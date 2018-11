Malo smo gledali plaće direktora državnih firmi; zgodno, među najbolje plaćenima su i oni koji gube najviše

Željko Ukić, predsjednik uprave Putničkog prijevoza Hrvatskih željeznica, tvrtke koja godinama, da bi mogla funkcionirati, dobiva ogromna sredstva iz državnog proračuna (samo u prijedlogu za sljedeću godinu predviđeno je gotovo pola milijarde kuna!) ima mjesečna primanja u iznosu od 22.344,87 kuna, neto. Toliko je prijavio u svoj imovinskoj kartici predanoj Povjerenstvu za odlučivanje o sprečavanju sukoba interesa. Njegova plaća, sudeći prema imovinskoj kartici predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića, koji mjesečno zarađuje 21.585,21, veća je od premijerove za 759,66 kuna.

No, za razliku od Plenkovića, koji nema ostalih prihoda, a ne prima ni državne poticaje Ministarstva poljoprivrede, Željko Ukić ima svoje obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo koje mu je u godinu dana priskrbilo još 70.000 kuna. Predsjednik uprava HŽ-a Putničkog prometa, naime, uz svoju odgovornu funkciju, bavi se i proizvodnjom meda, a za taj vrijedan rad dobio je i državni poticaj u iznosu od 3.500 kuna, koje mu je isplatila Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Ukić dakle, uz mjesečnu plaću, veću od premijerove, zajedno s isplaćenim poticajem, zarađuje još dodatnih 6.125 kuna, što je neznatno manje od prosječne mjesečne plaće u Hrvatskoj. Uz to, supruga Željka Ukića zaposlena je, pogađate, u sustavu Hrvatskih željeznica, u HŽ Infrastrukturi. Hrvatske željeznice, kao i druge tvrtke u državnom vlasništvu, u mnogim su slučajevima utočište uhljeba, koji se ondje zapošljavaju po stranačkoj, rodbinskoj ili kumovskoj vezi.

Goleme plaće šefova u gubitaškom Croatia Airlinesu

No, ako ste pomisli da je predsjednik gubitaške tvrtke, Željko Ukić rekorder u plaćama kad su u pitanju državna poduzeća, varate se. Jasmin Bajić, predsjednik uprave nacionalnog zračnog prijevoznika Croatia Airlines, također velikog gubitaša u vlasništvu države, tvrtke o čijem se stečaju naveliko šuška, ima mjesečna primanja od 24.602,24 kune. Dakako, u neto iznosu. Njegova je mjesečna plaća od premijerove veća čak za 3.017,03 kuna. Bajić je u primanjima nadmašio i predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića (čija je mjesečna plaća 23.258,76 kuna) i to za ciglih 1.343,38 kuna mjesečno.

Direktor Croatia Airlinesa, državne tvrtke koja grca u gubicima, prestigao je plaćom i predsjednicu Republike, Kolindu Grabar Kitarović, koja od svih dužnosnika u Hrvatskoj, s obzirom na koeficijent, ima najveća primanja (24.376,20 kuna mjesečno). Doduše, razlika između plaće direktora Croatia Airlinesa i šefice države iznosi 226,04 kune u Bajićevu korist, što znači da si sa svojim primanjima može mjesečno priuštiti jedan ručak više od predsjednice Republike, u nekom od restorana, ako ne pretjeruje s izborom hrane i pića, kao što je to svojedobno učinio Ivan Kršić, aktualni predsjednik uprave HŽ Infrastruktura, čija su mjesečna primanja, usput, skromnih 19.940,82 kuna. On je kako je to lani objavio Jutarnji list, s dvije svoje suradnice, u poznatom opatijskom restoranu Bevanda, večeru platio (službenom karticom) 3.490 kuna.

Apsolutni rekorder je gospodin iz Hrvatskih šuma

No, apsolutni rekorder u mjesečnim primanjima, odnosno plaći u neto iznosu, kad su u pitanju državne tvrtke (osim banaka u državnom vlasništvu) je Krunoslav Jakupčić, iz Hrvatskih šuma. Njegova je mjesečna plaća, tako stoji u imovinskoj kartici prijavljenoj Povjerenstvu za odlučivanje o sprečavanju sukoba interesa, fantastičnih 29.297,80 kuna. I premijer Plenković i predsjednik Hrvatskog sabora i predsjednice Republike, debelo zaostaju za njegovim mjesečnim primanjima. Njegova plaća od Plenkovićeve, veća je za čak 7.712,59; odnosno, on od premijera godišnje zarađuje 92,5 tisuća kuna više. Hrvatskog premijera, u mjesečnim primanjima (sudeći prema iznosima koje su u imovinskim karticama svi prijavili Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa), nadmašuje, doduše neznatno, i Boris Huzjan, predsjednik uprave Hrvatskih autocesta, također tvrtke u vlasništvu države. Njegova su mjesečna primanja, u neto iznosu, 21.668,89 kuna.

Ivan Čulo, predsjednik uprave Hrvatske pošte, koja nije među državnim tvrtkama gubitašima, s plaćom od 21.841,66 također zarađuje više od premijera. No, ono što je posebno zanimljivo je sljedeće – Hrvatske pošte d.d. u vlasništvu su Republike Hrvatske, a vlasnik Hrvatske poštanske banke (HPB), kako stoji na njihovim mrežnim stranicama, je Hrvatska pošta. Predsjednik uprave HPB-a, jedine banke u hrvatskom vlasništvu s tržišnim udjelom većim od jedan posto je Tomislav Vuić. Prema imovinskoj kartici ispunjenoj 2014. (jedinoj koja se može naći na stranicama Povjerenstva za odlučivanje o sprečavanju sukoba interesa) njegova prosječna mjesečna primanja iznosila su 48.628,09 kuna, neto. Dakle, predsjednik Uprave HPB zarađuje mjesečno više od premijera i predsjednice Republike zajedno.

Vuić, prema onome što je napisao o svojim primanjima u imovinskoj karici, tako zarađuje više i od Borisa Vujčića, guvernera Hrvatske narodne banke (koja je također u vlasništvu Republike Hrvatske), čija mjesečna plaća iznosi 35.672,66 kuna neto.