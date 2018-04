Ma da, HRT je skroz neovisan, uopće nije pokušao prikriti ovaj golemi pad HDZ-a

Danas je objavljen novi Cro Demoskop koji je donio neke dosta loše vijesti za HDZ, njegova šefa i premijera Andreja Plenkovića te ovu Vladu. Naime, prema istraživanju, HDZ trenutno može računati na 26,8 posto, što je poveći pad u odnosu na prošlomjesečnih 28,9 posto te, recimo, na veljaču, kad su bili na 29,3.

To su rezultati koje je teško spinati i ignorirati, pogotovo ako uzmete u obzir činjenicu da je ovo ujedno i najlošiji rezultat za HDZ od prošlih izbora te da stranka ima i najveći međumjesečni pad izborne podrške. No, HRT je to nekako ipak uspio. Naime, dok apsolutno svi mainstream mediji u zemlji ovu informaciju prenose onakvu kakva jest, dakle da je HDZ ozbiljno pao, pa čak i oni koji inače baš nisu skloni kritiziranju vladajuće stranke, HRT se njihov pad ipak potrudio prikazati u što mekšem svjetlu. Pa su svoj članak opremili ovako: ‘CRO Demoskop: HDZ bi i ovaj mjesec bio relativni izborni pobjednik’.

Dapače, idu toliko daleko da u svom tekstu tek ovlaš spominju da je, eto, HDZ nešto pao, dok, recimo, činjenicu da je Plenković najnegativniji političar uopće ne spominju, navodeći, najozbiljnije, da su “svi političari negativni za 13,7 posto građana, a 9,4 posto najnegativnijim smatra čelnika oporbe Davora Bernardića“. U nastavku još kratko pišu o najznačajnijim događajima u zemlji te malo o tome koliko Hrvata ne podupire smjer u kojem zemlja ide, ne spominjući pritom, recimo, da je razina potpore Vladi RH ponovno jako pala te da je to drugi najslabiji rezultat u dosadašnjem mandatu Plenkovićeve Vlade. No, koliko je situacija s HRT-om sad već suluda, možda najbolje pokazuje ovih nekoliko screenshotova:

