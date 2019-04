Kako je tvrtka iz Donje Lomnice kraj Zagreba postala najveći proizvođač baklava u Europi

Malo tko ne voli okus baklave, posebice ako je spravljena od niza tankih i hrskavih kora, popunjena izdašnim nadjevom od orašastih plodova i prelivena sočnim sirupom koji joj daje slatkoću, ali i svježinu. Iako izgleda kao jednostavan kolač, baklava je, zapravo, iznimno delikatna delicija i samo vrhunski pripremljena daje najbolje od originalnog koncepta. Postoje različite priče i stavovi u svezi porijekla baklave. Neki povjesničari i stručnjaci gastronomije smatraju da je baklava porijeklom iz Armenije, drugi pak vjeruju da potječe iz Arabije ili Grčke. Ne postoji potpuno vjerodostojan izvor o njenom porijeklu, ali navodno postoje snažni dokazi da je baklava prvi put napravljena u Turskoj. U svijetu postoje brojni recepti za pripremanje baklave, a u svima su neizostavni sastojak orasi. Pored nezaobilaznih oraha, mogu se koristiti raznovrsni dodaci poput pistacije, ružine vode, sjeckanih badema, cimeta i klinčića, a ključne su i kore, koje moraju biti iznimno tanke i hrskave, način slaganja, kao i preljev.

Tajna ručno rađenih baklava

Kada vam se usred Zagreba na stolu nađu baklave ukusnije i od onih turskih, poželite upoznati majstora. A to je najveći proizvođač baklava u Europi, tvrtka New Bakery. Već prvi pogled na njihov slatki proizvod objašnjava zašto su pravi hit u brojnim zemljama. Baklave s potpisom New Bakeryja izgledaju poput malog slastičarskog remek djela, satkanog od niza tankih i urednih slojeva među kojima se nazire nadjev. U čemu je tajna? „ Naše baklave rađene su ručno, ručno su rezane te ručno dekorirane s posebnom pažnjom. Odlikuje ih iznimna hrskavost, zahvaljujući posebno pripravljenim tankim korama. Punjene su različitim nadjevima od orašastih plodova, a tajna u izradi je dodavanje maslaca u tekućem obliku te potom prelijevanje sirupom“, objašnjava direktorica New Bakeryja Emira Jakupović. Spoj svega navedenog, kaže ona, omogućio im je da se njihove baklave istaknu te da postanu vodeći proizvođač baklava u Europi.

Sofisticirana tehnologija, pažljivo odabran svaki sastojak

Da bi baklava bila savršena za svako nepce, iznimno se brižljivo pazi na svaki korak. Okuse su testirali najrenomiraniji senzorički stručnjaci diljem Europe pa u širokom rasponu proizvoda postoji onaj posebno osmišljen za svako tržište. U proizvodnom pogonu koji se proteže na oko 1500 četvorim metara nalazi se najsuvremenija oprema i najnovija tehnološka dostignuća tako da na prvi tren pomislite kako se u Donjoj Lomnici, gdje se New Bakery nalazi, proizvodi neka sofisticirana IT oprema, a ne slasni kolač. A da takav bude, vodi se računa o svakom sastojku. „ Sve praškaste sirovine vizualno se pregledavaju i prosijavaju. Sve tekuće sirovine se filtriraju, uključujući i vodu. Imamo iznimno stroge zahtjeve pri odabiru dobavljača, pa tako naše sirovine dolaze isključivo od certificiranih i renomiranih tvrtki. Kontrola kvalitete u našoj tvornici je na najvećem mogućem nivou, a za nju je zaduženo visoko educirano osoblje“, objašnjava E. Jakupović.

