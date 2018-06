Analiziramo kako bi se sve presuda protiv Mamića mogla odraziti na Modrića i Lovrena

Aneksi ugovora o podjeli obeštećenja od transfera što su ih Luka Modrić i Dejan Lovren sklopili s Dinamom danas su i formalno, iako nepravomoćno, proglašeni nezakonitima. Kako je u obrazloženju presude rekao sudac Županijskog suda u Osijeku Darko Krušlin, aneksi su evidentno antidatirani i poslužili su samo da se izvuče novac.

Osim što su to potvrdili vještaci i sami igrači su, u trenutku napuštanja Dinama potpisali kako od kluba više nemaju nikakvih potraživanja. Kasnije su mijenjali iskaze, no sud im očito nije povjerovao. Modrić je već optužen, a protiv Lovrena je pokrenut postupak za davanje lažnog iskaza za koji je propisana kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina.

Podsjetit ćemo vas na ključne iskaze

Dakle, lažni aneksi, prema nepravomoćnoj presudi, napravljeni su samo kako bi se izvukao novac iz blagajne kluba iz Maksimirske. Zdravko Mamić na sudu je tvrdio da su ugovori o podjeli obeštećenja postojali i ranije, a kasnije su samo ispravljeni kako bi se porez na njih uplaćivao u Hrvatskoj.

Modrić i Lovren malo su se zapetljali u objašnjavanju na sudu, a vrhunac su bile bilješke Mamićeve obrane iz kojih je bilo jasno kako je Lovren pripreman za svjedočenje. Modrić je najprije u USKOK-u potvrdio da je nakon odlaska iz Dinama potpisao kako nema više potraživanja od kluba.

“Negdje krajem travnja 2008. dogovoren je moj transfer iz NK Dinama u Tottenham. Iznos transfera bio je 21 milijun eura, s time da je cjelokupan iznos transfera temeljem ugovora između NK Dinama i Tottenhama pripao Dinamu, a isplate od strane Tottenhama su vršene u više rata. Prije odlaska u Tottenham potpisao sam zapisnik o raskidu ugovora s NK Dinamom, u kojem je navedeno kako ja nemam više nikakvih materijalnih i financijskih potraživanja prema Dinamu.

Budući sam u to vrijeme bio presretan što odlazim u novi klub i u najbolju nogometnu ligu na svijetu, a uzimajući u obzir da sam imao bezgranično povjerenje u Zdravka Mamića, navedeni sam zapisnik temeljem njegova naloga potpisao a da nisam čitao što je u njemu navedeno”, svjedočio je u istrazi Modrić. Prisjetio se i kako je više puta s Mamićem razgovarao o tome koliko će on, s obzirom na sve što je dao za Dinamo, dobiti od transfera.

Kako se priča na sudu pokušala izokrenuti

Kada mu je na sudu predočen aneks ugovora iz srpnja 2004. godine Modrić je rekao da ga je potpisao kad je odlazio iz Dinama 2008. Na pitanje zašto je na njemu datum iz 2004., Modrić je objasnio kako je razlog tome što je po ranijem ugovoru novac iz transfera trebao ići u inozemstvo, ali je on tražio da ide u Hrvatsku.

Na aneksu iz svibnja 2005. nogometaš je također prepoznao svoj potpis, i rekao pred sudskim vijećem kako misli da je njime bila predviđena isplata transfernog obeštećenja koje mu je pripalo. “Mislim da je njime bila predviđena isplata transfernog obeštećenja koja je pripala meni, kao što je bilo potpisano i onim drugim aneksom ugovora, a koji je zamijenjen ugovorom iz 2008.”, rekao je u konfuznom svjedočenju Modrić.

Ovako je presudio Županijski sud u Osijeku

Nepravomoćnom presudom sada je ipak prihvaćeno Modrićevo prvo svjedočenje, te činjenica da je od rujna 2009. do srpnja 2012. godine po nalogu Zdravka Mamića, koji je tada bio izvršni predsjednik Dinama, iz klupske blagajne na njegov račun u Hypo Alpe Adria banci isplaćeno nešto više od 80 milijuna kuna. Nakon obračuna poreza igraču je na račun sjelo gotovo 67 milijuna kuna.

Prema Mamićevim uputama Modrić je podigao 52 milijuna kuna i predao ga izvršnom predsjedniku Dinama koji je pravo na taj novac polagao upravo na temelju lažiranog “Aneksa ugovora o profesionalnom igranju”. Mamić je, presuđeno je danas, morati tih 52 milijuna kuna nezakonite dobiti vratiti, no ne u Dinamov proračun već u državni.

Ipak, Modriću je ostalo još barem 13 milijuna kuna. Ako aneks ugovora bude na sudu proglašen ništetnim, on će morati vratiti taj novac Dinamu.

Sud je zaključio da se ista stvar dogodila i u Lovrenovom slučaju. Njemu je nezakonito isplaćeno 25,9 milijuna kuna prema lažnom aneksu. On je pak sav novac predao Zoranu Mamiću, koji ga je proslijedio u Dinamo, i zatvorio tako pozajmicu što ju je od ranije uzeo od kluba. Kako je isplatu Lovrenu Dinamo u ožujku 2011. godine realizirao uz pomoć podignutog kredita, te budući da je na isplaćen dio obeštećenja plaćen i porez, ukupna šteta za Dinamo iznosila je 35,8 milijuna kuna.

Na kraju bi ugovori mogli biti i poništeni

Ukoliko ovakva presuda postane pravomoćna, onaj tko smatra da je Dinamo oštećen, a u ovom trenutku to su pojedini članovi kluba, može tražiti poništenje tih ugovora. Formalno bi to značilo pokretanje novog postupka u kojem bi se tražilo da aneksi budu proglašeni ništetnima. Ugovori koji su protivni Ustavu i prisilnim propisima nisu valjani, a nakon poništenja ugovora svaka strana mora vratiti ono što je njima stekla.

Od početka ovog slučaja, kada je Dinamova uprava obznanila da za klub nije nastupila nikakva šteta zbog lažnih aneksa ugovora Modrića i Lovrena, provlači se pitanje kome treba biti vraćen nezakonito izvučen novac.

Prema današnjoj presudi ti će milijuni završiti u državnom proračunu jer je riječ o nezakonito stečenoj imovini. Nitko od okrivljenika nezakonitu zaradu ne može zadržati. Zato je presudom i naloženo da se Zdravku Mamiću oduzme 52 milijuna kuna, dok će Zoran Mamić ostati bez 25,9 milijuna kuna izvučenih iz Dinama. Ako pak lažni aneksi jednog dana budu doista poništeni na sudu dio novca mogao bi biti vraćen klubu. Doduše, o ostalim iznosima izvučenima iz Dinama kroz anekse drugih igrača sud tek treba raspravljati u drugom sudskom postupku pokrenutom protiv Zdravka Mamića.