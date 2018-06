Trg Zrinskog i Frankopana u Pleternici uskoro će promijeniti ime iz krajnje bizarnog razloga. Bit će, naime, preimenovan u Trg hrvatskih branitelja kako bi novi, središnji pleternički trg, koji se upravo gradi, mogao nositi ime Trg bećarca i gange. U Pleternci se trenutno gradi, kako se voli podičiti gradonačelnica tog slavonskog gradića, Antonija Jozić (HDZ), prvi Trg bećarca i gange u svijetu.

Temeljni kamen za taj projekt, vrijedan više od 17 milijuna kuna, u rujnu prošle godine uz pleterničku gradonačelnicu položila je i ministrica regionalnog razvoja, Gabrijela Žalac, pohvalivši se kako 85 posto sredstava dolazi iz fondova Europske unije, te kako je Trg bećarca i gange zajednički poduhvat Pleternice i Tomislavgrada u Bosni i Hercegovini, u sklopu prekogranične suradnje.

Polaganje kamena temeljca prošle godine pretvoreno je u lokalni spektakl na kojem su bili i neizostavni Franjo Lucić, saborski zastupnik HDZ-a, poznat po slanju obnaženih selfija, te nasilni župan, Alojz Tomašević, u međuvremenu izbačen iz HDZ-a. Gradnja trga je uznapredovala, radove izvodi tvrtka Presoflex iz Požege, a kako se u Pleternici može čuti, značajan dio materijala potrebnog za gradnju isporučuje tvrtka TOFRADO trgovina u vlasništvu sina Franje Lucića.

Zašto branitelji traže da se novi trg preimenuje

Međutim, predstavnici sedam braniteljskih udruga traže da taj javni prostor u samom središtu Pleternice, kada bude završen, nosi ime Trg hrvatskih branitelja. U dopisu upućenom gradonačelnici Jozić branitelji kažu kako je činjenica da Pleternica ”nema ulicu niti trg nazvan po hrvatskim braniteljima kao niti po pojedincima koji imaju u narodu status heroja Domovinskog rata”. Zato traže da trg, koji će biti najljepši u Pleternici, dobije naziv po braniteljima.

Dio branitelja, kako su to rekli, ne žele da fondovi Europske unije uvjetuju naziv trga u njihovu gradu, te da se bećarcu može odužiti nekom drugom zgodom na nekom drugom mjestu u Pleternici. No, gradonačelnica Pleternice, Antonija Jozić, koja se često hvali izgradnjom Trga bećarca i gange uvijek napominjući da je to projekt prekogranične suradnje s Općinom Tomislavgrad, ne želi da se mijenja ime trga, već da on, kao i Muzej bećarca, postanu zaštitni znak i brend Pleternice.

Gradonačelnica nudi kompromisno rješenje

Gradonačelnica braniteljima nudi kompromisno rješenje: da trg bećarca i gange nosi naziv kako je to bilo i zamišljeno, a da branitelji dobiju svoj trg na drugom mjestu, odnosno da se sadašnji Trg Zrinskog i Frankopana preimenuje u Trg hrvatskih branitelja. Dio branitelja, kako saznajemo, takvom se njenom prijedlogu snažno protivi, pa se očekuje zanimljiva rasprava na sjednici Gradskog vijeća Pleternice kada ta točka uskoro dođe na dnevni red.

Također, dođe li do preimenovanja sadašnjeg Trga Zrinskog i Frankopana u Trg hrvatskih branitelja bit će zanimljiva i reakcija stanovnika tog dijela Pleternice koji će zbog toga morati zamijeniti osobne iskaznice i izložiti se nepotrebnom trošku.