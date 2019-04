Zbog propalog projekta izgradnje Doma za starije i nemoćne osobe na otoku Olibu, Gradu Zadru na naplatu stiže 1,6 milijuna kuna duga Zavičajnoj udruzi Sveti Nikola koja je trebala biti partner u tom projektu. Ova udruga okuplja mahom iseljenike s Oliba koji su bili spremni donirati svoj novac za gradnju na otoku. Projekt je, međutim, ostao samo na obećanjima gradskih čelnika i donatori sada žele novac natrag.

Riječ je o ideji o staračkom domu na otoku koju su ljudi s Oliba prije više od deset godina prezentirali tadašnjem gradonačelniku Zadra Živku Kolegi (HDZ). Formalizirao ju je njegov nasljednik Zvonimir Vrančić (HDZ) koji je sa Zavičajnom udrugom sklopio ugovor. Božidar Kalmeta (HDZ) imao je šansu, dok je bio na čelu grada Zadra, ovaj problem riješiti mirnim putem, odnosno van suda. Sada presuda teška više od milijun i pol kuna stiže u mandatu HDZ-ovog gradonačelnika Zadra Branka Dukića.

Nepravomoćnu presudu je ovaj tjedan donio Trgovački sud u Zadru naloživši Gradu Zadru da udruzi s Oliba podmiri nešto više od 750 tisuća kuna troškova s početka projekta koji nikada nije dovršen. S kamatama od 2010. ukupan iznos dosegao je 1,6 milijuna kuna. Može se očekivati da će predstavnici Grada uložiti žalbu na ovu odluku suda, pa bi do konačnog sudskog raspleta cifra mogla bi biti još i veća

Iseljenici s Oliba željeli su malo ulagati u otok

Ovaj slučaj počinje još 2007. kada su iseljenici s Oliba, koji mahom žive u SAD, preko lokalne udruge Zadru predložili gradnju Doma za starije i nemoćne osobe na svom otoku. Uložili su novac kako bi u partnerstvu s Gradom Zadrom realizirali projekt kojim bi i sebi osigurali starost u domovini, ali i nekoliko novih radnih mjesta na otoku.

I doista, 20. studenog 2009. Grad Zadar s udrugom potpisuje Ugovor o sufinanciranju Doma. Slijedi sastanak na kojem se dogovaraju rokovi za ishođenje lokacijske dozvole, potvrde glavnog projekta, natječaj za izgradnju i početak radova. Prema zapisniku s tog sastanka, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša Grada Zadra trebao je raspisati sve potrebne natječaje, a kako bi se proces ubrzao, Zavičajna udruga Sveti Nikola preuzela je na sebe obvezu izrade projektne dokumentacije. Sve je rađeno u koordinaciji s gradskim službama.

Napravljeno je i posebno idejno rješenje za dom

Udruga je arhitektonsko rješenje povjerila uredu AB Forum. Projekt je plaćen u tri rate – ukupno 756.711 kuna. Prezentiran je na sastanku u siječnju 2010. i jednoglasno je prihvaćen. Sve se izglednijim činio i početak gradnje.

Na sastanku 26. svibnja 2010. Grad Zadar je obećao da će u proračunu za 2011. predvidjeti sredstva za sufinanciranje izgradnje objekta. Međutim, na idućem sastanku, održanom 5. travnja 2012., tadašnji zadarski gradonačelnik Zvonimir Vrančić priznaje kako Grad Zadar nije u mogućnosti uložiti bilo što u ovaj projekt. Spominje doduše da bi se sve moglo platiti sredstvima iz EU fondova ili pak iz državnog proračuna. No, evidentno je da se početak gradnje čini sve neizvjesnijim.

Ipak, Grad Zadar sastavlja još jedan dokument. Riječ je o rješenju o građenju Doma za starije i nemoćne osobe na Olibu, kojeg 23. svibnja 2014. potpisuje tadašnji gradonačelnik Božidar Kalmeta. U njemu je još uvijek jasno naznačeno da je Grad Zadar investitor ovog projekta, iako je već tada bilo očigledno da Grad niti gradi, niti za to ima volje. Događa se to u situaciji kada je Zadarska nadbiskupija već darovala Gradu zemljište na Olibu upravo kako bi se tamo mogao graditi Dom.

