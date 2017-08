Izašla je nova Cola Zero, dali smo ljudima u redakciji da je testiraju

Krajem prošle godine lansirana je nova Cola Zero. Sad se službeno zove Coca-Cola Zero Sugar i tijekom ove godine postepeno se širila po globalnom tržištu. Nedavno je stigla i kod nas.

Zero je, inače, deseto najprodavanije gazirano piće u Americi, a prije lansiranja nove formule pisali su kako će biti ‘vrlo blizu klasičnoj Coca-Coli’. Na vijest o promjeni formule mnogi u Americi reagirali su vrlo loše.

No, s druge strane, redakcija Business insidera napravila je test naslijepo. Prije nekoliko tjedana, dok se u dućanima u Americi još mogla kupiti Cola Zero sa starom formulom, usporedili su je s novom i većina nije uspjela primijetiti razliku.

Mi u Telegramu napravili smo nešto slično. Okupili smo petero kolega i odradili malo, također posve nestručno istraživanje, iz vizure krajnjeg korisnika. Testirali smo pet različitih cola bez šećera da vidimo kako nova Coca-Cola stoji s konkurencijom. Ocijenili smo ih, logično, od 1 do 5.

Osim nove Zero Sugar, isprobavali smo Coctu Easy, Pepsi bez šećera, Coca-Colu Life (sa stevijom) i Coca-Colu Light. Ana, Ivona, Mihovil, Zoran i Davor na testu nisu znali koja je cola u kojoj čaši, a ocjenjivali su okus, slatkoću, mjehuriće i aftertaste. Evo kako je prošlo.

1. Coca-Cola light

Trgovina: Müller

Cijena: 5.90 kuna za 0.5L

Ocjena: 2.2

Svi su odmah shvatili da se radi o nekakvoj verziji Coca-Cole. “Osjeti se da nedostaje šećera, no po aftertasteu skužiš da je jaka”, rekao je Mihovil. Igoru je, s druge strane, nedostajalo mjehurića. Kolegama koji inače vole slatko, ova je cola bila jednostavno preslabe slatkoće, dok je Ivoni bila baš kako treba. Svi su se međutim složili s tezom da je okus “kao da se radi o coli koja je odstajala otvorena neko vrijeme”.

* Coca-Cole Light u našim u dućanima baš i nema, pronašli smo je u Mülleru koji prodaje proizvode, uglavnom, namijenjene njemačkom tržištu.

2. Coca-Cola Life (Stevia)

Trgovina: Müller

Cijena: 4.90 kuna za 0.5L

Ocjena: 3.8

Ova cola izazvala je najveće podjele među kušačima. “Uf, ova je kao prava” rekla je Ivona, na što je još dodala da, unatoč dobrom okusu, “ipak ostavlja dojam cole koja malo predugo stoji, no ne tako intenzivno kao prva koju smo probali”. Ani ova cola nije bila dovoljno gazirana. Ostavila joj je dojam kao da je razvodnjena. Mihovilu je nedostajalo “škakljanje mjehurića na nepcu”. Slične komentare imao je i Davor. Zoranu se na prvu činila kao da je najbliža originalu. “Ako je ovo varka, onda je jako dobra varka”, rekao je.

*Coca-colu sa steviom također smo uspjeli pronaći samo u Mülleru.

3. Cockta Easy

Trgovina: Spar

Cijena: 5.99 kuna za 0.5L

Ocjena: 2.8

Iako ispitanici nisu znali što točno piju, svi su odmah zaključili da se radi o Cockti. Uglavnom zbog prepoznatljivog mirisa. “Previše mi je šećera, makar su mjehurići ok”, rekla je Ivona. Ani, koja obožava cocktu, verzija bez šećera bila je odlična. Nije joj prejaka, makar nosi karakterističan okus i miris cockte, samo kao da se radi o blažoj verziji. Zoran se baš i nije složio pa je rekao: “iako ne volim cocktu, odmah mogu skužiti da se ne radi o originalu. After taste je bitno lošiji”. Davor je bio najdesktriptivniji: “Ovo je definitivno cockta, ali kao da je netko uzeo neki fade out i sve smanjio na 20 posto. Fali svega. Fali slatkoće, punine okusa, baš kao da je sve smanjeno samo da ne bi bila original Cockta”.

4. Coca-Cola Zero (nova formula)

Trgovina: Konzum

Cijena: 30.69 kuna za 6×0.33L

Ocjena: 4.2

Ivoni se nova formula Coca Cole Zero Sugar svidjela, dapače toliko da je zaključila kako je ovo najbolja cola koju su probali. “Ovo je definitivno Coca-Cola, a kako ja baš i ne volim preslatko, ova mi je taman. Ne osjećam baš da se radi o nekoj umjetnoj slatkoći, a i gaziranost mi je jako dobra”. Davor se složio s Ivonom da je ovo najbolja cola koju su do sada probali. Zoranu je ipak nešto nedostajalo. “Ova je najbliža originalnoj coli. No agresivno se pjeni i mjehurići su drugačiji”. Mihovil nije bio presretan: “Ima neki nedovršeni okus, fali mi nešto na kraju, neka nota koja bi sve objedinila. Ostavlja mi premlak okus u ustima”.

5. Pepsi bez šećera

Trgovina: Konzum

Cijena: 5.79 kuna za 0.33L

Ocjena: 2.8

Mihovilu su okus i miris preintenzivni. Ana je, nakon što je probala ovo, postala nostalgična. “Odmah sam se sjetila kada smo nekad, kao klinci, išli u Mađarsku po colu u prahu. Ovo je definitivno preslatko, čak i meni koja volim slatko. Ostalo mi je OK”. Ostali su nešto mlađi pa ovo s Mađarskom nitko nije komentirao. Zoki je odmah shvatio da se radi o pepsiju: “kužim po tome jer je blaži, ali slađi okus. Mjehurići su također tipično ogromni”.

Davoru je okus bio previše sladak, kao da ga nešto na jeziku pecka dok je pije. Nadodao je: “Dobar je okus, točno na granici da bude preslatko. Slatkoća međutim jako brzo nestaje. Prvotni jaki okus na jeziku brzo prođe, a mjehurića ima premalo, makar su ogromni”. Ivoni je i ova bila preslatka.

*Snima Borko Vukosav