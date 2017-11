Kako je Kevin Spacey od glumca s briljantnom karijerom postao tip koji napastuje mlade dečke

“Mislim da je vrijeme da Amerika dobije prvu ženu predsjednicu i da Robin Wright napokon zasjedne na tron Bijele kuće”, ironično je tvitala ovih dana Jessica Chastain, jedna od najvećih holivudskih zvijezda posljednjih godina. Aludirala je na činjenicu kako je definitivno odlučeno da se Kuća od karata, jedna od najboljih i najglednijih serija posljednjih godina, poslije šeste sezone zauvijek skine s ekrana.

To je samo jedna u nizu referenci na drugi najveći skandal koji je posljednjih tjedana potresao Hollywood, nakon Weinsteina, vezan za glumačku megazvijezdu, dvostrukog oskarovca, kazališnog prvaka i ravnatelja Old Vic kazališta u Londonu, redatelja, producenta, scenariste i pjevača Kevina Spaceya. Isti je napokon izašao iz ormara, nakon što se desetljećima u holivudskim i britanskim krugovima šuškalo o tome, priznavši cijelom svijetu, u 58. godini, kako je gay, ali i prilično nezgodan tip, sklon zavođenju mlađih dečkiju.

Prvi ga je optužio glumac Anthony Rapp

Čini se kako nimalo nije slučajan tajming da se u jeku optužbi sve većeg broja glumica i starleta na račun poročnog velikog producenta Harveya Weinsteina, koji ga je koštao karijere, u listopadu okuraži i javno krene u medije izvjesni Anthony Deane Rapp, obznanivši svijetu priču o neporočnom i perverznom gospodinu Spaceyu. Plavokosi 46-godišnji glumac i pjevač koji je najpopularniji (ako uopće možemo govoriti o ikakvoj popularnosti u njegovom slučaju) po ulozi u mjuziklu gay tematike Rent na Broadwayu (koju je odigrao i u filmskoj verziji), te u serijalu Zvjezdane staze: Discovery, ispričao je da ga je Spacey seksualno zlostavljao.

Sve se dogodilo 1986.-e, dakle prije 31 godinu, kad je Rapp imao samo 14, dok je Spacey bio deset godina stariji. U intervjuu BuzzFedu Rappu je ispričao kako ga je kao maloljetnog zgođušnog plavušana Spacey zapazio u jednom njujorškom klubu, gdje je boravio sa svojim 17-godišnjim prijateljem i pozvao ih na party u svoj stan na Manhattanu. Dok se društvo zabavljalo, Rapp se navodno dosađivao u kutu gledavši televiziju, a kad se društvo razišlo, Spacey je dečka ostavio sebi za desert. Prilično pripit, uzeo ga je u naručje, poput mladenke, kako tvrdi, te je bio položen na glumčev krevet.

Od trenutka priznanja stvari su se odvijale jako brzo

Glumac je, navodno, legao na njega s namjerom zavođenja, dečko se iskobeljao, otrčao u kupaonicu, zaključao i u strahu da ne bude silovan, zavapio kako želi ići kući. Spacey ga je pustio. Iako je priča možda benigna, u 24 sata cijeli svijet bio je upoznat s poročnom glumačkom zvijezdom homoseksualnih sklonosti. Pritisak je bio toliki, da se sam Spacey nije mogao oglušiti i oglasio se na Twitteru.

U priopćenju je u nekoliko rečenica isprike napisao kako se ne sjeća dotičnog mladog gospodina, niti ove epizode otprije trideset godina, kako mu je žao, ako je dotičnom izazvao traume za cijeli život, te kako je sada prilika da obznani kako je tijekom života volio i muškarce i žene, te kako nastavak života želi proživjeti bez skrivanja, kao gay muškarac. Od trenutka Spaceyevog priznanja seksualnosti, stvari su se odvijale filmskom brzinom, i na njegovu štetu, što je malo tko mogao predvidjeti.

