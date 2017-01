Ljudi na Twitteru misle da su dokučili zašto je Donald na inauguraciji rastužio Melaniju

Nakon prošlog petka, kad je Donald Trump postao 45. američki predsjednik, svi su pričali o njegovoj supruzi Melaniji, odnosno njezinom kamenom licu koje su uhvatile kamere.

Video s inauguracije, koji je ubrzo postao viralan, prikazuje Melaniju čije lice se ozari kada se suprug okrene prema njoj. No, u sljedećem trenutku, on joj kaže nešto što ju je, ako je suditi po snimci, prilično rastužilo.

Ekipa koja je pogledala video ubrzo je počela nagađati što je točno dovelo do toga da prva dama u sekundi promijeni raspoloženje. Iako su se mnogi usredotočili na Melaniju, ljudi na društvenim mrežama sada imaju teoriju da je za sve zapravo kriva Donaldova kći.

Notice Ivanka making eyes at Trump — he turned around to look at Ivanka, not Melania. He ignored her. https://t.co/Wir4hWwn8e

— #SaveCollin (@HandToForehead) January 24, 2017