Ugovor o domu na Olibu ipak se raskida

Zavičajna udruga Sveti Nikola koju vodi predsjednik Ivan Čorić u kolovozu 2017. konačno gubi strpljenje, te raskida ugovor. Tri mjeseca kasnije podnosi i tužbu protiv Grada Zadra za povrat onih 756.711 kuna koliko je plaćeno arhitektonsko rješenje.

Predstavnici Grada Zadra tvrdili su na sudu kako nisu krivi za propast projekta, te da još uvijek ima šanse da dom na Olibu bude izgrađen. Objašnjavali su kako se ugovor o zajedničkom financiranju i nije ni mogao realizirati s obzirom na to da u njemu nije bio naveden omjer troškova u kojem bi koja strana trebala sudjelovati. A kako gradnja nije ni počela, nije bilo ni troškovnika po kojem bi se to moglo izračunati. Uvjeravali su kako uopće nisu odustali od gradnje doma, te kako su se u međuvremenu rješavali imovinsko-pravni odnosi s vlasnicima zemljišta na kojem je dom trebao biti podignut.

Podsjetili su i na posljednji dokument iz 2014., odnosno na rješenje o građenju, na osnovu kojeg je projekt oslobođen pola milijuna kuna komunalnog doprinosa. Plaćen je i vodni doprinos u iznosu od oko 46 tisuća kuna. Dakle, gradske službe ipak su radile na projektu.

Izgleda da predstavnici grada nisu baš govorili istinu

No, iz Zavičajne udruge podsjećaju kako je gradnja trebala početi u travnju 2010. godine. Osim toga, Grad je preuzeo projektnu dokumentaciju što ju je udruga platila, a u proračunu za 2011. trebala su biti predviđena sredstva kojima bi se arhitektonsko rješenje platilo. Podsjećaju kako je na sastanku u prosincu 2012. gradonačelnik Vrančić jasno rekao da Grad ne može sudjelovati u financiranju doma. Sasvim je jasno da su odustali od svega, smatraju u udruzi. Napominju kako je u konačnici prevarena i Zadarska biskupija, jer je darovala zemljište na Olibu upravo za gradnju doma, a od projekta očito neće biti ništa.

“Kada smo ušli u projekt gradnje, računali smo najprije na sredstva Ministarstva socijalne skrbi, a kasnije, kada se ta mogućnost izjalovila, pokušali smo do sredstava doći preko EU fondova. Ako nam to uspije sigurno ćemo sudjelovati u gradnji. Iako nikada nije precizirano koliko bi trebao iznositi naš udio, spominjalo se oko 30 posto sredstava”, objašnjavao je na sudu bivši gradonačelnik Vrančić. Nije se, međutim, mogao sjetiti je li taj novac planiran u bilo kojem gradskom proračunu, od 2009. godine.

Sud kaže da od gradnje doma ipak neće biti niša

Pročelnik odjela za socijalnu skrb i zdravstvo u Gradu Zadru Mario Pešut pokušao je pak objasniti da je ideja o gradnji doma na Olibu došla u lošem trenutku. Jer. država je baš tada, dakle, 2009., promijenila svoj odnos prema sufinanciranju domova za umirovljenike. “Ministarstvo prometa i mora financiralo je domove u mjestu Preko na otoku Ugljanu, te mjestu Sali na Dugom Otoku, koji su i ušli u mrežu domova u Hrvatskoj. No, nakon toga sve se promijenilo, a došlo je i do ekonomske krize. Sve to zaustavilo je projekt”, bilo je njegovo opravdanje.

Ivan Čorić, predsjednik Zavičajne udruge Sveti Nikola potvrdio je na sudu da je Udruga bila ozbiljna oko ulaganja. Naime, jedan od iseljenika odmah je za to donirao sto tisuća dolara. Trebao je toliki iznos uplaćivati i svake iduće godine, do dovršetka gradnje. No kada je Udruga shvatila da projekt ne napreduje, nije željela više ništa uplaćivati. “Ipak smo AB Forumu morali platiti arhitektonsko rješenje jer su nam jednostavno ispostavili račune”, prisjetio se gospodin Čorić.

Sud je na kraju zaključio kako zapravo uopće nema mogućnosti da Grad Zadar kroz EU fondove financira gradnju ovog Doma, a ni u gradskom budžetu nema sredstava za taj projekt. Dakle, od gradnje neće biti ništa, pa Zadar sada mora Zavičajnoj udruzi Sveti Nikola vratiti 756.711 kuna koliko je stajalo arhitektonsko rješenje. S kamatama od 2010. taj se iznos popeo na 1,6 milijuna kuna.