Popularnom satiričnom portalu Slavorum Facebook je obrisao stranicu; žale se da ih cenzuriraju

Satirična web stranica koja se bavi temama iz slavenskog svijeta, Slavorum, danas je objavila kako im je Facebook ukinuo stranicu. Na portalu koji je nastao 2013. godine objavljuju neke zbilja zabavne tekstove, kao na primjer onaj u kojem su ispisali 10 stvari koje su karakteristične za Hrvate ili onaj u kojem su pisali o poljskim svećenicima koji blagoslivljaju doslovno sve za što im netko plati. Kako sami kažu, bave se “humorističnim slikama i edukativno-zabavnim člancima”.

Iz Slavoruma, kojeg često nazivaju i slavenskim Buzzfeedom, tvrde kako se radi ne samo o cenzuri njihove stranice, već o općenitoj sabotaži uspjeha slavenskih medija i brendova. Iza projekta, kako je pisala Netokracija, stoji Zagrepčanin Marko Bašić, web poduzetnik iz Zagreba. Slavorum je u trenutku brisanja imao oko 750.000 pratitelja na Facebooku.

Our 750,000 fan Facebook page has been unpublished by Facebook for no reason, only thing we ever did was satirical humorous images and educational fun articles. Not only does censorship of our vocies continue, but also there is an agenda to stop Slavic media brands to succeed.

— Slavorum (@Slavorum_org) August 24, 2018