Amanda Knox napisala je neobičan esej o tome kako jedna romansa zaista izgleda kad si u zatvoru

O romantičnim vezama koje nastaju u zatvoru rijetko se razmišlja izvan već pomalo izlizanih klišeja, piše Broadly. Amanda Knox, Amerikanka poznata po suđenju za ubojstvo cimerice Meredith Kercher s kojom je bila na studentskoj razmjeni u Italiji, provela je četiri godine u talijanskom zatvoru prije no što je oslobođena. Za Viceov podportal Broadly, napisala je kako, iz njezine perspektive, izgledala ljubav iza rešetaka.

Kada je Leny* stigla u zatvor Capanne u središnjoj Italiji, bila je mrzovoljna i povučena. Sama je hodala gore dolje po dvorištu, spuštene glave i ramena. To nije ništa neobično za nekoga tko je prebačen iz jednog zatvora u drugi. Svaki zatvor ima svoj osjetljivi ekosistem. Kad te iščupaju s jednog mjesta i gurnu na drugo bez upozorenja može biti zastrašujuće iskustvo. Odmah sam je primijetila: sitna, pomalo trbušasta s kratkom crnom kosom. Nije mi bila prijetnja.

Između 2007. i 2011. bila sam zatvorena zbog ubojstva koje nisam počinila. Kad je Leny stigla u moj zatvor, već sam odslužila tri godine. Nisam pričala s njom. Nisam pričala s većinom ljudi. Bila sam generalno povučena.

Zatvor je usamljeno mjesto

Bila sam, zapravo, sretna. Zahvaljujući podršci prijatelja i obitelji društvene veze unutar zatvora nisu mi bile potrebne kao drugim zatvorenicama. Faktori koji doprinose izolaciji iz društva poput siromaštva, mentalnih bolesti i povijesti zlostavljanja zapravo su često povezani i disproporcionalno prisutni u zatvorskoj populaciji.

Pedeset posto zatvorenika pati od neke psihičke boljke, u usporedbi sa 11 posto opće populacije. Žene koje dođu u zatvor često su nekad u životu bile zlostavljane. Obiteljske veze zatvorenika često pucaju.

Vani su bile heteroseksualne

Većina zatvorenica u Cappaneu pripada nekoj od društvenih grupa, najčešće formiranih širokom rasnom odrednicom. Imate, na primjer, Romkinje, Talijanke i Nigerijke. Kao Amerikanka, nisam pripadala nigdje. Njihova su društva bila hijerarhijska. Nigerijke su jedna drugu nazivale “mama” ili “kćeri”. Romkinje se jedna drugoj obraćaju s “rodice”. A unutar tih obitelji, uopće nije rijetko da dvije zatvorenice formiraju intimnu vezu.

Zatvorenice su se zaljubljivale jedne u druge. Razmjenjivale su pisma i poklanjale si sitne darove. Bilo je tu ljubomore i uplakanih prekida. Bilo je i parova koji su djelovali kao da su u braku 20 godina. Većina tih žena vani je bila heteroseksualna.

Nisam imala nikog drugog

Svakog dana Leny me gledala kako džogiram po dvorištu. U jednom je trenutku skupila hrabrost da me pozdravi. Bila sam oprezno prijateljski nastrojena. Prošetale smo po dvorištu zajedno. Rekla mi je da je lezbijka , a ja sam joj rekla da sam straight. Ispričala mi je kako je u konzervativnoj Italiji mnogi osuđuju. Suosjećala sam s njom.

Tijekom sljedećih par tjedana postale smo prijateljice. Okej, skoro prijateljice. Nisam zapravo imala prijatelje u zatvoru. Većina drugih zatvorenica bile su veće, opasnije, očajnije i imale su manje za izgubiti od mene. No, i ja sam bila tvrdoglava. Bila sam nevina i dugo sam se odbijala integrirati u svijet u koji nisam pripadala. Leny me uhvatila između te obrambenosti i usamljenosti. Nije ništa tražila od mene. Dopuštala sam joj da sluša moje CD-e i naučila je da igra šah. Nije imala nikoga drugog.

