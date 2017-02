Nova studija donosi najčvršće dokaze dosad da je salo oko trbuha direktno povezano s nastankom kroničnih bolesti

Salo oko trbuha ne znači samo da teško zakopčavate hlače. Ono zapravo znači da ste u puno većem riziku obolijevanja od srčanih bolesti i dijabetesa tipa II, kaže studija provedena na 400.000 ljudi, a objavljena u časopisu Journal of the American Medical Association. Autori kažu da njihova saznanja daju najčvršće dokaze do sada da je salo oko trbuha direktno povezano sa nastankom kroničnih bolesti.

Debljina je dobro poznati faktor nastanka i srčanih bolesti i dijabetesa. Ali za svaki indeks tjelesne mase, znači broja izračunatog stavljanjem u odnos visine i težine, distrbucija tjelesne masti varira, neki nakupljalju masnoće oko bokova drugi oko struka. Za razvoj kroničnih bolesti od presudne je važnosti gdje se salo nakuplja.

Postoji li povećan rizik obolijevanja zbog DNK?

Studije su već nagovijestile da ljudi koji imaju previše sala oko trbuha tzv. visceralnu mast, imaju kronične zdravstvene probleme i ranije umru. Ali, nije bilo jasno da li je to zbog toga jer ljudi sa abdominalnim salom tendiraju tome da imaju nezdrave navike, kao pušenje i nevježbanje, kaže profesor sa MIT i Harvarda, Connor Emdin.

Kako je oblik tijela djelomično nasljedan, Emdin i suradnici željeli su ustanoviti postoji li povećan rizik obolijevanja zbog DNK koji osobe imaju. Utvrdili su da ljudi koji nose kombinacije gena koji im daju predispoziciju da nakupljaju abdominalno salo 77 posto vjerojatnije oboljevaju od dijabetesa, 46 posto vjerojatnije imaju koronarnu srčanu bolest. I veće su im šanse za visok kolesterol i visoki tlak kao i više razine glukoze.

Osim genetike, ključni su prehrana i vježbanje

Gledajući isključivo na genetski rizik, a ne na širinu struka, na koji isto tako utječe nezdrav način života, znanstvenici su zaključili sa velikom sigurnošću da salo oko trbuha pridonosi srčanim bolestima i dijabetesu. Ne znači to da su ljudi sa određenim genima baš prokleti. Na salo koje imamo oko trbuha utječe genetika, ali isto tako vježbanje i prehrana.

Ako ne vježbate i ne jedete zdravo imat ćete puno više masti oko abdomena. Studija ističe važnost zdravog načina života bez obzira na to kakva nam je genetika. Poruka je da ako želite reducirati zdravstvene rizike, morate minimizirati salo pohranjeno oko trbuha, piše The Time Health.