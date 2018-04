Splitski nadbiskup pokvario nam je Uskrs: plaši žene da zbog nasilja ne smiju rastakati brak

Splitsko-makarski nadbiskup Marin Barišić na Uskrs je istaknuo kako nas uznemiruje i stvara podjela među nama “prikriveno nasilje” koje je često u suprotnosti s ljudskom naravi muškarca i žene. “Već dugo vremena prati nas i proteže se jedna medijska vijest upravo o zaštiti žena od nasilja. Svatko normalan će reći da je to dobra vijest. Dosta nasilju, a osobito nad ženama! Svako nasilje, a osobito nad ženama, sve nas treba povezati i ujediniti. No, ono prikriveno nasilje često u suprotnosti s ljudskom naravi muškarca i žene, jest to što nas uznemiruje i stvara podjele među nama”, rekao je nadbiskup Barišić u propovijedi i splitskoj katedrali Sv. Duje.

Pri tomu je upozorio kako privremeno skriveni i prikriveni ponori u sebi kriju “opasne i duboke provalije s nesagledivim posljedicama za društvo i ljudski rod, čovjeka i obitelj, za naš dom i domovinu”. Po njegovim riječima, nasilje se rješava ozdravljenjem, a ne rastakanjem čovjeka, braka i obitelji, a svaki pokušaj samostvaranja i samoostvarenja novoga čovjeka, neovisna od Stvoritelja, novi je pokušaj gradnje „Babilonske kule“ koja će prije ili poslije završiti u provaliji.

“Opasna vrata provalije su samo odškrinuta, a s vremenom će se ona sve više, po etapnoj indoktrinaciji, otvarati. Čemu ova dodatna i nepotrebno nametnuta provalija? Čemu ovi diktati čije ćemo posljedice itekako osjetiti? Kad se počne propadati u ponor ne zaustavlja se dok se ne dotakne dno. Zar nemamo već dovoljno provalija u kojima se nalazimo i iz kojih je potrebno zajedno i uz velike napore izlaziti?”, upitao je mons. Barišić.

Upozorio je na siromaštvo, nepotizam i korupciju

Naglasio je kako je dosta samo pogledati demografsku sliku naše domovine, gdje se sve manje vide kolijevke, a sve se više organiziraju pogrebne povorke kao i povorke mladića, djevojaka i mladih obitelji koje napuštajući svoj dom i domovinu, traže budućnost negdje u tuđini. Upozorio je na “provalija siromaštva” koja se sve više širi, jer nema radnih mjesta i sredstava za normalan život, jer su radna mjesta privremena i nesigurna, a male plaće ne dopiru do kraja mjeseca.

“A tko bi mogao izmjeriti provaliju beznađa koja se rađa zbog lažnih obećanja, prikrivenih radnji, rodbinskih i stranačkih veza, nepotizma i korumpiranosti, nametnutih obveza i gubljenja vlastite slobode? A mi, svađamo se i dijelimo, gubimo i trgamo na donošenju zakonskih obveza koje su jako udaljene od stvarnoga života, a još više od najveće zaštite života – Krista uskrsloga”, poručio je Barišić. Govoreći o nadi, nadbiskup Barišić je rekao kako je ona prikazana na jednom mozaiku u Istanbulu, odnosno u nekadašnjoj kršćanskoj bazilici otkriven je mozaik koji prikazuje silazak Isusa Krista nad pakao, tj. kako se izrazio Barišić, “do najdubljih ponora ljudskog života i povijesti.”

“Kristov lik je prikazan tako da jednom nogom silazi dolje, a drugom uzlazi. U dramatičnom trenutku silaska jednom nogom dodiruje dno ponora, a drugom mijenja smjer prema svom uzašašću na nebesa, gdje se najdublje povezuje ‘spes – nada’ i ‘pes – noga’. Istanbulski mozaik prikazuje nam scenu uskrslog Krista koji u svom izlasku drži za ruku Adama i Evu, koji uzlaze zajedno s Njime. Uskrsli Gospodin iz ponora groba i smrti oživljava muškarca i ženu – čitav ljudski rod. Naravno, po Božjem planu stvaranja i oživljavanja muški i ženski rod jednakoga su dostojanstva, ali različiti po spolu, naravi i psihi,” rekao je nadbiskup Barišić.

‘Čvrsta vjera i oslikana u istanbulskom mozaiku’

U tom je kontekstu naglasio kako je Krist “naša velika i temeljna nada bez koje bi sve naše male horizontalne nade ostale iluzija”. “Zahvaćeni uskrslim Kristom, u čvrstoj vjeri i pouzdanoj nadi oslikanoj u istanbulskom mozaiku, pozvani smo izlaziti i hoditi u vjeri i nadi, kako bismo nadišli sve grobne ponore i uskladili sve segmente našega složenog gospodarskog, političkog, zakonodavnog, medijskog, duhovnog, moralnog, osobnog i obiteljskog mozaika”, zaključio je nadbiskup Barišić.

On je također kazao kako je u svjetlu uskrsle nade “ljubav jača od mržnje, dobrota od zloće, istina od laži, solidarnost od sebičnosti, život od smrti” i prepoznaje da u našoj kaotičnosti može biti reda, u krizama izlaza, u podjelama zajedništva. Posebice je istaknuo ulogu žene rekavši kako one “vide dublje i iskrenije osjećaju bližnje u potrebama”. “One su otpornije i upornije, a njihova solidarnost i pažnja dopiru dalje – zadnje gube nadu!” poručio je Barišić.

Rekao je kako će se u Godini majčinstva pod geslom “Obitelj-izvor života i radosti” održati u Splitu i Solinu 15. i 16. rujna ove godine Treći susret hrvatskih katoličkih obitelji.