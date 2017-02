Stručnjaci su istražili koliko je bakterija na boci koju si stalno punite vodom. Bojimo se da to više nećete raditi

Kada smo u prilici, svi volimo koristiti već upotrebljene plastične boce koje smo ponovo napunili vodom. Osjećamo da smo nešto dobro učinil za okoliš, a i manje nas košta. Ali, čini se da to znači da smo zajedno sa vodom, mogli unijeti u organizam i neke bakterije, piše The Huffington Post.

Prema podacima iz 2016. godine, opet korištene boce mogu imati velik broj mikroorganizama kao i neki predmeti za koje znamo da imaju mnoštvo bakterija, držači četkice za zube, sjedalica WC školjke ili igračke kućnih ljubimaca.

Manje bakterija na psećoj igrački

Znanstvenici su prikupili 12 uzoraka sa tri različite vrste plastičnih boca koje nisu bile oprane tjedan dana. Neki od uzoraka imali su otprilike 300.000 bakterija po kvadratnom centimetru. Za usporedbu, korištena pseća igračka ima manje od 3000 na kvadratni centimetar.

U osnovnoj školi gdje su uzorci uzeti, dvije trećine nanovo korištenih boca koje su upotrebljene bez prethodnog pranja, imale su veću količinu bakterija od one koja se tolerira. Izvor kontaminacije, bile su dječje ruke.

Može doći do ozbiljnih komplikacija

Neadekvatno pranje ruku poslije korištenja toaleta rezultira nastajanjem fekalnih koliformnih bakterija u učionicama. Bakterije se mogu razmnožavati i na druge načine. Na primjer vlagom kada se boca suši na sobnoj temperaturi. I kao i sve što se odnosi na bakterije, gutanje može imati za posljedicu proljev ili povraćanje.

“Nema razloga za paniku. Ako progutate bakterije, puno njih se ne razmoži i riješe se same od sebe,” kaže profesorica Reynolds, sa sveučilišta u Arizoni, Zuckerman College of Public Health. Kod zdravih osoba, gastrointestinalne infekcije su samolimitirajuće pa se nakon nekoliko dana riješe same od sebe, bez liječenja. Neke, međutim, mogu trajati danima i dovesti do ozbiljnih zdravstvenih komplikacija.

Najbolje su boce od čelika

Efikasan način sprečavanja zaraze putem boca je pranje boca poslije svake upotrebe. Ali kako ih peremo je malo kompliciranije. Ako nanovo koristite običnu plastičnu bocu, ne bi je trebalo prati u suđerici. Temperature koje se postižu u suđerici mogu razgraditi neke elemente plastike pa ste u opasnosti da štetne sastojke progutate sa vodom. Postoje plastične boce koje su sigurne za korištenje u suđerici kod kojih je oslobađanje toksičnih komponenata minimalno.

Prema stručnjacima, najbolja vrsta nanovo upotrebljivih boca su one načinjene od čelika koje su i otpornije na bakterije. A nemate li suđericu, boce je najbolje prati toplom vodom, sredstvom za pranje suđa i četkicom za boce, prolazeći sve zavoje i udubljenja. Dobro je i uvijek imati čiste ruke pa nećete prenijeti bakterije na površinu.