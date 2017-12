Jedan je poduzetni ravnatelj osnovne škole u Bregani, mjestašcu od samo 2500 stanovnika, nakon par desetljeća vratio kino u to mjesto.

Kako piše srednja.hr, ove se srijede u Osnovnoj školi Milana Langa u gradiću na granici sa Slovenijom okupilo nešto više od 200 ljudi, uglavnom učenika, kako bi pogledali prvu kino projekciju u svom mjestu nakon skoro 30 godina. Prigodno, gledali su prošlogodišnji božićni kino hit, hrvatsku komediju Sve najbolje.

Ravnatelj se pobrinuo i za kokice

Projekcija je održana u predvorju škole, koje je bilo toliko krcato da se sjedilo i na improviziranoj galeriji u predvorju škole. Cijelu je stvar pokrenuo ravnatelj škole Igor Matijašić koji se za vrijeme filma pobrinuo i da svi imaju kokice.

Matijašić je ispričao da je kao učenik osamdesetih redovno išao u kino u školi u Bregani, ali je ono nešto prije devedesetih prestalo s radom. U međuvremenu su iz dvorane u kojoj je nekada bilo kino izvađeni stolci, a danas je koristi lokalni karate klub.

Kao klinac je jako volio kino

Dosta godina kasnije, sada kao ravnatelj svoje škole, Matijašić je pokrenuo inicijativu da se u školu vrate filmske večeri koje je volio kao klinac, a projekciju je organizirao uz pomoć ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Samoboru Jelene Vojvode. Inače, kino u obližnjem Samoboru trenutno se preuređuje, pa je Vojvoda tražila mjesto gdje bi se prikazivali filmovi. Ravnatelj Matijašić ispričao je novinarima srednje.hr, kojih je na projekciji bilo čak četvero, da je ovaj događaj dosta bitna stvar za kulturni život u Bregani.

“Povremeno nastupa KUD Licitar, tamburaši i folklor, ali često to ne bude na prostoru same Bregane. Jednom godišnje družimo se sa Slovencima na granici kako bismo proslavili ulazak u EU i to je to. Zato sam i želio sve to pokrenuti jer znam kako je bilo nekad, priča Matijašić i dodaje da bi koncept ‘Srijedom navečer’ trebao ići i dalje s filmovima, predstavama, koncertima, predavanjima…”, rekao je.