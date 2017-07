Na Ribnjaku trenutno traje jedna od zabavnijih stvari u gradu; Crossover festival. Proveli smo večer tamo

Jedna od zabavnijih stvari koje se posljednjih dana događaju u Zagrebu (koji je ovo ljeto doslovno krcat fora događanjima) je Crossover festival na Ribnjaku. Organizatori ga zovu ‘petit eclectic music festival’, a radi se o muzičkom festivalu (ulaz je besplatan) na kojem nastupaju glazbenici iz cijelog svijeta i svih mogućih stilova; gipsy, jazz, afro, pop… Otišli smo provjeriti o čemu se radi.

U četvrtak, kad smo došli oko osam navečer, bilo je još uvijek dosta praznjikavo, što možda nije genijalno za organizatore, ali ako ste gost je ugodno. Nije bilo gužve, atmosfera je, unatoč činjenici da nije bilo puno ljudi, bila dobra, ljudi su većinom ležali na sklopivim ležaljkama uz male stolove od paleta ili sjedili po klupama i čavrljali. Oni koji nisu sjedili muvali su se okolo oko kućica s hranom i pićem ili plesali pred pozornicom.

Danas i sutra počinje oko 11 sati

Program kroz ovih pet dana, koliko traje festival (od srijede do nedjelje) počinje oko 17 sati sati tijekom tjedna, a vikendom već oko jedanaest te traje do ponoći. Otvaraju ga DJ-jevi, nakon čega kreću koncerti. Ja sam bila kad je, između ostalih, nastupio bend Kaira Kela, čine ga glazbenici iz Afrike, Izraela i Hrvatske, a sviraju tradicionalnu afričku muziku koju spajaju s gomilom drugih stilova.

Počeli su nešto prije pola devet i tad su uglavnom počeli pristizati ljudi koje su dosta brzo uspjeli rasplesati. Uhvatila sam ih nakon nastupa i malo popričala s jednim od vokala, Commijem Baldeom koji je inače porijeklom iz Senegala, no zadnjih pet godina živi u Hrvatskoj. Složili smo se da je energija u parku odlična, kaže mi da je uživao na pozornici.

Najbolji dizajn kućica dosad

Jedna gospođa je bila posebno raspoložena, plesala je cijelo vrijeme blizu pozornice. “Slatka su mi ova ljetna događanja u Zagrebu. Ribnjak je prekrasan park, a ova kombinacija koncerta i zelenila je divan”, rekla mi je gospođa Nataša. Osim pozornice, ležaljki, paleta i lampica u krošnjama zbog kojih park djeluje posebno romantično, po Ribnjaku je raspoređeno i pet kućica koje nude hranu i piće.

Fora je što ne izgledaju kao sve one, uglavnom ružnjikave kućice na sličnim događanjima. Naime, ove imaju konstrukciju kontejnera, ali su otvoreni sa strane te dijelom prekriveni OSB pločama, kao i šank, zbog čega izgledaju kao neke fora dizajnerske kućice. Definitivno najbolje koje sam dosad vidjela. I sve sam ih obišla.

Probala sam sangriju, soparnik, vino…

Na kućici Ledena svako toliko se stvori mala gužva, možda zbog kobasica. Imaju češnjovke i debrecinke po 25 kuna te, između ostalog, koktele po 30 kuna. Na kućici Vivat fina vina su mi rekli da im najbolje ide piva, što sam mogla i sama zaključiti jer je velika većina ljudi držala točeno pivo u rukama. Zagrebački plavi rade sangriju, košta 28 kuna.

“Naša sangria je kombinacija limuna, naranče, breskve, dinje, maraskina, crnog vina, ruma i voćnog soka”, rekla mi je Martina koja radi za šankom. I to je bila mi je to bila najbolja stvar koju sam probala tu večer; bila je ukusna, lagana i slatka, iako mi se čini i malo preskupa. U nekom trenutku sam se prošetala i do kućice Lefty’s, tamo me privukao Poljički soparnik za 15 kuna. Moram priznati da nisam neki fan, bio mi je pregorak i zapravo nisam osjetila nikakav drugi okus.

U Lefty’su inače možete popiti gemišt za 10 kuna ili, recimo, veliko točeno za 16 kuna, što se čini sasvim pristojno. U nekom trenutku se zagužvalo i oko kućice bara Ae, tamo imaju dosta veliki izbor vina. Ja sam probala Slatki muškat Brič koji košta 23 kune i rekla bih da je to najbolje vino koje sam ikad pila. Lagano je i slatko, punog okusa, a ljeti vam sjedne poput nekog deserta. Naravno, ako uopće volite slatka pića.

Sve je puno klinaca i pasa koji jure okolo

Što se tiče muzike, izmjenjuje se sve; jazz, ciganska glazba, afrička, doslovno je miks svega, i nekako se dobro cijelo vrijeme izmjenjuju lagane stvari i plesne, tako da možete ludovati ispred pozornice, a onda malo odmarati uz cugu i čavrljati s društvom. Ono što je posebno fora je gomila klinaca i pasa koji slobodno jure okolo, valjaju se po travi, igraju i plešu (djeca, ne psi), dakle, još jedno mjesto na kojem se istodobno mogu zabaviti i starci i djeca. Osim što bi možda nekim klincima mogla biti malo preglasna glazba.

Crossover traje do 30. srpnja, dakle do nedjelje. Danas, osim DJ-jeva, nastupaju Lady Jelena, mlada pjevačica iz Beograda koja kombinira jazz i pop, zagrebački bend Jam Bucket, cijenjeni francuski jazz pijanist Cédric Hanriot koji nastupa s jazz triom Groovematic, dok su za nedjelju u planu Letters from Mars i New Constellation do ponoći. Za svaki slučaj evo programa.