Glumac ogromnih (i ostvarenih) potencijala

Ovaj vrhunski glumac nezaboravnog dubokog glasa i markantne vanjštine (žene su ga smatrale ružnjikavo privlačnim) tijekom karijere je najviše igrao hladne, beskrupulozne, inteligentne i sadističke tipove (ili mekušce, koji se samo takvima čine). Kevin Spacey vuče američke, švedske i britanske korijene, a rodom je iz South Orangea u New Jerseyu. Karijeru je započeo u New Yorku, gdje je na tamošnjem šekspirijanskom festivalu, prvi puta stao na pozornicu u 1981. u produkciji Henrika VI. Na Broadwayu debitirao je u Ibsenovim Duhovima, dok mu je najveću šansu pružio Jack Lemmon (jedan od najvećih idola), koji je dao priliku talentiranom mladom glumcu da mu bude partner u O’ Neilovom Dugom putovanju u noć.

Kazališna karijera krenula mu je vrtoglavo uspješno, osvaja Tonya i kreće na brojne filmske audicije, no prvih godina dobivao je samo epizodice u nezapaženim filmovima. Tek nakon što je snimio Glengarry Glenn Rose u režiji Jamesa Foleya, prema komadu Davida Mameta, producenti su u njemu vidjeli ogroman potencijal. Nakon što je primio prvog Oscara za nezaboravnu rolu u Singerovom filmu Privedite osumnjičene, ulazi u prvu holivudsku A ligu. Snima s Fincherom kultni Sedam i honorari mu se ispisuju sa šest nula.

Privatni život sakriven od javnosti

No, o njegovom privatnom životu samo se šuškalo. Na dodjele Oscara dolazio je obvezno u pratnji mame i escort ljepotica, održavajući lažni macho image, dok su njegovi privatni raskalašeni partyji s puno kokaina, amfetamina i golih mladića godinama bili daleko od javnosti i medija. Odvažio se upustiti i u filmsku režiju te 1996. snima krimić Albino Alligator s Mattom Dilloonom i Faye Dunaway. No, film je propao u kinima. Dok kao glumac ulazi na listu 100 novih holivudskih zvijezda, ubrzo briljira u naslovima: L.A. Povjerljivo i Ponoć u vrtu dobra i zla, a drugog Oscara i prvog za glavnu ulogu osvaja za briljantnu studiju frustriranog malograđanina u Vrtlogu života (American beauty) Sama Mendesa.

Čim je pročitao scenarij, danima je opsjedao Mendesa uvjeravajući ga kako je on idealan za rolu Lestera, u strahu da se iste ne domogne Russell Crowe. Oscar je za dlaku izmakao tad i njegovoj partnerici Anette Benning, koja je odigrala perfektno ambicioznu i seksualno frustiranu suprugu. Onq je u nekoliko intervjua dala do znanja kako je njezina suradnja na setu s Spaceyem, koji se često ponašao poput razmažene dive, bila sve samo ne ugodna. 2003. vratio se prvoj ljubavi-kazalištu, i u Londonu postao ravnateljem Old Vic Theatre Company. Karijeru uspješno nastavlja balansirajući između Hollywooda, New Yorka i Londona. Kad mu je ponuđena glavna uloga u Netflixovoj verziji britanske političke drame Kuća od karata, karijera mu je postala još uspješnijom, no ništa u životu nije vječno.

Sve više navodnih žrtava istupa u javnost

Nakon priznanja vlastite seksualnosti i afere iz prošlosti s Rappom, stvari su se za Spaceya počele komplicirati. Izvjesni Justin Dowes ispričao je kako ga je kao 16-godišnjaka tad 29-godišnji Spacey zaveo s prijateljem u svom stanu. Pozvao ga je da pogledaju zajedno Kinesku četvrt na videu, no noć se pretvorila u niz koktela, gay pornića i intimnosti. Jedan novinar, koji je želio ostati anoniman, intervjuirao je Spaceya u Londonu u ravnateljskom uredu kazališta Old Vic. Nakon razgovora pozvao ga je u obližnji klub, gdje ga je Spacey počeo zavoditi, hvatati za međunožje i pozivati otvoreno na seks, iako ovaj nikada nije imao homoseksualnih sklonosti.