U početku me nije zavodila

Mislim da me, bar u početku, nije pokušavala zavesti. Samo joj je trebao netko da se s njom bori protiv usamljenosti. Mnoge zatvorske veze zapravo nemaju puno veze sa seksom. U zatvoru ćete naći gotovo sve forme ljudske seksualnosti, ali seksualna aktivnost ne mora biti definirajući dio romantičnog odnosa. Ljudska konekcija ponekad je važnija. Gotovo je nemoguće u brojkama izraziti koliko ljudi, dok su u zatvoru, održava romantične ili seksualne odnose. Podaci jednostavno ne postoje. Savezni uredi broje samo pokušaje seksualnih agresija. Iz mog iskustva u zatvoru, veze su jako česte.

“Puno mi je značilo da imam nekoga koga ću moći paziti i kome ću moći kuhati. Nekoga kome ću vjerovati i s kime ću dijeliti svoje strahove i brige. Netko tko će mi dati ljubavno pismo ili stisnuti mi ruku kada moram na sud. Nakon 17 godina u zatvoru nedostaje mi ljudski dodir” priča zatvorenica Bunch. Kristine Bunch je krivo osuđena za smrt svog sina te je provela 17 godina u zatvoru, prije nego što je oslobođena 2012.

Kad me poljubila razbijesnila sam se

Vezu koju Bunch opisuje psiholozi opisuju kao „vezu opstanka“. To su veze koje ljudima omogućavaju da prežive iznimno teške okolnosti. Zatvor je mjesto koje izolira. Nasilno ste odvojeni od svog doma i podrške bližnjih. Oduzme vam se sloboda kretanja i interakcije. Oduzme vam se vrijeme. Prisiljeni ste predati se potpunom nadzoru stranaca. Ljubavne veze formiraju se kako bi zatvorenici ostali mentalno zdravi.

Iako su veze u zatvoru česte, intimne geste između zatvorenica često su zabranjene. Zatvorenici riskiraju kazne, nekad samo formalne, ali nekada riskiraju i samicu ili čak transfer iz zatvora. Čuvari ih znaju maltretirati zbog homoseksualnosti. Leny me željela držati za ruku. “Već sam mijenjala žene. Mogu ti raditi stvari koje nijedan muškarac ne može”, rekla mi je. To me naljutilo, osjećala sam se kao nečiji objekt. “Ne možeš me promijeniti”, rekla sam joj. Mislila je da se pravim nedostižna. Jednog me dana poljubila. Stisnula sam zube i napola se nasmiješila, balansirajući između srama i ljutnje.

Laknulo mi je kad su je pustili

Bilo je dovoljno loše što mi je zatvorska institucija oduzela vlasništvo nad mojim tijelom – da sam zatvorena i pretraživana gola na redovnoj bazi te seksualno uznemiravana od muških stražara. Kao zatvorenica, Leny je to trebala razumijeti. No, za razliku od mene, ona je služila kratku kaznu, nije kao ja osjećala gubitak privatnosti, dostojanstva i autonomije. Dilerica iz malog grada; Leny, nije znala kakav je osjećaj kad su ti prošlost, sadašnjost i budućnost ukradeni – kao što ja jesam.

Rekla sam joj da s obzirom na to da ne može poštivati moje granice, da ne možemo biti prijateljice. Stvari su među nama postale napete. Kada bi imala pauzu od dužnosti, Leny bi visila ispred moje ćelije i svađala se sa mnom o tome kako sam pretjerano reagirala. Bilo mi je lakše kada je puštena na slobodu. Kasnije mi je pisala. Slala mi je je CD-e. Na unutrašnji omot napisala bi “Volim te zauvijek, Leny”. Nikada nisam odgovorila.

* Izmjenjeno ime zbog anonimnosti