Uskoro kreće Foxova Država u državi, možda najuzbudljivija špijunska serija u posljednje vrijeme

Špijunska serija Deep State, odnosno Država u državi, kandidat je za jednog od najvećih TV hitova ovog proljeća. U glavnoj ulozi je popularni britanski glumac Mark Strong, glumi umirovljenog špijuna Maxa Eastona koji je, naivno, mislio da se uspio izvući iz svega i započeti novi život.

No, sve se zakomplicira kad ga voditelj tajne skupine MI6-a i CIA-a, takozvanog Odjela, nagovori da se vrati natrag u akciju, kako bi osvetio ubojstvo svog otuđenog sina Harryja. Naravno, stvar ubrzo eskalira, Max shvaća da se upleo u obavještajni rat, a sve se vrti oko profita, moćnih korporacija i korupcije.

Što je zapravo ‘država u državi’?

“Htio sam saznati što će se dogoditi”, kazao je Mark Strong. “Svidjela mi se činjenica što se radnja premještala iz Beiruta u Francusku pa u Englesku. Prošlost i sadašnjost su također izmiješani, priča je komplicirana i morate je pratiti. Ima nešto u isprepletenom pričanju priča, što omogućava publici da se uživi u priču, da bi potom otkrili da je sve puno kompliciranije nego što se čini”, izjavio je.

Seriju je osmislio i režirao Matthew Parkhill, koji je napisao i scenarij. Osim činjenice da je napeta, serija bi, čini nam se, mogla uspjeti i jer djeluje prilično realistično, te jako dobro balansira osobnu priču obiteljskog čovjeka i uvijek aktualnu priču o korupciji država i korporacija.

Foxova serija evidentno se poigrava s aktualnim špijunsko-političkim terminom “deep state”, koji se u posljednje vrijeme sve češće koristi u kontekstu američkog predsjednika Donalda Trumpa. U dnevnopolitičkom smislu, deep state, odnosno država u državi, označava obavještajno-birokratski aparatus, navodno skriven duboko iza istaknutih aktera, koji u stvari upravlja ključnim državnim procesima.

Od 10. travnja stiže na FOX

Trump i njegovi obožavatelji tako su optuživali upravo američku državu u državi za njegove probleme s istražiteljima. Po njihovoj teoriji, američki FBI i CIA prepuni su skrivenih činovnika koji preživljavaju iz administracije u administraciju, skrivaju se u pozadini, kontroliraju protok ključnih informacija i smještaju predsjedniku koji želi pročistiti njihove redove. Analitičari su podijeljeni je li riječ o fikciji stvorenoj za potrebe političkih obračuna, ili država unutar države zbilja postoji u nekom obliku.

To je upravo čime se bavi očekivana FOX-ova serija. Ni glumačka ekipa ne čini se nimalo loša; osim Stronga (Dečko, Dama, Kralj, Špijun, Zero Dark Thirty, Kingsman – Zlatni Krug), glume Joe Dempsie (Igre prijestolja, Rogue One), Karim McAdams (Vikinzi), Alistair Petrie (Noćni upravitelj, Rogue One), Anastasia Griffith te brojni drugi. Inače, serija će se od 10. travnja prikazivati na FOX-u, u 22:00 sata.