Tržište cijele Europe

Mnogima je bilo nezamislivo da će se u nekadašnjoj hali tiskare pripremati najukusnije baklave, namijenjene tržištu cijele Europe. Njemačka, Italija, Švicarska, Ujedinjeno Kraljevstvo, Sjedinjene Američke Države, Južnoafričku republika zemlje su u koje se ova slastica izvozi, a imaju i ozbiljne planove za daljnji razvoj. „ Možda će zazvučati pretenciozno, ali konkurencije u zemljama Europske Unije zapravo nemamo. Baklava kao mediteranska slastica, vrlo je specifičan prehrambeni proizvod, nije ga jednostavno proizvesti i ima specifično tržište. Postoje određeni proizvođači baklava i sličnih slastica, ali jedino se New Bakery d.o.o. može pohvaliti sa ozbiljnim proizvodnim kapacitetima, najsofisticiranijom tehnologijom, specijaliziranim stručnim osobljem i poslovanjem temeljenim na načelima certificiranih sustava kvalitete i sigurnosti hrane sa zavidnim ocjenama (BRC AA, IFS 99,43%, HALAL, KOSHER)“, ističe Emira i dodaje kako je New Bakery relativno mlada tvrtka sa manje od pet godina poslovanja, a u ne baš dugom periodu uspjeli su ostvariti prodaju koja se 99% temelji na izvozu stoga koriste sve prilike i natječaje kako bi se prezentirali u najboljem svjetlu i dobili sredstva za razvoj.

Najbolji poslovi sklapaju se na inozemnim sajmovima

„ Naša ciljana tržišta su inozemna, a iz iskustva smo naučili da se najbolji poslovi sklapaju na specijaliziranim inozemnim sajmovima. Slijedom istoga prijavili smo se na natječaj “Promocija proizvoda poduzeća kroz sudjelovanje na inozemnim sajmovima”, te su nam na temelju našeg projekta dodjeljena bespovratna sredstva. Prije prijave na natječaj dugo i pažljivo smo promišljali i analizirali kako bismo najbolje i najefikasnije iskoristili eventualno dodjeljena sredstva, te smo se odlučili za sudjelovanje na četiri inozemna sajma, ” govori Emira i dodaje kako s ovakvim promocijama imaju cilj povećati prodaju. Sudjelovanje na velikim inozemnim sajmovima iziskuje značajne resurse, ne samo financijske već i dobru logistiku i vrijeme za pripremu, kako bi se tvrtka u par dana sajma predstavila na najbolji mogući način.”Manjak financijskih sredstava najčešći je ograničavajući faktor zbog kojeg se tvrtke ne odlučuju na promociju na sajmovima. Upravo zbog navedenog, tvrtke trebaju aplicirati na natječaje za dodjelu bespovratnih sredstava jer na taj način mogu ostvariti neke svoje vizije koje sredstvima iz vlastitog budžeta ne bi mogli“, savjetuje ona. Iako će tek nakon završetka projekta moći službeno potvrditi da li su i u kojem postotku ostvarili postavljene ciljeve, dosadašnjim tijekom realizacije su više nego zadovoljni. Ostvareni su mnogi poslovni kontakti, do kojih su došli upravo na sajmovima. Neki od njih su postali vjerni kupci, sa nekima su tek započeli suradnju ili su u pregovorima, a u budućnosti će, kaže Emira Jakupović, svakako aplicirati na slične natječaje poput ovoga Ministarstva gospodarstva, ukoliko im se ukaže prilika.

Ostvari san u Hrvatskoj

Kako bi poduzetnicima s vizijom poput New Bakeryja olakšalo poslovni put, Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta pokrenulo je projekt Ostvari san u Hrvatskoj. Njime se želi ohrabriti sve one koji se žele otisnuti u poduzetničke vode, ali i potaknuti postojeće gospodarske subjekte da iskoriste mogućnosti koje im se pružaju. Stoga je i otvorena stranica ostvarisan.hr na kojoj se mogu pronaći uistinu konkretni savjeti oko, primjerice, otvorenja obrta, mogućnostima stipendiranja, dostupnih potpora i olakšica, ali i sve druge informacije važne poduzetnicima poput promjena zakona, projekata samozapošljavanja i o poticajima.

Važan dio stranice ostvarisan.hr posvećen je i elektroničkom poslovanju koje ubrzava i automatizira poslovne procese čime se znatno smanjuju troškovi poslovanja te stvara veća dodana vrijednost poslovanju, nedvojbeno povećava konkurentnost hrvatskog gospodarstva na europskom tržištu. Zato ćete na stranici pronaći pregledan i detaljan vodič kroz dostupne servise digitalizacije kao što su E-Trgovina, E-Obrt, E-Tvrtka, CUT, SOLVIT, E-savjetovanje te jedinstvena internetska stranica o EU fondovima kao središnje mjesto na kojem se nalaze jasne, lako razumljive i ažurne informacije o EU fondovima u Hrvatskoj.

