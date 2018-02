Ministar zdravstva Milan Kujundžić, koji je u nedjelju u povodu Svjetskog dana bolesnika posjetio KB Dubravu, izrazio je žaljenje zbog slučaja ortopeda iz te bolnice koji je optužen za nedolično ponašanje i vrijeđanje pacijenata, te je pohvalio upravu bolnice koja je, kako je rekao, provela slučaj do kraja i primijenila primjerene sankcije. Bolnica je u četvrtak izvijestila kako je ortoped dobio otkaz.

“Žalim zbog ovog slučaja i i pohvaljujem upravu bolnice koja je mirno, racionalno, poštujući procedure i zakone, provela slučaj do kraja i primijenila primjerene sankcije”, rekao je Kujundžić koji je povodom Svjetskog dana bolesnika posjetio pacijente u KB Dubravi. Na pitanje zašto nije osobno reagirao na prijave protiv dotičnog liječnika dok je i sam bio ravnatelj te bolnice, kazao je da su “i tada bile primijenjene adekvatne sankcije prema dokaznom materijalu” te se složio s novinarskom opaskom da u konkretnom slučaju to očito nije bilo dovoljno.

Tvrdi da nisu novinari odgovorni za otkrivanje ortopeda, nego bolnica

Za optužbe nekih liječnika iz KB Dubrave koji tvrde da je ortoped ostao na svom radnom mjestu jer ga on (Kujundžić) sam nije htio smijeniti, Kujundžić je ustvrdio da je riječ o običnim spinovima. “Liječnike ne smjenjuje ravnatelj, niti im presuđuje. Tada je bila komisija koja je na osnovu dokaznog materijala donosila sankcijske mjere. Ravnatelji i prije i poslije mene su primjenjivali sankcijske mjere sukladno dokaznom materijalu kojeg su imali”, kazao je ministar zdravstva koji je zahvalio novinarima na svemu što su učinili, ističući da je slučaj ipak istražila uprava bolnice.

Ravnatelj KB Dubrava Srećko Marušić rekao je da su prije mjesec dana zaprimili prijavu pacijentice zbog nedoličnog ponašanja liječnika i formirali povjerenstvo koje je ispitalo sve okolnosti prijavljenog događaja. “Istražne radnje su počele puno prije nego je sve stiglo u medije, a proces je trajao tri ili četiri tjedna. Istina, slučajevi su bili prijavljeni i ranije. Dobivao je opomene nekoliko puta. ali u mom mandatu ovo je bila prva prijava i reagirali smo nas nju”, rekao je Marušić.

Kujundžić ne vidi problem u tome što ga nije maknuo dok je bio ravnatelj

No, činjenica je da je unatoč godinama problematičnog ponašanja i pritužbi koje su u KB Dubrava pristizale zbog spornog ortopeda, ortoped je otkaz dobio tek priloga u emisiji Provjereno. U emisiji je dvoje bivših pacijenata pričalo kako ih je ortoped omalovažvao, psovao im i ponašao se krajnje bezobrazno prema njima. Ubrzo se javilo još na desetke ljudi koji su imali slična iskustva s istim čovjekom. Ortoped je, recimo, tijekom pregleda jednoj gospođi spominjao njene grudi te se dotaknuo i njenog prvog seksualnog iskustva sa suprugom. Jednoj je maloljetnici vulgarno govorio o njenim iskustvima s dečkima i inzistirao na tome da prizna da nije nevina.

Inače, i Kujundžić je rekao da je, dok je on bio ravnatelj KB Dubrave, bilo pritužbi na ortopeda. Rekao je kako se ne sjeća detalja i je li razgovarao s tim liječnkom jer se to događalo prije 10 do 15 godina, ali da zna da ga je tada sankcionirao. Ministar je rekao i da ne misli da je napravio neki propust obzirom da je liječnik, bez obzira na problematično ponašanje, do danas ostao u bolnici. Kujundžić je rekao još jednu zanimljivu stvar, a to je da su još i njegovi prehodnici u KB Dubravi imali problema sa spornim ortopedom. Dakle, dosta je očito da mu se stao na kraj tek nakon što su ga javnosti razotkrili novinari.