Ovogodišnje, inače legendarno holivudsko izdanje Vanity Faira ima mali problem: Reese Witherspoon s tri noge. Witherspoon, koja glumi u Big little lies i dolazećem Disneyevom Wrinkle in Time, pozirala je Annie Liebowitz za pompoznu fotografiju na kojoj su i Oprah Winfrey, Robert De Niro. Nicole Kidman…

A onda je netko na Twitteru jučer napisao da se Vanityju desio fotoshop debakl. Uskoro je reagirala i Witherspoon; zezala se kako sada evidentno svi znaju da ima tri noge. I da se nada da će je ljudi i dalje prihvaćati. Stvar su vrlo brzo prenijeli brojni američki mediji koji su čitatelje pozivali da se pažljivo zagledaju u fotografiju.

Iz Vanityja kažu da je sve OK: ‘to je samo podstava haljine’

Well…I guess everybody knows now…I have 3 legs. I hope you can still accept me for who i am. 😃( and i will never apologize for snuggling @Oprah .. if you get the opportunity, i highly recommend it;) https://t.co/6GyrfWxNSY — Reese Witherspoon (@RWitherspoon) January 25, 2018

Recimo Business Insider sugerirao je otprilike ovo: “E sad, ako se malo zagledate, lijepo ćete vidjeti da joj jedna noga ide iz lijevog kuka do poda, druga je prekrižena preko te prve, a onda se ukazuje i treća, u sredini. I to su, ako nismo baš posve izgubili vid, tri noge”.

Iz Vanityja su reagirali nakon nekoliko sati; na Twitteru su napisali da je sve OK. Odnosno, da bi ih veselila ekskluziva s tri noge gospođe Witherspoon, “ali radi se, nažalost, samo o podstavi haljine”. Uskoro je krenula rasprava u stilu one ‘vidite li plavu ili bijelu haljinu’.

OK, možda, ali Oprah definitivno ima tri ruke

While we would have loved the exclusive on @RWitherspoon's three legs, unfortunately it's just the lining of her dress. https://t.co/HJjvbc037S — VANITY FAIR (@VanityFair) January 25, 2018

S rukama Oprah Winfrey definitivno nisu bili najsretniji; njoj su na drugoj fotografiji iz editorijala nekako stvarno ostale tri. Tu pogrešku Vanity je priznao. Javili su kako će je u online izdanju odmah ispraviti i to su doista učinili kroz nekoliko sati, na njihovom portalu sad je s brojem ruku na spornoj fotki sve OK.

Since I’ve been your standin in 3 films shooting in the south, i defended your leg count.

Reese Witherspoon’s leg count “stands” at 2.

*see what i did there😉#VanityFair @VanityFair

This is the sweetest picture and yes, @Oprah is a great hugger. pic.twitter.com/HBQ49BiTIW — Dawn Young-McDaniel (@justdawn_) January 25, 2018

As for @Oprah, how can we expect her to juggle it all with just two hands?

¯_(ツ)_/¯_/¯ (We are correcting this error​ online​.) https://t.co/QNd74YtSTz — VANITY FAIR (@VanityFair) January 25, 2018

Vanity usput ima novu glavnu urednicu; 11. prosinca magazin je od mitskog Graydona Cartera preuzela Radhika Jones. Gospođa je došla s impresivnom biografijom; diplomama Harvarda i Columbije, funkcijama u New York Timesu i tako dalje.

Telegram se od velikog Graydona oprostio još u rujnu, kad je prvi put najavljen njegov odlazak. Veliku priču s naslovom Industrija se previše promijenila da bi podržavala ljude poput Cartera, iz Vanityja odlazi u pravo vrijeme možete pročitati ovdje.