U Zagrebu se nije moguće samoinicijativno testirati na prisutnost koronavirusa koji hara Kinom i ubrzano se širi ostatkom svijeta, kazao je za Telegram hrvatski državljanin koji se nedavno vratio iz Kine. Naš sugovornik danas je na nekoliko adresa pokušao otkriti je li zaražen, ali nije uspio pronaći medicinsku ustanovu koja bi ga pristala testirati na virus od kojeg je dosad umrlo 259 ljudi, a zaraženo ih je 11 000. Ekstenzivno nam je opisao svoje pokušaje da se probije kroz hrvatski zdravstveni sustav, ali zamolio nas je da ne otkrivamo njegov identitet budući da će zbog poslovnih obveza i dalje putovati u Kinu.

„Proteklih šest mjeseci živio sam na jugu Kine, u regiji Guangdong“, priča naš sugovornik. „U Kini je situacija prilično kaotična. Informacije koje se mogu dobiti kontradiktorne su, ali vidi se da među ljudima postoji svijest o tome da traje zaraza. Gradovi su prazni. Ljudi se zadržavaju u domovima, a oni koji su uoči Kineske nove godine otišli na selo, tamo su i ostali. Sustav se prilagodio takvim okolnostima pa je odgođen početak novog polugodišta u školama i semestra na sveučilištima. Osim toga, u nekim dijelovima zemlje uvedena je potpuna zabrana rada“, objašnjava Telegramov sugovornik.

Neuspjeh za neuspjehom

U Zagreb je stigao prije osam dana. Putovao je avionom iz Hong Konga, preko Dohe u Kataru. „Tada još nije bilo izvanrednih mjera nigdje u Europi, osim u Italiji i Francuskoj. Bez problema sam se ukrcao u avion, a u Zagrebu me nitko ništa nije pitao kada sam se iskrcao“, kaže. U Kini nije imao nikakvih kontakata s bilo kim kod koga je otkrivena prisutnost virusa pa ni on nema razloga vjerovati da je zaražen. No, svejedno se htio testirati zbog izvanrednih okolnosti s kojima se susreo na radnom mjestu. Ne možemo napisati o čemu se radi jer bi to moglo otkriti identitet našeg sugovornika, ali pojavila se situacija zbog koje mora biti potpuno siguran da nije nositelj zaraze.

Jutros je nazvao Kliniku za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević i zatražio testiranje na prisutnost koronavirusa. Objasnio je situaciju u kojoj se nalazi i kazao da nema simptome, ali želi da ga pregledaju. „Rekli su mi da nemaju kvalificiranog osoblja koje bi me moglo testirati, ili mi uopće dati odgovor je li kod njih moguće obaviti testiranje. Preporučili su mi da zovem bilo koju Hitnu u Zagrebu“. Nakon što je odbijen na Klinici za infektivne bolesti, naš se sugovornik obratio Klinici za traumatologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Tamo nije prošao ništa bolje nego na prethodnoj adresi. „Oni su mi rekli da me ne mogu testirati i da ne znaju tko može. Preporučili su mi da zovem Hitnu pomoć i pitam tamo“, kaže.

Nema dovoljno testova

Kada je prema uputama koje je dobio iz Draškovićeve nazvao Hitnu pomoć na broj 112, naš sugovornik je spojen sa službom za informacije. Tamo je dobio odgovor da Hitna nema nikakvih informacija o tome gdje se može testirati na prisutnost koronavirusa. „Oni su mi rekli da nazovem Nastavni zavod za javno zdravstvo ,,Dr. Andrija Štampar“. Zvao sam nekoliko puta, na broj koji je moguće naći na internetu, ali telefon je isključen, pretpostavljam zato što je subota”, priča nam. Naš sugovornik nije bio spreman odustati ni nakon četiri neuspjeha pa je preko privatnih kanala došao do broja dežurne osobe u Klinici za infektivne bolesti Dr. Fran Mihaljević.

Tamo je konačno dobio odgovor na pitanje gdje se može testirati, ali ne i poziv na testiranje. „Rekli su mi da me ne mogu provjeriti za koronavirus ako nemam simptome. Objasnili su da je tako zbog toga što nemaju dovoljno kompleta za testiranje. Testiraju samo ljude sa simptomima, i to jedino one koji su došli iz provincije Hubei, centra zaraze“, kaže nam sugovornik.

I Telegram je pokušao doznati gdje se možemo testirati

Proteklih dana i Telegramovi novinari pokušali su doznati može li se i gdje testirati na koronavirus, no bili smo podjednako neuspješni kao i naš sugovornik. Jučer smo na dvije adrese poslali upite tražeći informacije o toj mogućnosti, budući da smo neslužbeno čuli kako testiranje na prisutnost koronavirusa naprosto nije moguće. Odgovor iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo stigao nam je relativno brzo. Napisali su nam da ne mogu odgovoriti na naša pitanja i preporučili su da se javimo Klinici Fran Mihaljević, koja „jedina provodi testiranje na novi koronavirus“.

To smo učinili jučer malo prije podneva, ali odgovor do danas nije stigao. Kada smo prije pisanja ovog teksta nazvali Kliniku da ponovimo upit, rečeno nam je kako se nikakvom odgovoru ne možemo nadati jer danas rade samo hitne službe. Dakle, na temelju svega što smo saznali možemo zaključiti kako se u Zagrebu nije moguće testirati na novi koronavirus, osim ako sa simptomima niste stigli iz samog epicentra zaraze. A ako je slučajno neradni dan, vrlo je teško dobiti bilo kakvu informaciju.

Ministar i HZJZ uvjeravaju da je zasad sve okej

Hrvatski zavod za javno zdravstvo ranije danas priopćio je da u Hrvatskoj trenutno nema oboljelih od koronavirusa, u Europskoj uniji su 22 oboljele osobe, a u svijetu ih je 11.955, dok je 259 ljudi umrlo u Kini. HZJZ je najavio da će svakog dana u 15 sati na svojim mrežnim stranicama objaviti najnovije podatke u vezi s koronavirusom.

Novi ministar zdravstva Vili Beroš izjavio je u subotu da mjesta za paniku od epidemije koronavirusa u Hrvatskoj zasad nema. Tvrdi i da Vlada poduzima sve adekvatne mjere kako bi se hrvatski građani primjereno zaštitili od opasnosti širenja te zaraze.

“U ovome dijelu Europe opasnost od zaraze nije velika. Naravno da ćemo, ukoliko se broj bolesnika poveća,- poduzeti adekvatne mjere. Pratit ćemo situaciju, pratit ćemo broj oboljelih, to nadzire epidemiološka služba”, kaže ministar Beroš.