Čak 300 tisuća kuna odštete i sudskih troškova država će morati platiti Ivici Kaznačiću, ratnom veteranu, jednom od čelnika HSP-a Dubrovačkog primorja i šefu poslovnice Euroherca u Metkoviću, koji je bio uhićen u listopadu 2012. pod optužbom za financijske malverzacije. Nikakva krivnja, međutim, nije mu dokazana.

Rijetka je ovo sudska odluka prema kojoj će Republika Hrvatska morati jednom bivšem okrivljeniku osim za bespotrebni boravak u istražnom zatvoru platiti i odštetu zbog jamčevine što ju je morao dati kako bi se u kasnijem dijelu procesa branio sa slobode.

Uhićenje nakon Jambine prijave

Kaznačić je u istražnom zatvoru završio nakon što je policija njega i njegovog tadašnjeg stranačkog kolegu Ivicu Volarevića, te javnog bilježnika Vladu Nikolića uhitila na osnovu kaznene prijave koju je podnio Stipe Gabrić Jambo, nekoć moćni gradonačelnik Metkovića. Tada se spekuliralo da je Jambo to učinio jer su mu Kaznačić i Volarević bili politička oporba, te su javno upozoravali na njegov vlastiti kriminal.

No, policija je ipak osumnjičenu trojku uhitila, a USKOK je protiv njih otvorio istragu. Sumnjalo se tada da su Volarević, Kaznačić i Nikolić od Jamba tražili novac na temelju krivotvorene pozajmice. Osim toga, od 2006. do 2012. koristili su lažnu dokumentaciju kako bi stekli i vlasništvo nad nekim nekretninama. Javni bilježnik sve te krivotvorene dokumente uredno je ovjeravao.

Istraga, pritvaranje, jamstvo…

Na zahtjev USKOK-a sudac istrage Županijskog suda u Zagrebu, odmah nakon uhićenja, određuje im istražni zatvor. Klasična procedura na početku svake istrage, reklo bi se. No, sada će taj automatizam stajati državu 300 tisuća kuna, ako presuda koju je u Kaznačićevom slučaju nedavno donio Općinski sud u Dubrovniku postane pravomoćna. Utvrđeno je, dakle, da država Kaznačiću, protiv kojeg je postupak u konačnici obustavljen a on je ipak neko vrijeme bio u Remetincu, mora platiti golemu odštetu.

Kaznačić je u istražnom zatvoru bio 61 dan. Uhićen je u listopadu 2012., a krajem prosinca sud prihvaća jamčevinu od 2,8 milijuna kuna kako bi bio pušten da se brani sa slobode. Za jamčevinu mu prijatelj daje stan u Zagrebu. No, to nije bilo dovoljno. Zato zalažu još i nekretninu u vlasništvu tvrtke Autoslavonija. Dogovor s prijateljem Kaznačić je morao platiti, 4.200 kuna, za svaki mjesec koji su nekretnine bile pod blokadom.

‘To je sve bila namještaljka’

Proći će sve do siječnja 2015. dok USKOK nije odsustao od istrage protiv Kaznačića. Naime, grafološkim vještačenjem utvrđeno je da je spornu dokumentaciju s kojom se njega povezivalo ustvari potpisala Jambina supruga, Grozdana Gabrić.

“Bila je to namještaljka. Odmah se moglo provjeriti je li ugovor krivotvoren ili nije. Umjesto toga ja sam kao najveći kriminalac odveden u Remetinec. Tamo sam bio zatvoren s još pet kriminalaca. Najprije sam nudio jamstvo od 1,4 milijuna kuna, odnosno stan od svog prijatelja, no to nije bilo dovoljno. Morao sam založiti još jednu nekretninu, stan u Osijeku. Tek tada mi je dopušteno da se branim sa slobode. I kada sam pušten nisam smio napuštati prebivalište. Morao sam za sve tražiti dozvolu suca istrage. Tako nisam mogao ni do brata u Dubrovnik. Nisam mogao voditi ni svoje dijete u bolnicu kad je slomilo ruku.

Je li USKOK pogriješio?

Posebno me pogodilo što su me uhitili na dan kada sam u Domovinskom ratu ostao bez petorice suboraca. Naš je brod potopljen kod Šipana. Ja sam se spasio plivajući osam sati do Dola”, ispričao je na sudu Kaznačić prisjećajući se kako su mediji pratili njegovo uhićenje. Tvrdio je čak da je Jambo platio novinarima da ga snimaju.

On je odmah na početku istrage tražio vještačenje dokumentacije, uvjeren da nije kriv. No, to je učinjeno tek nakon dvije godine. I dokazano je da je njegov ugovor vjerodostojan.

Tijekom postupka vještak psihijatar potvrdio je koliko je Kaznačiću teško palo uhićenje i boravak u pritvoru. Sud je zato njegovu tužbu prihvatio. Zaključeno je kako mu država zbog svega mora namiriti štetu. Iznos od 150 tisuća kuna dosuđen mu je zbog povrede osobnosti bespotrebnim pritvaranjem, a još 121 tisuću kuna iznosi naknada što ju je Kaznačić plaćao prijatelju koji je založio nekretnine kao jamstvo za njegovo puštanje iz istražnog zatvora. Tu je i 31 tisuća sudskih troškova.