Svi šeraju post jednog tate na LinkedInu u kojem piše kako mu je kći uništila karijeru. Briljantan je

Travis Chambers, vlasnik kreativne agencije CHAMBER.media u Los Angelesu, objavio je na LinkedInu post o svojoj karijeri i očinstvu. Vrlo brzo svi su ga masovno počeli dijeliti, a kad ga pročitate shvatit ćete zašto. Prenosimo ga u cijelosti.

Moja karijera bila je na vrhuncu. Bio sam milenijska zvijezda. Moje veliko precijenjivanje vlastitog talenta i vrijednosti te stereotipno mijenjanje tvrtki svakih godinu dana djelovalo je kao dobra strategija. Uvijek sam više vrijedio nekom drugom, bez obzira jesam li bio spreman za posao ili ne. Na kraju me ta strategija zaskočila. Zarađivao sam šesteroznamenkastu plaću, bio kreativni direktor i vodio društvene mreže za promociju filmova 20th Century Foxa. Radio sam upravo ono što sam svojim roditeljima rekao da ću raditi kada sam imao 12, “Tata, ja želim biti tip koji radi reklame za filmove.”. Bio sam pomalo čudan 12-godišnjak.

Radio sam puno, preko 70 sati tjedno, totalno van pameti, ali odlučio sam da ću tako sve dok ne ostvarim što želim. Onda je došlo moje prvo dijete. Sve je izmaklo kontroli. Budući da sam bio novi, nisam mogao uzeti slobodne dane ma poslu. Na moju ženu palo je 95 posto svih obaveza koje idu uz dijete. Ja sam dobivao zahtjeve s posla u 11 navečer koji su trebali biti gotovi do osam ujutro, radio sam do dva sata ujutro svaku noć i počinjao opet u šest ujutro većinom dana, uključujući i vikende. San o poslu velike zvjerke Hollywooda postao je prava noćna mora zbog te neodoljive djevojčice.

Jadan na glamuroznom poslu

Zbog te neodoljive djevojčice shvatio sam koliko sam jadan na svom glamuroznom poslu, koliko je nevjerojatno nevažan moj rad s tridesetom verzijom vizuala za Twitter za film Gone girl Davida Finchera, čiji sam scenarij toliko prezirao da zapravo nikad nisam ni pogledao film.

Ta neodoljiva djevojčica je apsolutno ubijala moju karijeru. Nisam više mogao biti fokusiran, stalno sam smišljao isprike zbog svoje loše izvedbe, nisam bio pažljiv tijekom konferencijskih poziva i često sam ignorirao pozive koje sam morao obaviti. Bio sam iscrpljen. Iznevjerio sam svog poslodavca, a svoju ženu sam iznevjerio još više. Moj život je bio katastrofa i propuštao sam sve prvo u životu moje kćeri.

Tada sam dobio otkaz.

Kako sam jedan dan dobio otkaz

Dobro, otpustili su me nježno i na jako pristojan način te mi dali prevelikodušnu otpremninu. Bilo je to najbolje što mi se moglo dogoditi. Sada kada pored sebe imam to magično malo stvorenje, sve što želim je samo brinuti o njoj. A, i imao sam tri mjeseca pokrivene troškove života i dovoljno vremena da vidim što ću sa životom.

Posao koji je pokrenuo moj prijatelj Jake Larsen počeo mu je donositi dobit. Činilo se da je sretan i slobodan. Želio sam tu slobodu više od ičega. Pročitao sam knjigu $100 Start-Up i shvatio da ne moram osnovati masivnu firmu s novcem nekog investitora da bih priuštio svojoj maloj djevojčici sve što joj treba.

Pokretanje vlastitog biznisa

Osnovao sam agenciju. Počeo sam zvati sve koje znam i nuditi sve što mi je palo na pamet da bi njima trebalo. Prošla su tri mjeseca i onda sam dobio svog prvog klijenta za kampanju u trajanju tri mjeseca. To je bilo čudo. Zatim mjesec dana kasnije, još jedan klijent. Bilo je to kao da su svi u mojoj profesionalnoj mreži kontakata čekali da vide hoću li potonuti ili ne.

Zatim su se zaredali kijenti i tako je prošla prva godina, imali smo dobar prihod, a zapravo sam radio samo ja puno radno vrijeme i nekoliko partnera koji su odrađivali stvari nakon svojih dnevnih poslova. Funkcioniralo je tako neko vrijeme, oni nisu htjeli napraviti taj skok u nepoznato, pa smo se razišli.

Nisam više mario za društveni status

Zaposlio sam jednog čovjeka. Zatim drugog. U drugoj godini ostvarili smo još veće prihode, udvostručujući zaradu kvartal za kvartalom. Naš rad su prenosili Mashable, Buzzfeed, Adweek i Forbes, govorio sam na eventima, ova stvar koju sam pokrenuo je zapravo radila jako dobro. Nisam mogao vjerovati. Posao je dolazio od nikuda i stvarao se na najnevjerojatnijim mjestima.

A, najbolje od svega? Nisam više mario za prestiž! Nisam mario za vlastitu važnost, moju titulu, moj društveni status, samo mi je bilo važno da mogu dovoljno zaraditi za svoju djevojčicu i da učinim sve da ona bude sretna. I ta promjena u paradigmi je stvorila obilje i prestiž koje ni za narednih deset godina na onom glamuroznom holivudskom poslu ne bih mogao postići.

Kćer mi je zapravo spasila život

Priznajem, većinu vremena sam bio mahnit, ali rijetko sam radio više od 50 sati tjedno. Svoju princezu sam svaki dan vodio na bazen, moja žena se opet imala vremena vratiti svojim hobijima, otišli smo u Europu na dva tjedna, otišli smo na obalu Oregona, opet smo posjetili Europu, otišli smo na Havaje, a u Disneylandu smo bili skoro svaki tjedan. Ja sam postao pošten prijatelj i produženi član obitelji. Poveo sam tatu i brata na naše muško putovanje u Death Valley.

To prekrasno, zabavno, magično i mistično malo stvorenje mi je spasilo život. Ona je donijela ispunjenje; ona je bila ta ogromna vatrena kugla i uništila je neboder koji je predstavljao moj život. Transformirala ga je u magično seoce koje je puno obilja, prijatelja, obitelji, dobrog zdravlja i smirenja. Ako mislite da je došlo vrijeme da uništite svoju karijeru i spasite svoj život, možda trebate imati dijete? Lolz.