HRT je, ekskluzivno doznajemo, izgubio presudu za mobing. Dugogodišnjoj novinarki moraju platiti odštetu

Jednu od najpoznatijih ratnih reporterkih i dugogodišnju urednicu, Višnju Kamenski-Bačun na Hrvatskoj radioteleviziji godinama se šikanira i diskriminira. Utvrdio je to Općinski radni sud u Zagrebu nepravomoćnom presudom prema kojoj HRT sada mora omogućiti svojoj urednici normalan rad, te joj platiti 50 tisuća kuna odštete zbog svega što je proživjela na javnoj televiziji. Naime, postupcima nadređenih urednika, HRT je, kako stoji u presudi, ozbiljno povrijedio profesionalni ugled i dostojanstvo svoje zaposlenice.

Tužbu protiv HRT-a Višnja Kamenski-Bačun odlučila je podnijeti u prosincu 2017. godine. Tada je naime kulminiralo šikaniranje i omalovažavanje koje više nije mogla trpiti. Višnja naprosto nije dobivala nikakve zadatke. Zbog toga je, kaže, bila u nepovoljnijem položaju u odnosu na druge kolege.

Vukovarski ratni dani HRT-ove novinarke

“Jednostavno mi nisu dali raditi i to godinama”, naglašava HRT-ova veteranka koju gledatelji najviše pamte kao ratnu izvjestiteljicu iz okupiranog Vukovara. Sa sadašnjim suprugom, Srećkom Bačunom, koji joj je u ono vrijeme, kao snimatelj na HRT-u bio samo kolega, Višnja Kamenski 1. listopada otišla je u Vukovar. Mislili su odraditi posao i vratiti se. No, nakon par dana iz grada se više nije moglo izaći.

Završili su nakon toga u Borovom naselju, pa u Komercu gdje su zbog optužbi da su srpski špijuni završili i na ispitivanju. U Vukovaru je dočekala i pad grada. Jednim od posljednjih kamiona izašla je iz Vukovara, sretna što nitko nije izdao da je novinarka Hrvatske televizije. Smislila si je tada već i lažni identitet. Odlučila je reći da je iz Vukovara, a ime koje si je sama dala, upisala je na unutrašnjost čizama. Tog imena više se ne sjeća. No, nitko je nije pitao tko je. Preko Dalja stigla je do Novog Sada, prigrlivši usput jednu teško pokretnu staricu o kojoj se brinula. Kad je čula da će ih opet vratiti u Dalj, primila je tu baku ispod ruke i išetale su na glavnu ulicu. Uz pomoć crkve otišle su u Beograd, a zatim u Sarajevo iz kojeg se dokopala Zagreba. Još prašnjava stigla je u zgradu HRT-a na Prisavlju, prisjećala se svog ratnog puta.

Bolni povratak u sjedište javne televizije

No, nakon povratka u Zagreb stalno ju je pratila stigma da je prolupala, da traži svoja prava, da želi da joj se omogući da radi. Bila je tada urednica u Informativnom programu, no kako su se mijenjali urednici, ravnatelji programa i ravnatelj HRT-a dobivala je sve manje zadataka.

“Širili su o meni loše glasine. Počela sam se osjećati izlolirano. Tijekom 2013. i 2014. stalno sam slala molbe šefovima ne bi li mi riješili profesionalni status. Željela sam da to šikaniranje i mobing konačno prestanu. No nikada nisam dobila odgovor. Sve to utjecalo je i na moje zdravlje”, opisuje Višnja Kamenski-Bačun.

Novi ugovori i sve manje posla

U ožujku 2016. dobiva dodatak ugovora o radu kojim je raspoređena na poziciju Voditeljice redakcije Zagreb. Za to se založio Jozo Barišić, koji je postao ravnatelj programa HRT-a. Budući da je sjedio u sobi preko puta njezine bio je svjedok svega što je proživljavala. Vidio je da s njom nitko ne komunicira, da mlađi ljudi napreduju a njoj se ne dozvoljava raditi.

No, kada je dobila novu poziciju naišla je na svojevrsnu sabotažu. “Morala sam raditi tri posla odjednom. Osim što sam bila voditeljica redakcije, bila sam i urednica dnevne emisije, te istovremeno ispravljala najave i tekstove voditeljima emisija, a pregledavala sam i sve tekstove i predložene teme. Požalila sam se zato voditeljici Informativnog medijskog servisa Katarini Periši Čakarun. Na kraju je sve to rezultiralo infarktom, pa sam završila na višemjesečnom bolovanju.

Na posao se vraćam sredinom listopada 2017. godine. Tada mi više nisu dali ni da radim kao voditelj redakcije. Tek u ožujku 2018. dobila sam rješenje da više ne radim taj posao. Smanjena mi je i plaća, ukinuti su mi dodaci. Zdravlje mi se i dalje pogoršavalo. I još uvijek ne radim ništa”, ispričala je na sudu Višnja Kamenski-Bačun.

Ljudi s HRT-a protiv vlastite urednice

S HRT-a su sve to negirali, a Katarina Periša Čakarun tvrdila je čak da je upravo s Višnjom dogovorila nove uvjete rada nakon što se vratila s bolovanja. Potvrdila je da do 2016. Višnja Kamenski-Bačun nije dobivala radne zadatke, a sada kaže ne ide ne snimanja, već mentorira mlađe kolege.

Urednik redakcije Hrvoje Reder objašnjavao je kako je Višnji po povratku s bolovanja nudio mjesto urednika emisije, što je ona odbila uz obrazloženje da takvo radno mjesto ne postoji. Zato joj, kaže, više i nije davao nikakve zadatke. I drugi urednik, Saša Pavković svjedočio je da s Višnjom nije imao nikakvu komunikaciju.

Srećko Bačun, Višnjin suprug, prisjetio se pak kako je nebrojeno puta bio prisutan kada je Višnja molila Pavkovića za pomoć. “Zbog radne atmosfere bila je očajan, ponižena i u depresiji”, izjavio je.

Presuda radnog suda protiv HRT-a

Na kraju je sud zaključio kako je Višnja Kamenski-Bačun doista bila šikanirana. Nije dobivala radne zadatke, bila je izolirana od ostalih suradnika, bez uobičajene profesionalne i kolegijalne komunikacije. Nije joj bio omogućen ni rad ni eventualno profesionalno napredovanje.

“Time je Hrvatska radiotelevizija povrijedila Zakon o radu, odnosno dostojanstvo Višnje Kamenski Bačun kao zaposlenice”, navedeno je u presudi kojom je HRT-ovoj urednici dosuđena i odšteta. HRT uz to mora platiti i 11.250 kuna sudskih troškova.