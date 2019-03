Amerika je upravo ovoj ženi oduzela državljanstvo; za vrijeme rata u BiH pobila je hrvatske civile i vojnike

Sud u Portlandu u utorak je naredio oduzimanje američkog državljanstva 46-godišnjoj ženi po imenu Sammy Rasemi Yetisen, u našem dijelu svijeta poznatoj kao Rasema Hadanović ‘Zolja’. Riječ je o bivšoj pripadnici specijalne jedinice Zulfikar Armije BiH, koja je 2012. godine u Sarajevu priznala krivnju za zločin nad Hrvatima u selu Trusini pokraj Konjica.

Tamo je 16. travnja 1993. godine ubijeno 22 ljudi, a Hadanović je priznala kako je po naredbi sudjelovala u strijeljanju tri hrvatska civila i tri vojnika HVO-a koji su se predali njezinoj jedinici. Nakon strijeljanja, Hadanović je još jednom pucala u svaku od žrtava kako bi potvrdila da su mrtvi. Osuđena je na pet godina i šest mjeseci zatvora, a kao olakotna okolnost priznato joj je to što je pristala svjedočiti protiv ostalih počinitelja zločina. Hadanović je u međuvremenu odslužila kaznu i vratila se u gradić Beaverton u američkoj saveznoj državi Oregon.

Federalni sudac sada je odlučio da je Hadanović američko državljanstvo stekla na nezakonit način. Obrazlažući odluku da joj se oduzme državljanstvo, sudac je naveo kako je Hadanović u svojoj molbi za dodjelu izbjegličkog statusa napisala da se suočava s progonom zbog toga što je muslimanka, te da u BiH više nema kamo otići. U prijavi je navela i da nije sudjelovala u progonima zbog rase, vjere ili političkog opredjeljenja, da nije počinila zločin, i da nikada nije služila u vojsci, piše The Oregonian.

Hadanović je 1995. godine zatražila status izbjeglice u američkom veleposlanstvu u Beču. To joj je odobreno iduće godine, nakon čega je preselila u SAD. Američka državljanka postala je 2002. godine. BiH je 2011. godine zatražila njezino izručenje, na što su američke vlasti pristale, pa je Hadanović 2012. izručena toj zemlji.

Osim Hadanović, američko državljanstvo je u kolovozu prošle godine izgubio i 46-godišnji Edin Džeko, još jedan bivši borac Armije BiH koji je na temelju njezinog svjedočenja osuđen zbog zločina koje je počinio u Trusini. I on je sudjelovao u strijeljanju šestorice ljudi zbog čijeg je ubojstva osuđena Hadanović, nakon čega je ustrijelio i postarijeg invalida, te njegovu suprugu zbog toga što nije prestajala plakati, stoji na stranicama američkog ministarstva pravosuđa. Džeko je 2014. godine osuđen na 12 godina zatvora.

News from Oregon: a federal judge has ordered that a local woman be stripped of her U.S. citizenship for war crimes in Bosnia. She participated in the 1993 massacre of 22 unarmed Bosnian Croats, including women and elderly people, in the village of Trusinahttps://t.co/t9UB5ag2kA

