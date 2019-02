Zadarska škola u kojoj je učenik prošlog tjedna kolegici na ruku žigosao slovo U ozbiljna je senzacija. Osim ravnatelja, Joze Dragića, koji se proslavio istupima u kojima je ovaj incident nazvao “dječjom igrom” i za sve okrivio medije i djecu s posebnim potrebama, tamo radi još jedan fin gospodin.

Mladi Zadranin Jure Zubčić danas je na Twitteru ukazao na Antu Ćozu koji radi kao vjeroučitelj u toj Ekonomsko-birotehničkoj i trgovačkoj školi. Pronašao je neke njegove objave na Facebooku koje variraju od otvoreno šovinističkih do naprosto vulgarnih.

Vjeroučitelj u statusima napada i vrijeđa političare

Kao što možete vidjeti iz njegovih statusa, koje smo niže izvukli, gospodin Ćoza, čovjek koji zadarskim učenicima predaje vjeronauk, zbilja ne voli Milorada Pupovca. Nisu mu dragi ni Anka Mrak-Taritaš, premijer Andrej Plenković i njegova vlada, psi, Dragan Čović, homoseksualci, koji su u njegovom rječniku pederi, vegetarijanci i, naravno, komunisti. Sve ove statuse koje smo izdvojili gospodin Ćoza napisao je u posljednja dva mjeseca.

Inače, kada se u medijima pojavila priča o žigosanju učenice u ovoj školi, otkriveno je kako to nije prvi incident koji se tamo dogodio. Portal 24 sata objavio je priču o zlostavljanju još jedne učenice, koju su dvije kolegice maltretirale u razredu, dok je nastavnik nezainteresirano listao imenik. Dotični nastavnik je vjeroučitelj Ante Ćoza, koji se branio time da je pokušao umirit zlostavljačice, te da ih je poslao pedagoginji. “Snimka je izrezana baš tako da se ne vidi moja reakcija. Bespravno su me snimali i još me blate. Vjerujem da je to zato što nekim ljudima ne odgovara vjeronauk u školama”, rekao je Ante Ćoza za 24 sata.

Gospodin Ćoza je, inače, na svom Facebooku stao u obranu ravnatelja, za kojeg su svi mislili da ga treba smijeniti nakon što o incidentu u svojoj školi nije obavijestio policiju ni Hitnu pomoć. Napisao je kako daje “punu podršku svom ravnatelju koji trpi uvrede, podmetanje i zlostavljanje hrvatskih medija.” Za incident je gospodin okrivio – Sotonu.