Bijesan što je odbijen, pred klubom Spacey je zapjenjeno, na sav glas u gluho doba noći, urlao na novinara kako ga mrzi jer nije pristao potrošiti ga. Tu neugodnu epizodu novinar nije želio obznaniti u javnosti, kako ne bi naštetio reputaciji velikog glumca. Ohrabrio se tek nakon što je pročitao Rappovu ispovijest. Iskustvo sa Spaceyjwm prenio je potom i Mark Ebenhoch, koji je sa zvijezdom boravio na setu, sredinom devedesetih, tijekom snimanja filma Outbreak. Na setu je cijeloj ekipi bilo jasno da u pauzama desetine mladića posjećuju Spaceya u njegovoj prikolici, dok jedan dan otvoreni poziv nije dobio sam Ebenhoch.

Preko noći ostao bez unosne koke

Bilo je sve to sasvim dovoljno da i Scotland Yard otvori istragu zbog niza seksualnih zlostavljanja, a njegov publicist Staci Wolfe, kao i matična CAA agencija, otkazali su mu zastupanje. Reagirao je promptno i Netflix, zajedno s Media Rights Capitalom, studijem koji stoji iza serije, obznanivši kako je planirana šesta epizoda Kuće od karata definitivno i posljednja. Objavili su kako gospodin Spacey više neće snimati nove nastavke (navodno je već odlučeno kako će njegov lik Franka Underwooda biti ubijen ), te da će već snimljene epizode biti prikazane 2018. (nadajući se, posve očekivano, enormnoj gledanosti).

Tako je Spacey ostao preko noći bez projekta u kojemu je, s partnericom Robin Wright, bio izvršnim producentom, koja mu je donijela Zlatni globus i pet nominacija za Emmy te golemu popularnost u svijetu. Reagirala je i Akademija za Televizijsku umjetnost i znanost, koja stoji iza dodjele International Emmy Awards, a koja je 20. studenog trebala počasno biti dodjeljena gospodinu Spaceyu, od čega su odustali. Zanimljivo je kako Robin Wright još uvijek odbija dati bilo kakve izjave i intervjue o svom glumačkom i poslovnom partneru.

Davao uloge glumcima koji pristanu na seks

Javio se potom i glumac i filmaš Tony Montana koji je ispričao medijima kako ga je u jednom baru u Los Angelesu glumac dirao po genitalijama, dok su pili bourbon za barom, a potom ga otvoreno pozvao u toalet na seks. Kao posljedicu ove nemile epizode Montana tvrdi da je šest mjeseci imao PTSP. Meksički glumac Roberto Cavazos ispričao je kako je za vrijeme glumčeva 11-godišnjeg ravnateljstva u londonskom kazalištu bila javna tajna kako zgodni glumci ispod tridesete, dobivaju uloge u Spaceyevom uredu, ukoliko pristanu na njegove seksualne prohtjeve.

I uprava londonskog kazališta javno se distancirala od bivšeg ravnatelja priopćenjem: “Svi smo šutjeli o onome čemu smo godinama bili svjedoci. Prisustvovali smo druženju s mnoštvom mladih muškaraca u našim prostorima, u raznim situacijama…”. No, glasnogovornica kazališta kategorički potom je odbila davati bilo kakve opširnije izjave i intervjue.

Spaceyjev odvjetnik odbacuje sve optužbe

Još nekoliko muškaraca odvažilo se na ispovijest o glumčevim seksualnim apetitima spram svog spola. A čini se kako bi se broj žrtava poročnog glumca mogao približiti brojci 60, koliko u ovom trenutku iznosi broj ženskih žrtava gospodina Weinsteina, koji se trenutno, bez poslovnih angažmana, liječi od ovisnosti na jednoj klinici. Čak osam članova ekipe Kuće od karata dalo je svoje iskaze kako su u pauzama snimanja bili žrtve Spaceya, koji bi ih vozio u noćne vožnje, koje bi završavale pokušajem seksa na zadnjem sjedištu. Jedan mlađi asistent priznao je kako se nije usudio oduprijeti tako velikoj i moćnoj zvijezdi, u strahu da ne ostane bez dobro plaćenog posla.

Britanska policija trenutno istražuje i slučaj 23-godišnjeg glumca koji je prijavio zvijezdu da ga je 2008. napastovao u krevetu u svom londonskom domu, nakon što ga je u jednom pubu pozvao na piće. Spaceyjev odvjetnik odbacuje sve optužbe i priprema tužbe s ogromnim iznosom odšteta. Dodatnu vatru na ulje podigla je i izjava Kevinova brata Randalla Fowlera, koji je Daily Mailu ispričao stravičnu storiju o pravoj istini o njihovom ocu, koji je bio član nacističke stranke i godinama, navodno, fizički i seksualno zlostavljao njega i brata.

