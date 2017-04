U Teslinoj je otvoren bistro Duck i čini nam se da bi mogao postati jedno od uzbudljivijih mjesta u gradu

Ovog ponedjeljka, u Teslinoj 17, napokon je otvoren Duck, dugo najavljivani bistro na mjestu nekadašnjeg popularnog Pizza Cut Ducka. Novi šarmantni bistro u dnevnoj varijanti nudi šest jela, a kako nam priča vlasnik Borna Janeš, namirnice svaki dan pažljivo biraju na Dolcu. Ekipu čine Igor Gudac, bivši glavni chef koji će još neko vrijeme biti s njima, Velimir Cindrić kao chef nasljednik Gudca te Darko Vlašić kao sous-chef.

“Nastavili smo jedan kontinuitet koji je Igor imao s ručkovima. Svaki dan na ploči imamo šest dnevnih jela. Idemo ujutro na Dolac i kuhamo od svježih namirnica tih šest dnevnih jela. S večerom ćemo početi sljedeći tjedan, ovaj tjedan smo samo imali prezentaciju. Navečer je jedan malo drugačiji đir od dnevne varijante, dinamičnije je. Ljudi će piti vina, šerati hranu, isprobavati jela, naručiti više porcija. Naš lokal je neformalan i opušten. A u toj jednostavnoj formi smo htjeli napraviti top ponudu hrane i vina. Pogotovo večere koje ćemo posluživati, one će biti na razini ‘fine dinig’ restorana, što se tiče kvalitete hrane i prezentacije tanjura”, priča Janeš.

Otvorena kuhinja i glasna atmosfera

Kuhinja im je otvorena, sve se radi pred gostima, a Janeš kaže da su htjeli napraviti prostor u kojem nema nikakvog uljepšavanja i šminkanja; sve su željeli ogoliti. Cijene su zasad prilično pristupačne; rebarca i krumpir salata koštaju 52 kune, sekeli gulaš 35, a svinjski paprikaš 46 kuna.

“Ovdje od dečki očekujem jednu neformalnu atmosferu, da budu nasmijani i glasni, da upoznaju svakog gosta. Kod nas će definitivno biti živo. Htjeli smo Zagrebu ponuditi nešto potpuno novo u smislu novog ugostiteljskog žanra. Počeo sam od sebe, često hodam gradom oko sedam navečer i ne da mi se sjedati u restoran i izgubiti dva sata na sve te formalnosti ili rezervacije. A ako hoću nešto s nogu pojesti, nemam ništa kvalitetno. Ovdje kod nas u Ducku će se moći pojesti tanjur kakav se može pojesti u top restoranima u Zagrebu”, obećava.

Danju domaća kuhinja, navečer malo drukčija jela

S večerama kreću sljedeći tjedan. U večernjoj varijanti imat će jela s potpisom chefa. Dok u dnevnoj varijanti kuhaju jela koja su domaća, a Janeš ističe da “okusi moraju podsjećati na djetinjstvo i na dom”.

“Za sve u Ducku zaslužan je timski rad. Bez glumatanja, naš moto je jednostavnost i spontanost. Jedan gost će možda dobiti patku s jednim prilogom, a drugi gost će na chef tableu iskomunicirati s kuharom da želi nešto sasvim drugo za prilog uz svoju patku”, priča Janeš, dodajući kako kod njih nema puno pravila, ni rezervacija.

“Imamo chef table, onaj koji sjedne plati 100 ili 150 kuna za degustacijski meni, a navečer taj meni košta 200 ili 250 kuna. Chef mu sve što taj dan ima svježe napravi da proba, ali ni za chef table nemamo rezervacija. Obično se svugdje za chef table rezervacije čekaju danima ili tjednima, ali mi smo i tu okrenuli priču. Kod nas se ne može rezervirati, tko sjedne za taj stolac, vidjet će što ga čeka”, objašnjava Janeš.

Danas su, između ostalog, posluživali paštu fažol s dagnjama, kažu da je planula u sat vremena. Jedno od jela na koje su ponosni je Slatka svinja. Desert kojeg potpisuje Igor Gudac, a radi od svinjske masti, unutra idu i svježe sezonske namirnice od voća do začina.

“Jučer su nam baš jagode išle u slatku svinju. To je top jelo, uvjeren sam da će nam ljudi samo zbog tog jela dolaziti. Koristi se mast iz svinjske glave, ludo ukusna kombinacija”, uvjerava nas te dodaje kako su vina rađena za njih ekskluzivno, na tome su radili šest mjeseci.

“Jako sam ponosan na naš vinski projekt. Prošli smo cijelu Hrvatsku. Iz svake regije imamo po jedno crno i jedno bijelo. Krauthaker nam radi vina za Slavoniju, Matošević za Istru, Rizman i Bibich nam rade Dalmaciju te Režek i Petrač nam rade brdovitu Hrvatsku. Imamo pjenušac koji nam radi Mladina. To je sve pod našim etiketama, a to su top vina po povoljnim cijenama, od 17 do 23 kune iznosi čaša. Od 130 do 170 kuna je butelja”, zaključuje Janeš.