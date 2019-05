Osim sutkinje Fazlagić, još jedan bjegunac iz BiH mirno živi u RH. Pričali smo s njim i kaže da ga nitko ne traži

Nakon što se pojavila teza da bi Zdravko Mamić mogao biti izručen iz BiH u zamjenu za sutkinju Lejlu Fazlagić koja se skriva u Hrvatskoj, provjerili smo koliko zapravo ima slučajeva u kojima bi se mogao primijeniti Ugovor o izručenju između Hrvatske i BiH. Prema tom Ugovoru dvije zemlje mogu izručivati vlastite državljane okrivljene za određena kaznena djela počinjena nakon 2012. godine.

Jučer je hrvatski ministar pravosuđa Dražen Božnjaković potvrdio kako su dvije zemlje oprema ovom ugovoru, koji omogućuje izručenje vlastitih državljana, tražile svega četiri osobe. Dvije ih od Hrvatske traži BiH, dok je Hrvatska dvije osoba tražila od BiH. Ministar imena nije spominjao.

Telegam je iz više izvora dobio potvrdu da se uz slučajeve Mamića i sutkinje Fazlagić, radi o još dva slučaja koji se manje spominju u javnosti. Tako je Hrvatska od BiH prema Ugovoru o izručenju tražila predaju osumnjičenika za zlouporabu droge, jer se radilo o kaznenom djelu organiziranog kriminala počinjenom nakon 2015. godine. Dva ključna uvjeta za primjenu ovog sporazuma su upravo to da kazneno djelo bude počinjenon nakon 2012. kada je Ugovor o izručenju počeo vrijediti, te da djelo koje se traženoj osobi stavlja na teret bude navedeno na popisu kaznenih djela za koja se ugovor primjenjuje.

Ovaj traženi bjegunac koji je imao bosansko-hercegovačko i hrvatsko državljanstvo, pa je pred optužbama tužiteljstva u Splitu pobjegao u BiH, u međuvremenu je preminuo. Postupak je nakon toga automatski obustavljen.

Bjegunac ih BiH mirno živi u Opatiji

Još uvijek aktualan je slučaj Faruka Balijagića, tuzlanskog odvjetnika, koji je 2016. iz BiH, gdje je protiv njega bio pokrenut kazneni postupak, otišao u Hrvatsku. Bosansko-hercegovačke vlasti kažu da je pobjegao, te su za njim raspisale tjeralicu. On kaže da je u Hrvatsku došao na liječenje.

Gospodina Balijagića Telegram je pronašao u Opatiji gdje živi od trenutka kada je napustio Tuzlu. Rekao nam je kako ga ni hrvatska policija ni Ministarstvo pravosuđa ništa ne pitaju, niti je pokušano njegovo izručenje BiH.

Kratko nam je opisao što se događalo u BiH uoči njegovog uhićenja 2015. godine. Najprije su se, kaže nam, na meti nepoznatih počinitelja našli njegova kuća, automobil i ured. U ured mu je bačena eksplozivna naprava, a nedugo nakon toga on i njegov sin su uhićeni.

Optužbe protiv Faruka Balijagića

Prema sumnjama tužiteljstva, otac i sin su zajedno su nagovarali dvojicu dilera da likvidiraju navodnog vođu svoje narko-bande. Balijagić te optužbe negira, naziva ih bizarnima, no njegovom sinu još uvijek se u BiH sudi za to nedjelo. Nedavno je započeo ponovljeni postupak.

“Mene su zatvorili iako mi je zdravstveno stanje bilo loše. Dok sam bio u pritvoru organizirali su mi operativni zahvat tijekom kojeg sam bio vezan. Kako na kraju nije bilo uvjeta da me se drži u zatvoru, jer je to bilo opasno za moj život, jedan sudac, inače po nacionalnosti Hrvat, pustio me da se branim sa slobode. Taj sudac je bio kasnije izložen brojnim pritiscima političkog Sarajeva, jer su me silno željeli ponovno vidjeti u zatvoru”, govori nam Balijagić.

Hrvatska ne uvjetuje BiH izručenje

Nakon što je, uz obrazloženje da ide na liječenje, došao u Hrvatsku, tražio je od Državnog odvjetništva RH da preuzme kazneni progon što se protiv njega vodio u BiH i provede ga u Hrvatskoj. To, međutim, nije učinjeno. On i dalje živi u Opatiji.

Ministar Bošnjaković, koji jučer nije govorio o konkretnim slučajevima, uvjerava kako niti jedno izručenje vlastitih državljana s Hrvatske strane neće biti uvjetovano odlukom bosansko-hercegovačkih vlasti da udovolje hrvatskom zahtjevu za izručenjem. Svaki slučaj je zaseban i ne može se generalizirati, uvjerava ministar Bošnjaković.

On tako negira da bi izručenje odbjegle sutkinje Lejle Fazlagić koju BiH od Hrvatske traži zbog sumnji u zlouporabu položaja, krivotvorenje isprava, prijevaru, te pranje novca. Konkretno, tereti ju se da je sama sebi dodijelila raspravu o pravu vlasništva nad jednom nekretninom. Na kraju je s lažnom punomoći nekretninu upisala na ime svog oca, čija je pak ona nasljednica. Međunarodna tjeralica za njom je raspisana od 2016., a ona, koristeći i hrvatsko državljanstvo, mirno živi u Hrvatskoj. Njezino izručenje ministar Bošnjaković još nije potpisao.

Još nije pokrenuta procedura izručenja Mamića

BiH je jednom odbila izručiti Hrvatskoj Zdravka Mamića upravo zato jer ima državljanstvo te zemlje. Sada će se hrvatsko pravosuđe pozivati na Ugovor o izručenju, no rješenje kojim je Mamiću određen istražni zatvor što je preduvjet za raspisivanje tjeralice još nije pravomoćno. Jučer je tek određeno da će drugi proces protiv Mamića i suoptuženih voditi sutkinja osječkog Županijskog suda Azra Salitrežić. Ona će, nakon zaprimanja predmeta, Ministarstvu pravosuđa dostaviti potvrđenu optužnicu i rješenje o istražnom zatvoru radi pokretanja postupka Mamićeva izručenja iz BiH, izvijestio je sud u petak.