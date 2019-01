Telegram je još u srijedu, 16. siječnja raspolagao informacijom koja, ako je točna, predstavlja ”smoking gun”, nepobitni dokaz, da je ministar obrane Damir Krstičević najkasnije 25. siječnja prošle godine, morao znati za postojanje non-papera kojim je američka strana jasno upozorila Hrvatsku na nepremostive probleme oko isporuke Hrvatskoj izraelskih modificiranih, borbenih zrakoplova F-16. Prema Telegramovoj informaciji, upravo je 25. siječnja prošle godine u Glavnom stožeru Hrvatske vojske održan sastanak s američkom stranom na kojem je zatraženo podrobno tumačenje non-papera, kao i to tko ga je konkretno sastavio, jer je u MORH-u nastala konsternacija kada je taj dokument stigao tjedan dana ranije, 18. siječnja 2018. iz Veleposlanstva SAD-a elektronskom poštom (mail je objavio portal Index) na adresu pomoćnika ministra obrane Petra Mihatova.

Ako su do sada iz MORH-a izlazili sa smiješnim i neuvjerljivim objašnjenjima, pokušavajući minorizirati značenje e-poruke poslane iz Veleposlanstva SAD-a (uz koju je 18. siječnja stigao i non-paper), tvrdeći kako na njihovu adresu stiže stotine elektroničkih poruka, činjenica da je načelnik Glavnog stožera, general Mirko Šundov, o tome bio izravno obaviješten, isključuje svaku mogućnost da to nije znao i ministar Krstičević. To je apsolutno nemoguće, jer radilo se o iznimno važnoj informaciji, koja je stigla puno prije nego što će Vlada, na preporuku Ministarstva obrane, prihvatiti izraelsku ponudu.

MORH danima nije slao odgovor. Barem ne nama

Telegram je, želeći biti posve siguran u informaciju koja Krstičevića dovodi u pat poziciju, u srijedu 16. siječnja u 14:36 poslao upit na tri adrese: kabinetu ministra Krstičevića, službi za odnose s javnošću MORH-a i Glavnom stožeru. Naše pitanje je glasilo: je li u Glavnom stožeru Hrvatske vojske 25. siječnja 2018. (ili u dane blizu tog datuma) održan sastanak s američkom stranom vezano uz tzv. non-paper kojim su SAD upozorile Hrvatsku na probleme vezane uz nabavku izraelskih borbenih zrakoplova F-16?

Cijelog sljedećeg dana, u četvrtak 17. siječnja, iz MORH-a nije stizao nikakav odgovor, pa smo u 18:41, kada je bilo jasno da odgovor toga dana više neće stići, poslali požurnicu s istim pitanjem. Odgovor smo, međutim dobili u Jutarnjem listu, kojem je, za razliku od Telegrama, odgovor poslan ranije! Nevjerojatno je da su u MORH- u odlučili jednom mediju dati istu informaciju ranije, koja je usput, s obzirom na značenje te informacije, neobjašnjivo gurnuta tek na 5. stranicu tiskanog izdanja, bez najave na naslovnici, a do objave ovog teksta u 12.45, priča nije objavljena na portalu Jutarnjeg. Telegramu je iz MORH-a odgovor stigao tek u petak izjutra u 8:16, kada se Jutarnji list već prodavao na kioscima.

Odgovor MORH-a, kad je napokon stigao

Odgovor MORH-a Jutarnjem, pritom, identičan je onom koji je stigao i Telegramu, ali dan kasnije. Prenosimo ga u cijelosti: ”Sastanci sa strateškim partnerom Republike Hrvatske Sjedinjenim Američkim Državama održavaju se redovito u sklopu bilateralne obrambene suradnje. Također, kao što je već komunicirano ističemo da je tijekom postupka bilo puno međusobne komunikacije i niz sastanaka sa strateškim partnerima. Naravno da je na tim sastancima između ostaloga aktualizirana i tema izdavanja TPT kao značajnog dokumenta.

Zbog odgovornosti prema ovako značajnom projektu odradili smo niz dodatnih konzultacija i s američkom i izraelskom stranom. Nakon evaluacije i validacije i na temelju službenih dokumenata ponuda države Izrael je odabrana kao pravovaljana i najkvalitetnija. Odabir bilo koje druge ponude, a ne one pravovaljane koja je procijenjena kao najkvalitetnija bilo bi u tome trenutku suprotno interesima RH. Država Izrael je kao odabrani ponuditelj priložila je i službeno pred odobrenje zemlje proizvođača, (istovjetno onome koje je priložila i Grčka) te se obvezala ishoditi i konačno odobrenje za transfer tehnologije prije potpisa ugovora.

Kao što vam je poznato, Izrael nas je službeno izvijestio da suprotno preuzetoj odgovornosti nažalost, ne može ishoditi odgovarajuće odobrenje Sjedinjenih Američkih Država za isporuku izraelskih aviona F-16 Barak Republici Hrvatskoj. Predstavnici Izraela su u Zagrebu jasno napomenuli da za ne postoji odgovornost hrvatske strane. Zbog toga je i Hrvatska poništila odluku o odabiru države Izrael kao najkvalitetnijeg ponuđača. Zaključno ističemo kako je ovaj proces za MORH završen”, stoji u odgovoru MORH-a, koji je ponavljamo, na isto pitanje, drugom mediju, dostavljen dan ranije. Zašto i kako je to moguće kada zakon jamči pravo na jednak pristup informacijama svim medijima?

