjikava, no zastali smo kod Zagorske Hiže pri Rudeku zbog jabukovače Buzdovan sa 6 i pol posto alkohola (20 kuna). Imaju i zagorske štrukle; fine su, poslužuju se s vrhnjem, paprom i crvenom paprikom. Dva komada, odnosno porcija, košta 20 kuna.

Neobičan liker s okusom tartufa

Na Trgu je Advent opet smješten ispred kavane Johann Franck, s desetak kućica na kojima se prodaje kuhano vino (15 kuna), kobasice (18 do 28 kuna) i pokoja zanimljivost. Recimo, na kućici Istriano nude liker od terana s okusom bijelog tartufa. Jako je sladak, neobičnog finog voćnog okusa, ali miris tartufa je, ako niste fan, možda ipak malo preintenzivan. Košta 20 kuna. Tu smo za 34 kune probali i njoke s boškarinom koji nisu bili bogznašto; sami njoki su bili okej, ali umak je djelovao kao da je gotov, kupovni.

Na kućici Core-Kornati dečki su jako hvalili Bakinu štrudlu, radi se o kuhanom napitkom s okusom štrudle koje košta 20, a s rumom 26 kuna. Probala sam verziju s rumom. Svidjelo mi se što je prilično jaka, slatka i više miriše na štrudlu nego što ima takav okus.

Proširio se na HNK i Trg žrtava fašizma

Europski trg je u petak bio posebno prazan, što bi se danas ipak trebalo popraviti. Cijela stvar općenito malo više podsjeća na neki festival umjesto na Advent. Škicnuli smo ponudu kućice A most unusual gin garden gdje osim ginova od 24 do 29 kuna, nude i raclette. Radi se o švicarskom topljenom siru na pecivu u nekoliko verzija, primjerice s paprikom ili slaninom. Koštaju od 27 do 45 kuna. Tvrde da se dobro slaže s ginom. Na kućici Papavero imaju deserte; probala sa sasvim pristojni tiramisu za 18 kuna i bavarsku kremu s medom i preljevom od japanskih jabuka za 20 kuna, koja mi se ipak više dopala.

Ove godine se Advent proširio i ispred HNK gdje se nalazi desetak kućica, ali je u petak navečer radila samo Big Momma’s House. Imaju gulaš od junetine i divljači s povrćem za 30 i kobasice od 15 do 20 kuna. Kuhana vina im koštaju 15, a od slatkih stvari imaju voćne i čokoladne muffine za 10 kuna. Advent se sprema i na Trgu žrtava fašizma gdje će biti dvije Papavero kućice koje bi danas trebale biti spremne.