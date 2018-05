Jedna je tvrtka kuharici u dvije godine dala 36 ugovora o radu na određeno. Sad mora platiti kaznu

Križevačka tvrtka platit će kaznu jer je dvjema zaposlenicama više od 30 puta produžila ugovor o radu na određeno vrijeme. Nepravomoćnu presudu, kojom je tvrtka KTC d.d. kažnjena s 40 tisuća kuna, a njezina izvršna direktorica za ugostiteljstvo Irena Tukša s četiri tisuće kuna novčane kazne, donio je nedavno Prekršajni sud u Bjelovaru. Doznali smo detalje postupka što je pokrenut na osnovu optužnog prijedloga varaždinske inspekcije.

Inspektori su u nadzor u restoran u Krapini došli u srpnju 2016. godine te zatekli tri radnice zaposlene na određeno vrijeme – konobaricu i dvije pomoćne kuharice. Ukupno je u krapinskom restoranu radilo troje zaposlenih na neodređeno te petero onih koji su imali ugovore o radu na određeno vrijeme.

Ugovori na određeno vrijeme

Jedna konobarica je imala ugovor o radu na određeno vrijeme i to od sredine lipnja do sredine prosinca 2016. Njezina kolegica koja je radila u kuhinji, zbog privremenog povećanja posla također je zaposlena na određeno. Međutim, ugovore s njom direktorica KTC-a sklapala je 36 puta – od sredine veljače 2014. do kraja rujna 2016.

I druga pomoćna kuharica nije dobila stalni posao, već je od početka svibnja 2014. do kraja rujna 2016. 32 puta zaposlena na određeno.

Zapošljavali ih na određeno svaki mjesec

Evo kako je to u stvarnosti izgledalo. Pomoćna kuharica zaposlena je 10. ožujka 2014., pa ponovno 1. travnja, pa 1. svibnja i tako sve do rujna te godine. Onda je novi ugovor o radu na određeno dobila 20. listopada, pa 17. studenog, pa 1. prosinca, te 13. prosinca 2014.

Uslijedili su novi ugovori svakih 15 ili 30 dana i tijekom 2015. godine. Svi ugovori bili su sklopljeni za obavljanje poslova pomoćnog kuhara u restoranu u Krapini.

Direktorica je,naravno, imala drugačiji ugovor

Druga pomoćna kuharica prošla je slično. I s njom je Irena Tukša potpisivala ugovore o radu na određeno vrijeme zbog povećanog obima posla. Svaki mjesec novi ugovor. Sud je utvrdio da je direktorica Tukša imala u KTC-u ugovor na neodređeno vrijeme još od 2009. godine.

Iz KTC-a su na sudu negirali krivnju tvrdeći da ugovor o radu na određeno vrijeme s pomoćnim kuharicama nije sklapan duže od tri godine kao što to brani Zakon o radu. Evidentno, rad na određeno trajao je kraće od dvije godine.

Evo u čemu je problem s ovakvim ugovorima

Međutim, inspekcija je KTC prijavila za kršenje zakonske odredbe prema kojoj poslodavac s istim radnikom smije sklopiti uzastopni ugovor o radu na određeno vrijeme samo ako za to postoji objektivan razlog. Taj poseban razlog mora u ugovoru biti i naveden.

“Povećanje obima posla objektivan je razloga koji smo i naveli”, tvrdila je predstavnica KTC-a na sudu, što je potvrdila i sama direktorica Tukša. Uvjeravala je sud kako radnice koje su imale sklopljene ugovore o radu na određeno vrijeme nisu ni na koji način bile u nepovoljnijem položaju od ostalih zaposlenika.

Presuda Prekršajnog suda u Bjelovaru

Ipak, sud je utvrdio da sklapanje ugovora o radu na određeno tijekom dvije godine i više ne predstavlja privremeni obim povećanja posla kako to predviđa Zakon o radu. Zato su ovakvi ugovori bili potpisivani na štetu radnica te je KTC u konačnici kažnjen. Zakonom je za tvrtke predviđena kazna od 31-60 tisuća kuna, a ova od 40 tisuća po mišljenju suda primjerena je KTC-ovom prekršaju, kao i činjenici da je ista firma i ranije već višestruko prekršajno kažnjavana.

Napomenimo još na kraju da su obje pomoćne radnice naknadno ipak zaposlene na neodređeno.