Najozbiljniji dokaz da je Krstičević uporno lagao

U odgovoru MORH-a, međutim, ni jednom se riječju ne demantira da je u Glavnom stožeru održan sastanak oko non-paper, koji je u ondje, kako smo rekli, izazvao pravu konsternaciju. Odgovara se uopćeno, kao u slučaju e-poruka koje je objavio Index. Tada su iz MORH-a spominjali brojne mailove koji im stižu, a na Telegramov upit recikliraju isti odgovor, pa spominju sastanke s američkom stranom koji se redovito održavaju i tvrde kako je ”bilo puno međusobne komunikacije i niz sastanaka sa strateškim partnerima”. Očito toliko da ih sve nisu uspjeli ni zapamtiti.

Ali uz to što MORH-ova jutarnja pošta Telegramu ne daje konkretan odgovor, ona ne demantira da je 25. siječnja u Glavnom stožeru održan sastanak na kojem su Amerikanci detaljno i precizno objasnili non-paper i nagovijestili da od kupovine izraelskih vojnih zrakoplova F-16 neće biti ništa. Ako je u MORH-u upozorenje, a potom i non-paper koji je poslan e-poštom možda i završio u ”spam sandučiću”, Krstičević se ne može opravdavati da najkasnije 25. siječnja nije znao za non-paper.

Da posjetimo, dugo se vremena tvrdilo da non-paper uopće ne postoji i da ga iz državnog vrha nitko nije vidio. Ako je sastanka bilo, a MORH to ne demantira, ovo je najozbiljniji dokaz da je Krstičević uporno govorio neistinu kako bi sa sebe sprao svaku odgovornost. MORH-u smo jutros, kada smo dobili krajnje uopćen odgovor, ali u kojem nisu demantirali našu informaciju, poslali novi upit i zatražili precizan i jasan odgovor: je li 25. siječnja Glavni stožer na sastanku s američkom stranom detaljno upoznat sa sadržajem non-papera. Odgovor ćemo objaviti čim stigne.

Američki ataše osobno donio non-paper na Pantovčak?

Telegram je u srijedu 16. siječnja, u 14:27 poslao upit u Ured predsjednice Republike, Kolinde Grabar Kitarović s molbom da nam odgovore je li točna informacija s kojom smo raspolagali, to jest je li američki vojni ataše osobno u Ured predsjednice, krajem siječnja 2018. donio non-paper, isti dokument koji je poslan i MORH-u. Prema Telegramovim informacijama američka je strana taj dokument osobno uručila tadašnjem predsjedničinom savjetniku za vanjsku politiku Dariju Mihelinu, danas veleposlaniku RH u Kini.

Iz Ureda predsjednice nismo dobilo odgovor ni nakon požurnice koju smo jučer, kao i u MORH, uputili u ranim večernjim satima s obzirom na to da nam cijeloga dana nisu odgovarali. Odgovor nije stigao ni u petak u prijepodnevnim satima. Ako je točna Telegramova informacija da je krajem siječnja non-paper stigao na Pantovčak, tada su dvije stvari posebno zanimljive. Prvo: potpuno je nemoguće da predsjedničin savjetnik Mihelin ne bi obavijestio Kolindu Grabar Kitarović o tako važnom dokumentu. Da je to učinio i zaboravio ga proslijediti ili da ga je zatajio, sigurno ne bi otišao za veleposlanika u tako važnu zemlju kakva je Kina. Apsolutno je sigurno da je predsjednica o tom dokumentu morala biti obaviještena, ako ga je njen savjetnik Mihalin osobno primio od američke strane.

Ministarstvo što prije želi završiti ovu priču

Druga važna činjenica jest da su iz Ureda predsjednice tvrdili kako non-paper na Pantovčaku nikada nije zaprimljen. Valja obratiti pozornost na značenje te riječi, očito pažljivo odabrane. Zaprimljen bi značilo da je stigao službenom poštom, urudžbiran i proveden kroz prijamnu knjigu. No, ako je osobno donesen, kako je rečeno Telegramu, ne mora značiti da je i službeno zaprimljen, što međutim ne isključuje mogućnost da se na Pantovčaku za njega znalo. Šutnja iz Ureda predsjednice zato je prilično znakovita.

Zanimljiva je i zadnja rečenica iz odgovora MORH-a koji je jutros stigao Telegramu: ”Ističemo kako je ovaj proces za MORH završen”. MORH dakle po svaku cijenu želi završiti krajnje neugodnu priču o potpunom fijasku u nabavci borbenih zrakoplova i dalje ustrajavajući na tvrdnjama kako je učinjeno sve što je bilo potrebno, bez obzira na to što se sve više pokazuje da je puno prije odluke Vlade o kupnji polovnih izraelskih F-16 bilo jasno da od toga neće biti ništa, te da su o svemu, na vrijeme i u potpunosti, bili obaviješteni najviši hrvatski dužnosnici, prije svega ministar obrane Damir Krstičević.