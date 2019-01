Bizarna crtica iz Đakova; šef ergele kući doveo lipicanca da ga sin jaše. Siroti konj se otrgnuo i stradao pod vlakom

Jedan od lipicanaca iz Državne ergele Đakovo i Lipik stradao je ovoga tjedna od naleta vlaka na pruzi Vinkovci – Zagreb, kraj Perkovaca, petnaestak kilometara od Đakova, gdje se u mjestu Ivandvor nalazi poznata đakovačka ergela. Vijest ne bi bila osobito zanimljiva da tog konja u Strizivojnu nije dopremio Mirko Damjanović, direktor Državne ergele Đakovo i Lipik.

Prema anonimnoj dojavi (u čijem je posjedu Telegram) u subotu 22. prosinca u Strizivojni, gdje Damjanović živi, pred njegovom rodnom kućom zaustavio se službeni automobil i iz prikolice je, uz pomoć dvojice muškaraca, konj smješten u dvorište spomenute kuće. Prema kazivanju mještana, Damjanović je doveo konja kako bi tijekom božićno-novogodišnjeg školskog raspusta, konja mogao jahati njegov maloljetni sin.

Kod šefa ergele pokušali smo doznati što se dogodilo

Sredinom ovoga tjedna, kako smo saznali, Damjanovićev je sin jahao konja lipicanca, vlasništvo Državne ergele, no u jednom trenutku pao je s konja. Konj se dao u bijeg i istrčao na dvotračnu prugu Vinkovci – Zagreb, koja prilazi tih do sela, te podletio pod vlak koji ga je na mjestu usmrtio. Informaciju koja se proširila Strizivojnom pokušali smo provjeriti kod direktora Državne ergele Đakovo i Lipik, pa smo Damjanovića nazvali danas ujutro i upitali je li točno da je konj, u vlasništvu Države ergele, stradao pod kotačima vlaka.

Damjanović je počeo napadački: “Zašto Telegram nije zvao kada smo imali predivan Božićni bal na kojem je bilo 1.700 ljudi i na kojem je sudjelovalo naših 50 konja? Zašto tada niste zvali? Zašto Telegram to nije zanimalo?” Ponovili smo pitanje, no Damjanović je opet nastavio o božićnom balu.

Subota je pa gospodin danas, kako kaže, naprosto ne radi

Pokušali smo ga zamoliti da ostavi bal i kaže nam je li točno da je jedan konj iz Državne ergele stradao pod vlakom nedaleko Strizivojne? “Sve je pod kontrolom”, odgovorio je sad već iživcirani Damjanović.

Na pitanje kako misli da je sve pod kontrolom, ako je jednog konja iz Državne ergele pogazio vlak, kaže nam ovako: “Čujte, danas je subota, ja danas ne radim”. Nakon što smo se složili s njim da je danas subota i zamolili ga još jednom da nam odgovori na pitanje što se dogodilo s konjem, gospodin kaže: “Nikakve ja informacije ne mogu davati bez Ministarstava poljoprivrede. Doviđenja.” Nakon toga prekinuo je razgovor.

Tvrdi da je konj unajmljen, ali o tome nema evidencije

Prema izjavama mještana, Damjanović je objašnjavao kako u dovođenju konja iz ergele u Ivandvoru, 15-ak kilometara udaljenijom Strizivojne gdje on živi, nema ništa neobičnog jer je konja unajmio. No, ukoliko je to i točno, dvije su stvar nejasne: zašto na web stranici Državne ergele Đakovo i Lipik nema podatka da je konj unajmljen.

Ondje se naime nalazi popis svih unajmljenih konja i u subotu ujutro ondje se nalazilo ukupno 11 imena osoba koje su zakupile nekog konja u Državnoj ergeli. Na tom popisu nema Damjanovića. Drugo: ako je Damjanović konja iznajmio samom sebi ili nekom članu svoje obitelji, bi li se našao u sukobu interesa, s obzirom na to da je direktor Države ergele?

Damjanovićev izbor bio je popraćen priličnom aferom

Sve to namjeravali smo ga pitati, no on je prekinuo razgovor, jer subotom, kako je rekao – ne radi. Pitanje je, također, imali li Damjanovićev sin položen jahački ispit, koji se može položiti i u Konjičkom klubu koji djeluje u sastavu Državne ergele. No subotom je neradni dan, pa taj podatak nismo uspjeli provjeriti.

Inače, Mirko Damjanović, po struci veterinar, za direktora Đakovačke ergela, kojoj je pripojena i ona u Lipiku, izabran je 5. lipnja 2017. godine. Njegov izbor bio je popraćen popriličnom aferom: na natječaj se, pored Damjanovića (koje se neposredno prije toga, kako smo neslužbeno saznali, učlanio u HDZ), javio i dotadašnji direktor ergele, Varaždinac Nidela Korabija.

Što će na sve reći ministar poljoprivrede Tolušić?

Riječ je o iznimnom stručnjaku koji je direktor Ergele bio pet godina i koji je prvi Hrvat ikada izabran za glavnog tajnika Svjetske organizacije za uzgoj lipicanaca (LIF). Iako s takvim referencama Korabija nije ponovno izabran, već je na čelo Državne ergele Đakovo i Lipik (osnivač ergele je Republike Hrvatska), izabran Damjanović.

U upravnom vijeću koje je odlučilo o izboru Damjanovića sjedili su uz Damira Agića, pomoćnika ministra poljoprivrede i Željko Vuković, Josip Tomičić i Jozo Miličević. Nakon Damjanovićevog izbora u medijima su s mogli naći komentari kako će sada Državnu ergelu umjesto stručnjaka voditi pet HDZ-ovaca.

Bit će zanimljivo čuti kako će ministar poljoprivrede Tomislava Tolušića prokomentirati još jedan skandalu svom resoru. No s obzirom na to da je subota, odgovor prije ponedjeljak vjerojatno nećemo dobiti.