Lokalni portal Zadar News, koji vodi novinar Hrvoje Bajlo, maloprije je objavio detalje o sumanutom zločinu u Zadru za koji se sumnjiči grupu maloljetnika i mlađih muškaraca zbog silovanja djevojčice. U tekstu tvrde kako im je potvrđen podatak da je prošli petak na obavijesni razgovor u zadarsku policiju dovedeno 14 osoba, od kojih su dvije žene i četvero oženjenih muškaraca “koji su se dovodili u vezu s predmetom”.

‘Nije točno da se tereti sedmoricu’

Međutim, izvor blizak istrazi kazao im je kako nije točan podatak da su djevojčicu silovala sedmorica. “Prema podacima koje imam, zasad se sumnjiči petoricu”, rekao im je netko iz policije, dodajući kako je oštećena “dvojicu navela kao svjedoke koji imaju podatke o svemu što se događalo”.

Portal Zadar news nadalje piše kako je jedan od osumnjičenika u kumskim vezama s policijskim inspektorom koji je “prije manje od dvije godine bio zadužen za to područje”. Događaji zbog kojih će vjerojatno uskoro biti podignuta optužnica, prema kaznenoj su se prijavi događali od kolovoza 2018. do kolovoza 2019. godine. Portal u tekstu ne piše je li spomenuti inspektor doista radio u tom vremenskom intervalu, no tako stoji u naslovu. Zanimljiv je detalj za koji tvrde da je provjeren: “jedan od osumnjičenika sin je ravnateljice javne ustanove u tom području”, pišu.