Hollywoodu nikad nije nedostajalo seksualnih skandala

Hollywoodu nikad nije nedostajalo pikantnih seksualnih skandala. Prilično je šokantna bila ispovijest Marlona Branda u autobiografiji, u kojoj je kao jedan od najvećih zavodnika i najljepših glumaca u povijesti kinematografije, priznao kako je imao i homoseksualnih iskustava. I da je u jednoj fazi karijere bio u erotskoj vezi s ne manje poznatim kolegom Montgomeryem Cliftom, s kojim je bio cimer (koji nikad nije javno priznao homoseksualnost). Rock Hudson priznao je svoju sklonost istom spolu tek kad je odlučio obznaniti kako boluje od AIDS-a, pokojni George Michael nije mogao od medija sakriti slabost da u toaletima ima bliske susrete s dečkima.

Glumcima koji nisu bili upleteni u gay afere, već one sa ženama, mnogi grijesi su oprošteni. Poput Charlieja Sheena, koji se morao odvikvati od seksualne ovisnosti, Hugha Granta, koji je uhvaćen u noćnoj aferi s crnom prostitutkom, ili Roberta Downeya Jr. koji se liječio godinama od alkohola, droge i seksualne ovisnosti, da bi potom izliječen već godinama bio na vrhovima listi najisplativijih holivudskih zvijezda.

Poduža lista onih koji su umočeni u seks skandale

Lista holivudskih faca koje bi mogla zadesiti slična sudbina, poput Weinsteina i Spaceya, iz dana u dan se produžuje. Na njoj su i dvostruki oskarovac Dustin Hoffman, (kojega optužuje scenaristica, tad 17-godišnja asistentica produkcije Anna Graham Hunter, kako ju je tijekom snimanja tv filma Smrt trgovačkog putnika 1985. navodio na seks), zvijezda serije Svita Jeremy Piven (optužuju ga kolegice Cassidy Freeman i Ariane Bellamar za zavođenje i dodirivanje po intimnim dijelovima, u pauzama na setu Svite), te etablirani producent i redatelj Brett Ratner (prozvale su ga glumice Natasha Henstridge i Olivia Munn za navođenje na oralni seks i masturbaciju).

Kako će se dalje odvijati slučaj Spacey, teško je predvidjeti. Iduće godine očekuju se dva filmska projekta, koje je već završio i bit će zanimljivo vidjeti kakva će biti konačna odluka studija: hoće li doživjeti premijeru, iliće oba do daljnjeg biti bunkerirani. All the Money in the World, novi je film legende Ridleya Scotta, trebao bi izaći uoći Božića, s velikim šansama za oskarovske nominacije. Radi se o istinitoj priči o otmici malodobnog milijardera Johna Paula Gettya III. u kojemu su Spaceyju partneri uvijek odlični Mark Wahlberg i Michelle Williams. Posebno je trebao biti intrigantan biografski projekt Michaela Hoffmana o Gore Vidalu, u kojemu tumači kultnog pisca i koproducirao ga je. No, Netlix je danas objavio kako je i taj projekt do daljnjega zaustavljen u postprodukciji.

‘Sve su to samo tračevi’

Predstavnici GLAAD organizacije, koja se bavi gay pravima, ogorčena je što je zvijezda odlučila priznati svoju seksualnost tek u momentu kad su počele pljuštati brojne optužbe, podržavajući sve muškarce koji su kao žrtve hrabro pristali iznijeti svoju strane priče.

Kad je novinar Kevin Sesums, koji je i sam gay, intervjuirao prije nekoliko godina veliku filmsku, kazališnu i tv zvijezdu, tad ne još javno kompromitiranu, postavio mu je pitanje: “Mi gay muškarci oduvijek smo vas smatrali pripadnikom naše zajednice. Ali, kako nam to vraćate?”. Spacey je zadržao hladnu distanciranost, završivši intervju riječima koje najbolje govore o njemu: “Ničiji privatan život ne može biti javni interes. Sve su to samo tračevi. Kraj priče”.