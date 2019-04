Kako je MORH zbog blesave nepažnje ostao bez milijun kuna vrijednog dijela elitne vile na Pantovčaku

Vilu na Pantovčaku 258 Ministarstvo obrane RH još je 1995. kupilo kako iz nje nitko ne bi ugrožavao sigurnost tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana. No, kako proizlazi iz nedavno objavljene nepravomoćne presude, država tvrdi da ih je prava vlasnica vile, sada već pokojna Savka Čović, izigrala jer je zemljište uz vilu prodala još jednom. Kupila ju je obitelj poduzetnika Petra Pripuza.

Nakon što su, godinama kasnije, u MORH-u shvatili da nisu vlasnici cijele nekretnine na Pantovčaku, iako su ju uredno platili, zatražili su od gospođe Čović naknadu štete. U pitanju je 1,2 milijuna kuna, s kamatama od 2008. godine. Tu štetu MORH već godinama bezuspješno pokušava namiriti. Nedavno su izgubili još jedan sudski spor u kojem tvrde da ih je gospođa Čović ponovno prevarila.

Različiti podaci u raznim sudskim spisima

Kontroverze oko vile na Pantovčaku traju već godinama. Savka Čović u jednom od ranijih sudskih procesa koji je vodila upravo zbog pisanja o spornoj vili, izjavila je kako je tu kuću kupila 1964. godine. Kazala je kako ju je 1992. prodala izvjesnom Zdenku R.

No, iz posljednje presude suda u Samoboru proizlazi nešto posve drugo. Taj sud utvrdio je, naime, da je Savka Čović nekretninu Ministarstvu obrane Republike Hrvatske prodala kasnije, tek 4. prosinca 1995. godine. Prema ugovoru, prodala je nedovršeni objekt s vrtom. MORH je za to platio nešto manje od 5,2 milijuna kuna. Novac je, također prema ugovoru, isplaćen Ivanu Balentu, Hrvoju Peziću i Zdenku Rebaru.

Zanimljivo je, međutim, kako Hrvoje Balent, bivši suprug Ive Todorić, Hrvoje Pezić, osnivač HOK osiguranja te Ivan Jazbec iz Jadranova još uvijek imaju zabilježene terete na dijelovima vile. U pitanju su zabilježbe stavljene na nekretninu na osnovu ugovora o pozajmicama i kreditima na iznose od 280 do 540 tisuća njemačkih maraka. Moguće je da su taj novac posudili gospođi Čović ili joj jamčili za kredite te su, kako bi osigurali povrat sredstava, stavili zabilježbe na njezin tadašnji dom.

Tko je sve boravio u vili na Pantovčaku?

Nakon što je vila, negdje 1997., tad, u vlasništvu MORH-a, konačno renovirana u nju je smještena Zaklada Za djecu Hrvatske koju je vodila supruga tadašnjeg predsjednika Ankica Tuđman. Zaklada se tamo nalazila do početka 2000-ih kada su se u javnosti pojavile informacije da se prostor u vili koristi nezakonito. Naime, u MORH-u baš nigdje nisu mogli pronaći bilo kakav ugovor iz kojeg bi bilo vidljivo na koji je način reguliran odnos te državne institucije sa Zakladom. Zakladi zato država ubrzo pronalazi novu lokaciju.

MORH tada, na upite medija, nije mogao pokazati ni ugovore o korištenju preostalih dijelova vile. U njima su se u ono vrijeme, dakle, na prijelazu stoljeća, nalazili stožer osiguranja Ureda vijeća za nacionalnu sigurnost te Odjel za odlikovanja i priznanja Ureda predsjednika. I njima je zato ubrzo pronađen novi smještaj.

Propust MORH-a doveo je do ove zbrke

Tada dolazi do novog nevjerojatnog trenutka u povijesti ove kontroverzne vile. Gospođa Savka Čović, barem prema dokumentaciji do koje je sada došao sud, 9. lipnja 2004. potpisuje Ugovor o kupoprodaji s Mirom Pripuz, suprugom poduzetnika Petra Pripuza. Tim ugovorom prodala joj je zemljište uz vilu na Pantovčaku 258, dakle istih onih oko 2000 metara kvadratnih što ih je već jednom zajedno s vilom prodala MORH-u. Obitelj Pripuz odmah se upisala u zemljišne knjige i proširila svoj posjed koji se nalazi u susjedstvu. Prema dostupnim podacima, kao vlasnik tog dijela parcele, upisan je Ante Pripuz.

To sada znači da MORH više nije vlasnik cijele nekretnine što ju je još 1995. uredno kupio i isplatio. “Nesumnjivo je, dakle, MORH kupio i platio ove nekretnine, no nije jasno iz kojeg razloga stečeno pravo vlasništva nije pravodobno, nakon isplate kupoprodajne cijene, nije proveo kroz zemljišne knjige”, napisat će nedavno sud.

Je li vila na Pantovčaku uopće upotrebljiva?

Ispostavit će se da je prodaja zemljišta oko vile na Pantovčaku Pripuzima dovela u pitanje upotrebljivost cijelog objekta. Naime, kako su nedavno ocijenili sugovornici Jutarnjeg lista, upravo nedostatak dvorišnog prostora problematičan je za korištenje nekretnine koja bi, s obzirom na lokaciju, mogla biti atraktivna i državnim institucijama i stranim predstavništvima, ali i građanima koje zanima život u elitnom dijelu Zagreba.

MORH je još u ožujku 2008. pokušao riješiti spor s gospođom Čović. No, ona se na to, tvrde, oglušila. Kako bi spriječila državu da joj uzme stan u Ilici i naplati odštetu od 1,2 milijuna kuna zbog prevare s prodajom dvorišta vile na Pantovčaku, sklopila je, stoji u najnovijoj presudi, sa svojim nasljednikom ugovor o dosmrtnom uzdržavanju. Na osnovu tog ugovora iz siječnja 2010., nakon smrti gospođe Savke Čović, upravo njezin nasljednik postao je vlasnik stana u Ilici. MORH godinu kasnije pokreće sudski spor ne bi li se domogao tog stana i naplatio si štetu, no pri tome radi novu grešku.

Država se želi riješiti vile na Pantovčaku 258

Prvu su predstavnici MORH-a napravili jer nisu na vrijeme proveli kroz zemljišne knjige kupovinu vile na Pantovčaku, a sada nisu stavili zabilježbu spora na stan gospođe Čović u Ilici. Ta nekretnina je, tako, postala vlasništvo nasljednika. On je u međuvremenu stan prodao dalje. Iako je MORH pokušao dokazati da je Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju bio sklopljen samo kako bi se izbjeglo plaćanje odštete za dio nekretnine na Pantovčaku, to mu nije uspjelo.

Ako sud i donese presudu u korist države u procesu u kojem se izravno traži odšteta zbog preprodaje vrta kraj vile, nije izvjesno od koga će taj iznos biti naplaćen, budući da je gospođa Čović preminula, a nasljednik se riješio onoga što mu je ugovorom ostavila. Pitanje je i što će biti s vilom koja se posljednjih pet-šest godina uopće ne koristi.

Ministarstvo državne imovine odlučilo ju je prodati pa ju je lani u rujnu oglasilo na dražbi. Iz ponude je jasno kako se prodaje kuća s tek manjim dijelom dvorišta, dok zemljište koje je gospođa Čović preprodala Pripuzima nije više dio te cijele nekretnine. Vrijednost vile procijenjena je na nešto manje od 18,2 milijuna kuna, no za sada nitko za nju nije zainteresiran.