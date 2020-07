Ako na godišnjem planirate malo preuređivati stan, savjeti arhitektice Kate Marunice uštedjet će vam brdo vremena i živaca

Stambeni prostor, kroz vrijeme i korištenje, zahtijeva određene prilagodbe kako bi sa svojim stanarima uspješno evoluirao i nastavio biti prostor ugode i opuštanja koji zovemo domom. Prilikom planiranja preobrazbe s ciljem uštede vremena bitno je obratiti pozornost na brojne stvari. Arhitekticu Kata Marunica iz zagrebačkog arhitektonskog studija NFO složila nam je vrlo koristan vodič kroz pripreme faze preuređenja doma kako bismo uštedjeli vrijeme, novac i živce.

1. SAGLEDAVANJE PROSTORA

Prilikom planiranja većih ili manjih preobrazbi stana ključno je planiranje i kvalitetno razmatranje potencijala koji određeni prostor nudi. Danas, usred intenzivnog utjecaja društvenih mreža i svakodnevne hiperinflacije informacija, laiku je vrlo teško sagledati što je bitno za određeni prostor. Tako se često događaju situacije gdje određeni elementi interijera mogu biti odlični sami za sebe, ali u kombinaciji ili u prostoru koji nije adekvatan ne ostvaruju željeni estetski ni prostorni efekt. Također, stanovi su u prosjeku „prosječni“. To znači da treba biti posebno oprezan pri odabiru elemenata kojima je možda mjesto u nekom loftu u New Yorku, a zapravo preuređujete stan u klasičnoj hrvatskoj stanogradnji. Ako vam se svidi neki element na Pinterestu ili Instagramu dobro sagledajte ambijent u kojem se nalazi jer je i ta pozadina vrlo važna za generalni dojam.

2. ELIMINACIJA SUVIŠNIH ELEMENATA

Ovisno o nivou željene transformacije prostora važno je dobro ocijeniti koji su postojeći elementi kvalitetni i dobro odražavaju karakter stana i vlasnika. Posebno kod manjih prostora, gomilanje elemenata dekora, boja i stilova dovodi do zagušenja prostora. Nove intervencije u prostoru neće doći do izražaja ukoliko prostor nije spreman da ih primi već će se izgubiti u starim slojevima uređenja i bit će daleko od zamišljene slike koju je vlasnik imao u glavi. Uspomene mogu biti važne, ali treba biti vrlo selektivan oko onih kojima se okružujemo u prostoru koji svakodnevno koristimo. Nakon uklanjanja svih nepotrebnih elemenata u postojećem interijeru bit će puno lakše unijeti određenu promjenu u prostor.

3. CILJEVI

Ovisno o vremenu i financijama koje ste spremni uložiti u transformaciju prostora treba jasno odrediti moguće ciljeve. Često se dogodi da neka ideja koja jednostavno djeluje na prvu, za sobom povuče brojne neplanske troškove ili ne izgleda dobro u prostoru ukoliko se npr. ne promjene podovi ili stolarija.

4. PROMJENJIVOST

Ako planirate brzi redizajn prostora bitno je da se radi o nekom lako reverzibilnom elementu u prostoru. Jedna od opcija je na primjer tekstil koji igra značajnu ulogu u prostoru, bilo da se radi o podnim ili zidnim oblogama, jastucima i zavjesama. Također, jednostavan element koji ne konkurira postojećem uređenju prostora su biljke koje značajno pridonose ambijentalnosti prostora.

5. OSOBNOST

Kako bi izbjegli generičnost/instagramiranost u uređenju vlastitog prostora bitno je dobro razmisliti o odabiru specifičnih elemenata uređenja koji odražavaju osobnost vlasnika i koji u konačnici stan čine domom. Za nekoga to može biti kolekcija dragih knjiga, za nekog drugog možda fotografija ili figura super junaka iz djetinjstva.

6. STRUKA

Ako željeni zahvat u prostoru planirate provesti bez stručnjaka (arhitekta i ostalih projektanata) pažljivo birajte što radite jer posljedice neprofesionalnih akcija u prostoru u konačnici mogu dovesti do puno većih problema i udaljiti vas od zadanih ciljeva. Pregradnje prostora, rušenje zidova, izmjene instalacija i ostale intervencije koje nisu lako reverzibilne svakako provedite u suradnji sa stručnjacima za određeno polje.

7. VRIJEME

Ponekad nas povuče želja da brzo nešto promijenimo, ali kada se radi o promjenama u životnom prostoru dopustite si par dana pauze da ideja odleži i možda ćete već drugi dan imati sasvim drugačije viđenje. Upravo ćete tako uštedjeti vrijeme i novac. Treba biti svjestan da životni prostor treba biti u mogućnosti prihvatiti, između ostaloga i različita raspoloženja vlasnika tako da promjene koje su prejako tematizirane mogu vrlo brzo postati prenaporne i zamorne.

